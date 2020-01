Nuove assunzioni in Best Western Italia: come e quando candidarsi

Opportunità di lavoro nel settore alberghiero con il Gruppo Best Western, che ricerca personale in Italia ed all'estero. Le posizioni aperte e come candidarsi

Interessanti opportunità di lavoro arrivano dal settore turistico. La nota catena di hotel Best Western è alla ricerca di personale da occupare sia in Italia che all’estero. Le assunzioni saranno sia a tempo indeterminato che determinato, con la possibilità di inserimento, per i giovani senza esperienza, tramite stage ed apprendistato. Ecco come inviare la propria candidatura.

Le opportunità di lavoro nel settore alberghiero

Il settore alberghiero non passa mai di moda, proprio come quello del turismo. Si tratta di realtà che periodicamente sono alla ricerca di nuovo personale da assumere sia in maniera permanete che occasionale. Nessuno rinuncerebbe alle vacanze, a meritati momenti di relax e di tranquillità, ed è proprio per questo che il settore propone nuove ed interessanti offerte di lavoro. La Best Western, nota catena di alberghi in tutto il mondo, cerca personale da impiegare sia in Italia che all’estero. Sono tanti i profili da assumere. Per alcune mansioni è richiesta l’esperienza nel settore, mentre per altre questa non è necessaria, in quanto le assunzioni avverranno tramite stage ed apprendistato.

Lavorare con il Gruppo Best Western

Best Western, la nota catena di alberghi offre interessanti opportunità di lavoro sia nelle sedi italiane che estere. Il Gruppo fu fondato nel 1946 negli Usa e conta circa 4.200 hotel in ben 86 differenti paesi. Nel corso del 1982 nacque la Best Western Italia, ossia la filiera italiana, con sede principale ed amministrativa a Milano e circa 100 altre sedi dislocate su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un Gruppo affermato e di notevole risalto nel settore alberghiero, diventato famoso anche per la sua formula fedeltà, che consente ai clienti di accumulare punti per ogni soggiorno presso tali strutture. L’azienda è spesso alla ricerca di nuovo personale da far diventare parte integrante del team.

Le figure professionali ricercate

Lavorare in albergo può essere un’esperienza davvero interessante, sempre a contatto con gente proveniente da ogni parte del mondo. Non si tratta del classico lavoro statico, ma di un’occupazione davvero dinamica e stimolante. Attualmente la catena Best Western ricerca personale per potenziamento dello staff. I profili maggiormente ricercati, da inserire nelle varie strutture alberghiere sono:

Presso la sede amministrativa di Milano, saranno impiegati profili professionali da inserire nell’amministrativo, marketing e comunicazione, web marketing. In questo caso i candidati saranno assunti tramite stage. Infatti, sono previsti sia contratti a tempo indeterminato che determinato, con spazio anche a stage e contratti di apprendistato.

Le sedi di lavoro in Italia

Se state pensando di intraprendere questa nuova esperienza, con la possibilità di una crescita personale e professionale, ecco le sedi di lavoro in Italia:

in Lombardia le nuove assunzioni saranno a Milano, Cinisello Balsamo, Trezzano sul Naviglio, Sesto San Giovanni, Cavenago di Brianza;

le nuove assunzioni saranno a Milano, Cinisello Balsamo, Trezzano sul Naviglio, Sesto San Giovanni, Cavenago di Brianza; Basilicata : Nova Siri Scalo, MT;

: Nova Siri Scalo, MT; in Veneto : San Giovanni Lupatoto, VR, San Martino Buon Albergo, VR, Venezia Mestre;

: San Giovanni Lupatoto, VR, San Martino Buon Albergo, VR, Venezia Mestre; in Piemonte le assunzioni saranno concentrate nella città di Torino;

le assunzioni saranno concentrate nella città di Torino; Liguria : Santo Stefano al mare, IM;;

: Santo Stefano al mare, IM;; in Emilia Romagna si ricerca personale per Bologna e Modena.

Sono queste le principali sedi italiane che necessitano di manodopera.

I requisiti richiesti per lavorare in albergo

Vediamo quali sono i requisiti necessari per poter lavorare all’interno degli alberghi Best Western. Ai vari candidati è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese oltre ad aver maturato una precedente esperienza nel settore, in particolare nella mansione richiesta. Tuttavia, come già accennato, per i più giovani ci sono anche opportunità di stage e di apprendistato, per cui non è espressamente richiesta l’esperienza. Altro requisito importante è l‘ottima capacità di relazionarsi con il pubblico, essere gentili, pazienti e sempre a completa disposizione dei clienti.

Come candidarsi

Per candidarsi alle posizioni aperte negli hotel Best Western, basta consultare il sito Internet, con particolare attenzione alla sezione “Lavora con Noi” in cui sono elencate tutte le opportunità professionali. Infatti, è sufficiente selezionare la mansione e sede di interesse, sia in Italia che all’estero ed inviare il proprio Cv aggiornato, dopo aver compilato l’apposito form presente per ogni offerta di lavoro disponibile. Non è tutto, in quanto potete anche scegliere di inviare un’autocandidatura, in vista delle future assunzioni, tirocini e stage.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!