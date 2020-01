Offerte di lavoro logistica e trasporti: le ricerche in corso di Orienta Spa e come candidarsi

L’Agenzia Orienta Spa ricerca personale nel settore logistica e trasporti da inserire in aziende di diverse regioni italiane. Ecco le offerte di lavoro disponibili su portale Euspert e come candidarsi.

Se stai cercando lavoro nel settore logistica e trasporti, l’Agenzia per il Lavoro Orienta Spa è alla ricerca di numerose figure professionali da inserire in aziende presenti in diverse regioni italiane del Nord e del Centro. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Orienta Spa

Orienta Spa è un’Agenzia per il Lavoro fondata nel 1999 specializzata nella gestione delle risorse umane presente su tutto il territorio nazionale con oltre 50 filiali di cui 8 divisioni specialistiche riguardanti i settori di Edilizia, Sanità, ICT, Fashion & Luxury, Agricoltura, Turismo, Truck e International Research. Oltre alla ricerca e selezione del personale da inserire in diversi settori di attività, il Gruppo Orienta si occupa anche dello sviluppo ed erogazione di corsi di formazione personalizzati in riferimento alle esigenze delle Aziende e possono essere totalmente gratuiti in quanto finanziati dal fondo Forma. Temp e da Fondi Interprofessionali come anche della gestione e sviluppo di servizi di outsourcing e della consulenza nell’organizzazione e gestione del personale.

Posizioni aperte

Di seguito alcune delle ricerche attualmente in corso di Orienta Spa suddivise per Regione.

Lombardia

Magazziniere con esperienza – Cerro Maggiore (Mi) . Si ricerca per azienda metalmeccanica un magazziniere con esperienza nella gestione di magazzini automatizzati. Si richiede l’attestato per la guida del muletto.

. Si ricerca per azienda metalmeccanica un magazziniere con esperienza nella gestione di magazzini automatizzati. Si richiede l’attestato per la guida del muletto. Magazziniere, Operaio chimico, Operaio alimentare – Caslino al Piano (CO) . Orienta SPA seleziona per azienda chimico alimentare un/a magazziniere con patentino del muletto in corso di validità. Il magazziniere si occuperà del carico e scarico prodotti, movimentando merce del peso di circa 20/25 kg, anche con l’uso del muletto, e della conduzione dei macchinari di produzione chimica / alimentare, creando composti attraverso la lettura di una semplice ricetta, effettuando dosaggi e pesature con precisione e accuratezza. Richiesta anche breve esperienza in magazzino e patente del muletto in corso di validità. L’operaio chimico / alimentare magazziniere ideale ha maturato esperienza in magazzino in aziende chimiche e/o camera bianca (quest’ultimo requisito è considerato preferenziali ma non indispensabile) ed è disponibile a straordinari giornalieri frequenti.

. Orienta SPA seleziona per azienda chimico alimentare un/a magazziniere con patentino del muletto in corso di validità. Il magazziniere si occuperà del carico e scarico prodotti, movimentando merce del peso di circa 20/25 kg, anche con l’uso del muletto, e della conduzione dei macchinari di produzione chimica / alimentare, creando composti attraverso la lettura di una semplice ricetta, effettuando dosaggi e pesature con precisione e accuratezza. Richiesta anche breve esperienza in magazzino e patente del muletto in corso di validità. L’operaio chimico / alimentare magazziniere ideale ha maturato esperienza in magazzino in aziende chimiche e/o camera bianca (quest’ultimo requisito è considerato preferenziali ma non indispensabile) ed è disponibile a straordinari giornalieri frequenti. Magazziniere addetto al Picking – Arese (MI). Si ricerca questa figura professionale con pregressa esperienza nel ruolo. La risorsa all’interno di un team di altri 5/6 operai si occuperà delle attività di magazzino, dalla gestione del materiale, preparazione spedizioni e prodotti, confezionamento e imballaggio ecc. Si richiede disponibilità immediata e pregressa esperienza nel ruolo di almeno 3/4 anni.

Veneto

Stage Ufficio logistico – Oppeano (VR) . Si ricerca per importante azienda un/una impiegato/a ufficio logistico da inserire in stage. La figura si occuperà di gestire le spedizioni in uscita, di organizzare i trasporti e le giacenze, affiancherà l’attuale impiegato di magazzino in tutte le sue attività. E’ richiesto diploma specialistico ad indirizzo logistico. Si offre iniziale contratto in stage per 6 mesi con possibilità di assunzione.

. Si ricerca per importante azienda un/una impiegato/a ufficio logistico da inserire in stage. La figura si occuperà di gestire le spedizioni in uscita, di organizzare i trasporti e le giacenze, affiancherà l’attuale impiegato di magazzino in tutte le sue attività. E’ richiesto diploma specialistico ad indirizzo logistico. Si offre iniziale contratto in stage per 6 mesi con possibilità di assunzione. Magazziniere in età di apprendistato – San Giovanni Ilarione (VR). Si ricerca per importante azienda operante nel settore della plastica un/una mulettista – magazziniere junior. E’ richiesta anche breve esperienza nella mansione, patentino del muletto, buona volontà e disponibilità.

Si ricerca per importante azienda operante nel settore della plastica un/una mulettista – magazziniere junior. E’ richiesta anche breve esperienza nella mansione, patentino del muletto, buona volontà e disponibilità. Autista patente C – Verona. Si ricerca per azienda settore lavanderia industriale un autista patente C. La figura avrà come area di competenza Verona centro e provincia, zona lago. Indispensabile puntualità e disponibilità. Lavoro dal lunedì al sabato su turni, richiesta disponibilità a fare straordinari. Indispensabile patente C.

