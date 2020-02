Offerte di lavoro categorie protette: le ricerche di Alvin Consulting

Alvin Consulting cerca diverse figure professionali appartenenti alle categorie protette in varie città del Nord e Centro Italia. Ecco tutte le offerte di lavoro pubblicate su portale Euspert e come candidarsi

Se state cercando offerte di lavoro per categorie protette, vi segnaliamo le ricerche in corso di Alvin Consulting, brand di Articolo1 – Soluzioni HR specializzato nella Ricerca e Selezione di profili appartenenti alle categorie protette e nella consulenza HR sul collocamento obbligatorio. Le offerte di lavoro disponibili rientrano in vari settori e interessano diversi profili, sia junior che senior, e sono localizzate nel Nord e Centro Italia. Andiamo allora a scoprire alcune delle figure ricercate e come candidarsi direttamente su portale Euspert.

Posizioni aperte

Ecco alcune delle ricerche in corso in Alvin Consulting suddivise in zone, per orientare meglio la vostra ricerca.

Emilia Romagna

Credit Collector Specialist – Faenza (RA)

Per prestigiosa società di servizi finanziari si ricerca questa risorsa la quale si occuperà di gestione pratiche di recupero crediti giudiziale e stragiudiziale. In particolare si occuperà di:

sollecito crediti telefonico;

predisposizione atti giuridici;

controllo attività giudiziali;

gestione incassi.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

laurea in Giurisprudenza;

esperienza anche breve maturata nel ruolo (requisito preferenziale);

ottima conoscenza del pacchetto Office;

disponibilità full-time.

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza degli istituti di base del diritto civile e commerciale e del processo civile telematico. Completano il profilo precisione e ottime capacità organizzative.

Impiegato/a gestione pratiche amministrative – Faenza (RA)

Si seleziona per prestigiosa società di servizi finanziari questa risorsa la quale si occuperà di:

sollecito crediti telefonico;

gestione reclami;

gestione incassi.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

laurea in materie economico-giuridiche;

esperienza anche breve maturata nel ruolo (requisito preferenziale);

ottima conoscenza del pacchetto Office;

disponibilità full-time.

Completano il profilo precisione e ottime capacità organizzative.

Junior Business Analyst – Faenza (RA)

Si seleziona per prestigiosa società di servizi finanziari questa risorsa la quale sarà inserita nella funzione Organizzazione e Processi e supporterà il team di riferimento nella gestione di progetti complessi di business process re-engineering e di outsourcing. In particolare sarò coinvolto in attività di:

stesura di piani strategici;

analisi e razionalizzazione di processi aziendali;

analisi di ambienti e architetture tecnologiche;

supervisione dello sviluppo del software di workflow.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

laurea in materie economiche o scientifiche (Economia, Statistica, Ingegneria, Matematica, Fisica);

esperienza anche breve maturata nel ruolo (requisito preferenziale);

ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel;

disponibilità full-time e a brevi trasferte sulle varie sedi aziendali.

Completano il profilo: ottime capacità relazionali, approccio analitico, attitudine a lavorare in team, spiccate doti di problem solving.

Lombardia

Impiegato/a Back Office e Customer Service Junior – Milano

Per azienda cliente leader nel settore servizi assicurativi si ricerca questa risorsa la quale sarà inserita nel team dedicato al Customer Service e si occuperà di:

assistenza telefonica clienti;

back-office amministrativo;

verifica e gestione documentale;

inserimento dati.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

diploma di scuola media superiore e/o laurea ad indirizzo economico-giuridico;

esperienza, anche breve, maturata nel ruolo;

buona conoscenza del Pacchetto Office;

disponibilità full-time.

Completano il profilo ottime doti relazionali, attitudine al problem solving, orientamento al cliente, flessibilità e velocità operativa.

