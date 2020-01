Offerte di lavoro categorie protette: le ricerche di Alvin Consulting a novembre 2019

Alvin Consulting cerca diverse figure professionali appartenenti alle categorie protette in varie città del Nord e Centro Italia. Ecco tutte le offerte di lavoro pubblicate su portale Euspert e come candidarsi

Se state cercando offerte di lavoro per categorie protette, vi segnaliamo le ricerche in corso di Alvin Consulting, brand di Articolo1 – Soluzioni HR specializzato nella Ricerca e Selezione di profili appartenenti alle categorie protette e nella consulenza HR sul collocamento obbligatorio. Le offerte di lavoro disponibili rientrano in vari settori e interessano diversi profili, sia junior che senior, e sono localizzate nel Nord e Centro Italia. Andiamo allora a scoprire alcune delle figure ricercate e come candidarsi direttamente su portale Euspert.

Posizioni aperte

Ecco alcune delle ricerche in corso in Alvin Consulting suddivise in zone, per orientare meglio la vostra ricerca.

Emilia Romagna

Impiegato/a back-office commerciale – Bentivoglio (BO)

Si seleziona per azienda cliente leader nel settore E-Commerce questa risorsa la quale sarà inserita a supporto del Retail Operations Team e, interfacciandosi con le funzioni aziendali coinvolte nel processo, si occuperà di:

verificare e inserire i prezzi a sistema;

inserire gli ordini d’acquisto e verificandone la coerenza con i documenti dei vendor;

supportare la funzione Amministrazione nella verifica degli stock ricevuti;

caricare e aggiornare le informazioni di spedizione;

elaborare report sullo stato degli ordini a supporto delle figure commerciali.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

laurea in materie economiche o Lingue;

esperienza di 6 mesi/1 anno maturata nel ruolo presso contesti aziendali strutturati e di respiro internazionale;

ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel (funzioni avanzate);

conoscenza di Navision (requisito preferenziale);

buona conoscenza della lingua inglese;

disponibilità full-time.

Completano il profilo: ottime doti relazionali e organizzative, attitudine al teamworking e al problem solving, orientamento al raggiungimento degli obiettivi e alla cura del dettaglio.

Customer Care Social e Digital Specialist – Zona Pedrosa (BO)

All’interno del Customer Care Team, la risorsa avrà il compito di fornire assistenza ai clienti attraverso i canali social e digital aziendali. Sotto la supervisione e con il supporto del Team Laeder si occuperà di:

gestire le richieste dei clienti, risolvendo le eventuali problematiche connesse;

interfacciarsi con le funzioni aziendali coinvolte nella gestione di eventuali criticità;

supportare il Team Leader e il Training&Quality Team per l’ottimizzazione delle procedure e dei processi;

collaborare alla realizzazione di nuovi progetti in ambito digital e al lancio di nuovi canali.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

laurea preferibilmente in Lingue Straniere;

è gradita un’esperienza in ambito customer care o social management maturata in contesti strutturati e di respiro internazionale;

buona conoscenza della lingua inglese scritta;

è gradita la conoscenza della lingua tedesca o della lingua russa;

buona conoscenza del Pacchetto Office;

dimestichezza con i più diffusi social media (Facebook, Twitter, Instagram);

disponibilità full-time.

Completano il profilo: ottime doti comunicative e relazionali, spiccata attitudine al lavoro in team, proattività, flessibilità e forte orientamento al cliente.

HR Payroll Specialist – Faenza (RA)

Si seleziona per Azienda cliente operante nel settore finanziario questa figura professionale la quale verrà inserita all’interno dell’ufficio del personale e, previo iniziale affiancamento, si occuperà di gestire gli aspetti legati all’assunzione, prolungamento e/o cessazione effettuando le relative comunicazioni del caso. Si occuperà dell’inserimento delle ore dei dipendenti e inserirà le pratiche di infortunio e/o malattia. Inoltre, collaborerà con il team Hr per la gestione di eventuali ulteriori necessità.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

diploma o laurea;

breve esperienza di almeno 1 anno maturata presso aziende strutturate o consulenti del lavoro;

buona conoscenza del pacchetto Office;

buona conoscenza di gestionali come Zucchetti.

Completano il profilo predisposizione alla collaborazione, precisione e affidabilità.

Toscana

Stock Keeper – Leccio (FI)

Alvin Consultingseleziona per Azienda di abbigliamento e accessori lusso questa risorsa la quale si occuperà della corretta ed efficiente organizzazione del magazzino. Fra le principali attività:

preparazione delle periodiche attività inventariali;

garantire sempre adeguati livelli di stock;

monitorare le giacenze.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

esperienza, anche minima, in un ruolo analogo;

disponibilità full-time e a lavorare nei week end;

buone capacità comunicative e di ascolto.

Buying Office Assistant – Firenze

Si seleziona per uffici direzionali di prestigiosa azienda del settore lusso questa risorsa la quale si occuperà di caricare, monitorare e seguire gli ordini dei fornitori, occupandosi anche della gestione delle pratiche doganali e documentali relative.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette (L. 68/99 art. 1 o art. 18);

esperienza pregressa nella mansione di almeno 2-3 anni;

ottima conoscenza del pacchetto office (in particolare di Excel);

conoscenza di AS400;

conoscenza fluente dell’inglese, sia scritto che parlato.

Completano il profilo ottime doti organizzative e di gestione del tempo.