Si ricerca per azienda settore lavanderia industriale un autista patente C. La figura avrà come area di competenza Verona centro e provincia, zona lago. Indispensabile puntualità e disponibilità. Lavoro dal lunedì al sabato su turni, richiesta disponibilità a fare straordinari. Indispensabile patente C. Magazziniere – Nogara (VR). Orienta ricerca un magazziniere da inserire nel reparto fonderia. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella stessa mansione, il possesso del patentino per il carrello elevatore, disponibilità a lavorare su 2 turni e possedere conoscenze meccaniche/elettriche. Completano il profilo forza fisica, buona manualità e flessibilità.

Emilia Romagna

Magazziniere Retrattilista – Bologna . Orienta Spa ricerca, per storica azienda bolognese, un Magazziniere Retrattilista. Il candidato, che ha maturato un esperienza di almeno 4 anni come magazziniere retrattilista, ha una buona dimestichezza con gli strumenti informatici, un’ ottima capacità organizzativa e di gestione tempi. Gradite referenze.

. Orienta Spa ricerca, per storica azienda bolognese, un Magazziniere Retrattilista. Il candidato, che ha maturato un esperienza di almeno 4 anni come magazziniere retrattilista, ha una buona dimestichezza con gli strumenti informatici, un’ ottima capacità organizzativa e di gestione tempi. Gradite referenze. Accettatore Mezzi – Forlì . Si ricerca per importante azienda operante nel settore logistica un accettatore mezzi. La figura, nello specifico, si occuperà di accettazione, preparazione e consegna mezzi a clienti. Si richiedono competenze meccaniche per valutazione dello status e della funzionalità del mezzo al momento della riconsegna in filiale. Il candidato ideale è una persona seria, affidabile e con disponibilità di orario.

. Si ricerca per importante azienda operante nel settore logistica un accettatore mezzi. La figura, nello specifico, si occuperà di accettazione, preparazione e consegna mezzi a clienti. Si richiedono competenze meccaniche per valutazione dello status e della funzionalità del mezzo al momento della riconsegna in filiale. Il candidato ideale è una persona seria, affidabile e con disponibilità di orario. Addetto al magazzino – Cadelbosco di Sopra (RE) . Si ricerca urgentemente per Cooperativa questa risorsa da inserire all’interno dell’organico. La risorsa gestirà il carico/scarico dai mezzi di trasporto, il controllo qualità del prodotto e la programmazione di spedizioni e ingressi. Requisiti necessari: Esperienza pregressa nella mansione; Patentino del muletto per utilizzo del carrello elevatore; Disponibilità al lavoro su turni, anche notturno.

. Si ricerca urgentemente per Cooperativa questa risorsa da inserire all’interno dell’organico. La risorsa gestirà il carico/scarico dai mezzi di trasporto, il controllo qualità del prodotto e la programmazione di spedizioni e ingressi. Requisiti necessari: Esperienza pregressa nella mansione; Patentino del muletto per utilizzo del carrello elevatore; Disponibilità al lavoro su turni, anche notturno. Magazziniere consegnatario – Reggio Emilia. Orienta Spa, ricerca questa figura professionale. La risorsa si occuperà della gestione del magazzino e della consegna di materiali tra le province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Modena. E’ necessario essere in possesso di patente B.

Toscana

Magazziniere/a filati – Prato . Orienta ricerca per azienda cliente un/una magazziniere filati. Si richiede esperienza pregressa nella mansione, conoscenza dei filati, patentino per il muletto in corso di validità.

. Orienta ricerca per azienda cliente un/una magazziniere filati. Si richiede esperienza pregressa nella mansione, conoscenza dei filati, patentino per il muletto in corso di validità. Impiegato/a di magazzino Categorie Protette – Scandicci (FI) . Si ricerca per importante e strutturata azienda cliente, leader nel settore della Metalmeccanica all’Industria, un/una impiegato/a di magazzino iscritto alle liste delle Categorie Protette per Invalidità Civile (almeno 46% di invalidità).

Richiesto titolo di studio nel settore ragioneria o affini, ottime doti organizzative; competenze amministrative. Richiesto buon utilizzo del PC.

. Si ricerca per importante e strutturata azienda cliente, leader nel settore della Metalmeccanica all’Industria, un/una impiegato/a di magazzino iscritto alle liste delle Categorie Protette per Invalidità Civile (almeno 46% di invalidità). Richiesto titolo di studio nel settore ragioneria o affini, ottime doti organizzative; competenze amministrative. Richiesto buon utilizzo del PC. Autista patente C-CQC-ADR – Castelfranco di Sotto (PI) . Orienta ricerca per azienda, un/una autista. La risorsa si occuperà di trasporto e consegna della merce nel territorio Toscano, prevalentemente in zone limitrofe alla provincia di Firenze e Pisa. Si richiede possesso della patente C + CQC + ADR e, preferibilmente, del patentino per la conduzione del carrello elevatore.

. Orienta ricerca per azienda, un/una autista. La risorsa si occuperà di trasporto e consegna della merce nel territorio Toscano, prevalentemente in zone limitrofe alla provincia di Firenze e Pisa. Si richiede possesso della patente C + CQC + ADR e, preferibilmente, del patentino per la conduzione del carrello elevatore. Magazziniere mulettista – Empoli. Orienta ricerca per azienda n. 4 Magazzinieri/e mulettisti. Le risorse si occuperanno della gestione della merce in entrata, delle spedizioni e della gestione degli ordini. Si richiede il possesso del patentino per il muletto ed esperienza, anche minima, come addetto alla movimentazione merci.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro logistica e trasporti direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Orienta S.p.A.. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.