Assistente di segreteria – Milano

Si seleziona per prestigioso studio legale internazionale questa risorsa la quale darà supporto al team di assistenti di direzione nella gestione delle attività di segreteria generale. In particolare si occuperà di:

correzione di bozze, stampa, riproduzione e rilegatura documenti;

preparazione materiali per meeting esterni;

predisposizione fascicoli elettronici;

supporto nella predisposizione documentazione antiriciclaggio;

gestioni commissioni esterne (posta e tribunale);

gestione archivio.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

diploma di scuola media superiore;

esperienza nel ruolo maturata preferibilmente in contesti strutturati e di respiro internazionale;

buona conoscenza del Pacchetto Office;

buona conoscenza della lingua inglese;

disponibilità full-time.

Completano il profilo: spiccate doti relazionali e comunicative, accuratezza, affidabilità, velocità operativa, capacità di lavorare sotto stress e attitudine a lavorare in team.

Customer Service – Lomagna (Lecco)

Si seleziona per Azienda leader nel settore Produzione Reti questa risorsa la quale sarà inserita all’interno del team Customer a supporto delle attività di vendita e analisi del prodotto. In particolare si occuperà di:

Gestione ordini clienti;

Registrazione ordini clienti e fornitori;

Supporto all’elaborazione dei dati di vendita;

Accoglienza clienti;

Centralino

Si richiede:

Appartenenza alle categorie protette- invalidi

Laurea o titolo di studio euipollente

Esperienza nel ruolo maturata preferibilmente in contesti internazionali;

Ottima del Pacchetto Office e SAP

Buona conoscenza della lingua inglese.

Completano il profilo spiccate doti comunicative e relazionali, precisione capacità di lavorare in team e capacità problem solving.

Altre offerte di lavoro

Stock Keeper – Leccio (Firenze)

Si seleziona per Azienda di abbigliamento e accessori lusso questa risorsa la quale si occuperà della corretta ed efficiente organizzazione del magazzino. Fra le principali attività:

preparazione delle periodiche attività inventariali;

garantire sempre adeguati livelli di stock;

monitorare le giacenze.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

esperienza, anche minima, in un ruolo analogo;

disponibilità full-time e a lavorare nei week end;

buone capacità comunicative e di ascolto.

Addetto vendite – Roma

Si seleziona per prestigiosa azienda del settore lusso questa risorsa la quale, inserita all’interno della Rinascente di Roma, riporterà direttamente al Responsabile del corner si occuperà di:

gestione della clientela e assistenza nella vendita;

sistemazione, riordino e riassortimento merce;

attività di cassa;

supporto al magazzino.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

minima esperienza nel settore vendite, meglio se in analogo contesto;

ottime capacità relazionali e comunicative;

ottima conoscenza della lingua inglese;

disponibilità a lavorare part time o full time, su turni anche nei giorni festivi.

Customer Support Specialist – Torino

Per Azienda leader nei servizi finanziari si ricercxa questa figura professionale la quale, inserita nel team dedicato all’assistenza clienti, sarà il punto di riferimento per tutti gli utenti esistenti, potenziali e nuovi. In particolare, si occuperà di:

gestire le necessità dei clienti comprendendone le problematiche e facilitandone la risoluzione;

mantenere un altro livello di soddisfazione del cliente attraverso tutti i canali (telefono, mail e social);

supportare il team per migliorare il processo della gestione del cliente.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

diploma di maturità e/o laurea in materie economiche;

esperienza anche breve maturata nel ruolo;

ottima predisposizione al contatto diretto con il cliente;

conoscenza e interesse verso il settore finanziario;

buona conoscenza del Pacchetto Office, dei più diffusi strumenti informatici e dei canali social;

conoscenza fluente della lingua inglese;

buona conoscenza di una seconda lingua – requisito preferenziale.

Completano il profilo ottime doti comunicative e relazionali, predisposizione al lavoro di squadra, capacità di problem solving e di gestione dello stress.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro categorie protette direttamente su Euspert alla pagina dedicata alle offerte di lavoro Alvin Consulting. Per candidarsi, basterà registrarsi al portale Euspert inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (scelta che consigliamo vivamente).