Lazio

Addetto/a apertura sinistri – Roma

Alvin Consulting seleziona per Azienda leader nel settore assicurativo questa risorsa la quale sarà si occuperà dell’assistenza clienti, dell’apertura e della gestione dei sinistri auto.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

diploma o laurea;

disponibilità a lavorare part-time su turni di mattina o di pomeriggio, con due sabati al mese lavorati.

Completano il profilo spiccate doti gestionali ed è gradita esperienza pregressa in ambito assicurativo RCA.

Consulenti assicurativi – Roma

Si seleziona per azienda leader settore assicurativo questa figura professionale la quale, inserita in un team, si occuperà di assistenza clienti inbound, per informazioni e stipula polizze RCA.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

diploma o laurea;

spiccate doti relazionali e commerciali, motivazione a lavoro per obiettivi;

gradita esperienza in ambito assicurativo e/o commerciale.

Lombardia

Retail Analyst – Milano

Si seleziona per azienda leader nel settore E-Commerce questa risorsa la quale, all’interno del Retail Team, avrà il compito di analizzare le performance del mercato di riferimento con l’obiettivo di supportare l’azienda nel raggiungimento gli obiettivi di vendita e di profitto. Lavorerà a stretto contatto con le funzioni Marketing e Merchandising e si occuperà di:

supportare la definizione e l’applicazione di prezzi, sconti e promozioni;

produrre report per il monitoraggio del trend di vendita per prodotto, categoria merceologica e area geografica;

analizzare i dati di vendita e i risultati delle campagne promozionali;

produrre analisi dei competitor e di benchmarking.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

laurea in materie economiche (Economia, Statistica, Marketing, Ingegneria Gestionale);

esperienza di 2/3 anni maturata nel ruolo presso contesti aziendali strutturati e di respiro internazionale;

ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel (tabelle Pivot, macro, funzioni avanzate);

buona conoscenza di SQL (requisito preferenziale);

buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;

disponibilità full-time.

Completano il profilo: ottime doti relazionali e organizzative, approccio analitico, precisione, flessibilità e forte orientamento agli obiettivi.

Credit Collector – Milano

Si seleziona per Azienda nel settore Bancario questa risorsa la quale sarà inserita all’interno del team amministrazione e finanza a supporto delle attività. In particolare si occuperà di:

Controlli pre-erogazione sulle cessioni in corso di lavorazione e contattare i debitori

Gestire i debitori: attività relativa ai controlli e al monitoraggio del portafoglio Internazionale

Sviluppare e coordinare attività di sollecito e risoluzioni di criticità verso debitori

Controllare la tracciabilità dei flussi finanziari provenienti da debitori terzi ai fini delle normative antiriciclaggio.

Si richiede:

Appartenenza alle categorie protette – invalidi;

Laurea o titolo di studio equipollente;

Esperienza nel ruolo maturata preferibilmente in contesti internazionali;

Ottima del Pacchetto Office e SAP

Buona conoscenza della lingua inglese.

Completano il profilo spiccate doti comunicative e relazionali, precisione capacità di lavorare in team e capacità problem solving.

Veneto

Quality Supervisor – Verona

Si seleziona per Azienda leader nel settore di riferimento questa figura professionale la quale, inserita all’interno dell’ufficio qualità, sarà di supporto al Responsabile e al team nella gestione delle attività legate al controllo qualità e agli standard di qualità del prodotto, nonché degli obiettivi ambientali, di sicurezza ed igiene (HACCP). Si relaziona con le funzioni di Produzione e staff all’interno, mentre all’esterno si rapporta con i fornitori e i clienti. Responsabilità:

assicurare la conformità del prodotto finito in linea con le specifiche stabilite dal cliente;

fornire supporto durante gli audit richiesti dai clienti e da enti terzi;

monitorare e migliorare gli andamenti dei principali processi di linea per renderli adeguati alle specifiche dei clienti;

diagnosticare e risolvere eventuali problemi di linea riguardanti la propria materia di competenza;

organizzare le attività di cernita;

attività di 5S, SMED, problem solving

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette (L. 68/99);

esperienza di 2 anni nel ruolo;

diploma o laurea ad indirizzo chimico;

buona conoscenza informatica dei sistemi operativi Windows e del pacchetto Office;

conoscenza di base della statistica di processo;

buona conoscenza della lingua inglese;

costituisce un vantaggio la conoscenza dei principi 5S / SMED / problem solving.

Completano il profilo, ottime capacità relazionali ed organizzative, una forte attitudine al lavoro in team e flessibilità.

Service Support – Campodarsego (PD)

Alvin Consulting seleziona per Azienda operante nel settore metalmeccanico questa risorsa alla quale, inserita all’interno dell’ufficio di assistenza tecnica, verrà affidata la gestione di un mercato di riferimento, anche estero, con il quale si interfaccerà quotidianamente per la gestione e risoluzione di problematiche tecniche legate all’installazione, uso e manutenzione dei prodotti aziendali. Supporterà e affiancherà in remoto i tecnici in loco, seguendo tutte le procedure e i protocolli aziendali, preparerà dei report dettagliati sulle problematiche riscontrate.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

diploma o laurea;

preferibile anche breve esperienza maturata nel ruolo;

buona conoscenza del pacchetto Office e del gestionale Sap;

ottima conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, di una seconda lingua.

Completa il profilo avere ottime capacità diagnostiche, doti comunicative, espressive e forte orientamento al problem solving.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro categorie protette direttamente su Euspert alla pagina dedicata alle offerte di lavoro Alvin Consulting. Per candidarsi, basterà registrarsi al portale Euspert inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (scelta che consigliamo vivamente).

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!