Nuove riforme previdenziali a favore dei cittadini. Le novità in materia pensioni

La necessità di una riforma previdenziale in grado di garantire maggiore flessibilità ed una pensione di garanzia per i giovani. Le proposte di Tridico

Il settore previdenziale continua a far discutere. L’esigenza di una riforma ben strutturata ed attenta alle esigenze della società e dei lavoratori, diventa sempre più incalzante. Lo stesso Presidente Inps, Pasquale Tridico, afferma la necessità di garantire una maggiore flessibilità in uscita, così come quella di assicurare una pensione di garanzia per i più giovani.

Nuove riforme previdenziali in manovra

Il mondo del lavoro è complesso, ma anche quello che regola l’accesso alla pensione non scherza. In Italia, le varie legislazioni che si sono succedute nel corso del tempo, hanno sempre tentato di cambiare le carte in tavola, introducendo nuove norme, in grado di regolare l’uscita dal mondo del lavoro. Tutto questo, spesso ha portato ad un vero e proprio caos, poco stabile e spesso incomprensibile agli occhi di chi, dopo una vita di sacrifici, desidera andare in pensione. Proprio per questo motivo, i tempi per una buona e ben strutturata riforma previdenziale sembrano essere vicini, almeno si spera. Inoltre, le forze politiche devono anche incominciare a pensare al un post-Quota 100, la misura sperimentale che si appresta a terminare il suo ciclo di vita nel 2021.

La necessità di garantire maggiore flessibilità in uscita

Un punto fermo, portato avanti anche dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico è quello di lavorare ad una riforma in grado di garantire maggiore flessibilità in uscita. In particolare afferma: “la flessibilità rispetto ai 67 anni va garantita”. Ma non è tutto, in quanto continua, sostenendo che una volta fissata l’età per il pensionamento, sono i cittadini a doversi sentire liberi di scegliere quando effettivamente uscire dal mondo del lavoro. Questo è un aspetto molto importante che le varie riforme previdenziali devono tenere in considerazione, anche per superare l’eccessiva rigidità della riforma Fornero. Anche sindacati dei lavoratori seguono la scia della flessibilità, in vista dello scadere di misure sperimentali di pensione anticipata, come la famosa Quota 100.

La pensione di garanzia per i giovani ed il lavoro discontinuo

Altro aspetto molto importante, che dovrebbe essere discusso, in fase di progettazione e realizzazione di riforme previdenziali, consiste nella pensione di garanzia per i giovani. Le caratteristiche del mondo del lavoro sono completamente cambiate. Oggi i giovani trovano un’occupazione sempre più tardi, avendo la conseguente possibilità di maturare pochi contributi nella loro carriera professionale. Inoltre, bisogna considerare anche un’altra questione, ossia il lavoro discontinuo e precario, che lascia molti buchi scoperti dai contributi, necessari per accedere alla pensione e per il calcolo dell’assegno pensionistico. Arriva la proposta di Tridico su un fondo pubblico di previdenza integrativa, con delle somme investite da Cassa depositi e prestiti in Italia.

Sulla delicata questione è intervenuto anche Maurizio Landini, il segretario generale della Cgil, il quale ha confermato la necessità di una pensione di garanzia a vantaggio dei giovani e dei lavoratori precari, così come la necessità di superare la riforma Fornero, che dal suo punto di vista ha creato maggiori disparità e disuguaglianze tra i lavoratori.

Cosa ne sarà di Quota 100?

La pensione anticipata con Quota 100 è una significativa misura pensata per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro, valida dal 2019 al 2021. Si tratta di una sperimentazione, che tra poco si avvierà verso la fine del suo ciclo di vita. Attualmente, questa permette di andare in pensione con almeno 38 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica. Sono tanti coloro che hanno approfittato dell’occasione per dire addio al lavoro, ad affermarlo sono i numeri con le numerose domande arrivate all’Inps. Tuttavia, bisogna comunque muoversi per tempo ed incominciare a pensare ad un’alternativa in grado di sostituire la pensione con Quota 100. Inoltre, sempre secondo Tridico, è importantissimo che i risparmi derivai da tale misura, pari a circa 6,2 miliardi , debbano rimanere destinati solo ed esclusivamente al settore pensionistico.

Dunque, la questione è sicuramente delicata ed in processo di valutazione, tutto cercando di accordare le varie parti sociali, per realizzare una riforma pensionistica degna di essere chiamata tale.