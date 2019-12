Oasi Lavoro ricerca personale sanitario: posizioni aperte e come candidarsi

L’Agenzia Oasi Lavoro ricerca diverse figure professionali tra cui operatori socio sanitari, infermieri ed educatori da inserire in RSA e strutture sanitarie del Nord e Centro Italia.

Oasi Lavoro è una Agenzia per il Lavoro presente con proprie filiali in diverse province italiane soprattutto del Nord Italia, principalmente in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, ma anche Marche. L’Agenzia ha una forte specializzazione nel settore socio-assistenziale e sanitario e offre quindi i proprio servizi di ricerca e selezione del personale per RSA e strutture sanitarie varie. Tra i profili maggiormente ricercati troviamo quindi OSS – operatori socio sanitari, educatori ed Infermieri da inserire nelle strutture sanitarie stesse principalmente nelle regioni del Nord e Centro Italia. Andiamo allora a scoprire le ricerche in corso con Oasi Lavoro e come candidarsi direttamente su portale Euspert.

Oasi Lavoro: profilo aziendale

Oasi Lavoro è un’Agenzia per il lavoro che è diventata un punto di riferimento per le persone in cerca di un’occupazione e per le aziende in cerca di personale qualificato. Essa garantisce tempestività nella risposta alle richieste di clienti e lavoratori, costante assistenza e orientamento, oltre alla grande attenzione verso entrambe queste figure. Oasi Lavoro ha una forte specializzazione nel settore socio-assistenziale e sanitario, ed è in grado di offrire i proprio servizi alle aziende che operano in tutti i settori produttivi, ricorrendo a figure professionali altamente qualificate in grado di instaurare relazioni efficaci con le aziende e con i lavoratori.

Le ricerche in corso

Di seguito le offerte di lavoro per personale sanitario suddivise per regione.

Lombardia

Educatore comunità minorile – Milano

Per comunità educativa residenziale minorile si ricerca figura di istruttore/educatore in possesso dei seguenti requisiti:

comprovata esperienza di almeno 5 anni in ambito socio educativo

disponibilità a turni notturni e festivi

forte motivazione al lavoro proposto

capacità di adattamento

problem solving

Indispensabile essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione (Classe L 19) oppure

diploma di laurea triennale di Educatore professionale (Classe LSNT 2) oppure

diploma di laurea specialistica in Programmazione e gestione dei servizi educativi (classe LM 50) oppure

diploma di laurea specialistica in Scienze dell’Educazione degli adulti e della formazione continua (classe LM 57) oppure

diploma di laurea specialistica in Scienze pedagogiche (Classe LM 85) oppure

diploma di laurea specialistica in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (LM 93) oppure

diploma di laurea quadriennale in scienze dell’educazione conseguito ai sensi del previgente ordinamento

Infermiere – Legnano (MI)

Si ricercano, per RSD nostra cliente, infermieri con esperienza. Desideriamo incontrare candidati, in possesso di laurea in Infermieristica e iscrizione all’ordine professionale di categoria FNOPI, che abbiano maturato esperienza nel ruolo in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni. Attitudine al lavoro in équipe, buona gestione dello stress e buone competenze relazionali ed empatiche completano il profilo.

OSS – Legnano (MI)

Si ricercano operatori socio sanitari per nota RSD sita in Legnano (MI). Si richiedono qualifica professionale rilasciata da enti accreditati, esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno, buone capacità relazionali e attitudine al lavoro in équipe.

Educatore professionale – Provincia Milano

Si ricercano, per RSD queste figure professionali. Si richiedono possesso di laurea in Educazione Professionale e iscrizione all’ordine professionale di categoria, che abbiano maturato esperienza nel ruolo e con utenza Disabili in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni. Attitudine al lavoro in équipe, buona gestione dello stress e buone competenze relazionali ed empatiche completano il profilo.

OSS – Bergamo

Oasi Lavoro, per azienda operante nel settore socio-assistenziale, ricerca Operatori Socio Sanitari qualificati. Si desidera incontrare candidati in possesso di attestato di qualifica professionale OSS che abbiano maturato significativa esperienza nel ruolo, soprattutto in contesti di strutture medio grandi, con utenza geriatrica e psichiatrica. Non si escludono, altresì, candidati neoqualificati interessati a sviluppare una buona competenza nel ruolo. Richiesta disponibilità al lavoro su tre turni.

Veneto

Operatore Socio Sanitario – Villa Bartolomea (VR)

Oasi Lavoro ricerca Operatori Socio Sanitari. I profili ricercati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario;

disponibilità immediata al lavoro su turni variabili giornalieri.

Infermiere – Vicenza

Si ricerca per importante Casa Residenza anziani a Vicenza un infermiere con regolare iscrizione al collegio IPASVI. Si richiede Disponibilità immediata, per full time su 2 turni. Automuniti e/o domicilio in zona.

Infermiere – Lonigo (Vicenza)

Si ricerca per importante Casa Residenza anziani in provincia di Vicenza est, un infermiere con regolare iscrizione al collegio IPASVI. Si richiede Disponibilità immediata, per full time su 3 turni. Automuniti e/o domicilio in zona.

Emilia Romagna

OSS – Riolo Terme (Ravenna)

Oasi Lavoro Spa seleziona profili interessati a ricoprire il ruolo di OSS per una residenza privata accreditata per assistenza anziani a Riolo Terme. La risorsa ricercata, in possesso di attestato di qualifica professionale e attestato alimentarista, ha già maturato esperienza con utenza geriatrica ed è disponibile al lavoro su turni.

Fisioterapista – Bologna

Si seleziona un Fisioterapista per Casa Residenza Anziani a Bologna. Si richiede:

Laurea in fisioterapia e iscrizione all’albo

Automunito e/o domiciliato in zona

Disponibilità immediata dal Lunedì al Sabato

Infermiere – Bologna

Si seleziona infermiere per casa residenza anziani a Bologna. Il candidato ideale, in possesso di regolare iscrizione FNOPI, ha già maturato una significativa esperienza nella mansione in particolare in ambito geriatrico, ma non si escludono profili neolaureati che vogliano acquisire esperienza. Requisiti:

Disponibilità immediata per full time su tre turni

Automuniti e/o domiciliati in zona

Come candidarsi alle offerte di lavoro Oasi Lavoro

Potrete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Oasi Lavoro – offerte lavoro personale sanitario. Per candidarsi, sarà sufficiente effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati e il Curriculum Vitae, inoltre è consigliabile inserire anche una lettera di presentazione a corredo del proprio curriculum.