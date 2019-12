Nuove aperture Arcaplanet: in arrivo 300 nuovi posti di lavoro in tutt’Italia. Come candidarsi

In arrivo 300 nuove assunzioni con Arcaplanet, azienda specializzata nei prodotti per animali. Come candidarsi

Il nuovo anno porterà tante opportunità di lavoro e di crescita professionale. In arrivo 300 nuove assunzioni nel settore pet store. Arcaplanet pronta ad estendere la sua influenza sul mercato ed aprire altri nuovi punti vendita in tutt’Italia. Presto partiranno le selezioni, che daranno la possibilità a tanti di entrare nel mondo del lavoro, con un’occupazione di tutto rispetto.

Nuove opportunità di lavoro con Arcaplanet

Numerose opportunità di lavoro sono in arrivo il prossimo anno grazie ad Arcaplanet, la catena di store che si occupa di prodotti destinati agli animali domestici. L’azienda rende nota l’apertura di 30 nuovi punti vendita all’anno in tutt’Italia, con il conseguente bisogno di nuove figure professionali da assumere. L’azienda, fondata nel 1995 da Agrifarma, la società distributrice di mangimi per cani e gatti, sta vivendo il suo periodo d’oro. Sono previste una trentina di aperture annue di nuovi store. Un’occasione che i tanti alla ricerca di una professione, non dovrebbero lasciarsi scappare, avendo la possibilità di lavorare con un’azienda seria e ben affermata sul territorio. Ad oggi, Arcaplanet è presente in 17 regioni italiane con 340 store, più due negozi in Svizzera.

I profili ricercati da Arcaplanet

I tanti interessati si staranno chiedendo quali sono nello specifico i profili e le figure professionali ricercate. Partiamo subito dicendo che le prossime selezioni Arcaplanet saranno rivolte a diplomati e laureati. La nota azienda è alla ricerca di candidati predisposti al lavorare in team, capaci di relazionarsi nel miglior modo possibile con i vari clienti. Gradita anche la provenienza nel settore GDO e Retail, anche se saranno presi in considerazione anche i profili senza esperienza. I venditori, che saranno assunti, avranno la possibilità di partecipare a dei percorsi di crescita interni all’azienda per arrivare ad essere Area Manager. Inoltre, per alcune figure professionali, sono richiesti specifici titoli di studio.

Ad esempio per le assunzioni negli store dov’è presente l’angolo farmacia, saranno ricercate figure professionali con la laurea in Farmacia, mentre per le assunzioni in sede, nel ruolo di category manager, brand manager, senior acountant, database administrator e IT project manager è richiesta la laurea in Economia ed Informatica.

I recruiting day e come inviare la propria candidatura

Sono previste diverse giornate di career day in varie città italiane, per partire con la selezione delle nuove figure professionali ricercate da Arcaplanet. I primissimi appuntamenti in programma si svolgeranno nelle città di: Milano, Parma, Genova, Pisa e Pavia. Tuttavia, vi consigliamo di controllare il sito dell’azienda per conoscere tutti i career day in programma. Per quanto riguarda le candidature e le posizioni attualmente aperte da poter essere prese in considerazione, bisogna sempre accedere al sito aziendale, nella specifica sezione dedicata alle selezioni. Qui, sarà possibile non solo consultare tutte le posizioni attualmente aperte in Arcaplanet, ma anche inviare delle autocandidature, in vista delle prossime assunzioni in programma. L’invio del CV avviene online, compilando l’apposito form.

Ricordate di aggiornare il vostro CV, mettendo in evidenza quelli che sono i vostri punti di forza. Attualmente sono in atto ricerche di personale per vari punti vendita su tutto il territorio nazionale.

Un settore in crescita

I negozi specializzati in servizi agli animali, sono in crescita nel nostro Paese, a dimostrazione di quanto l’importanza ed il peso degli animali domestici stia aumentando notevolmente. Sono sempre di più le famiglie in Italia che decidono di accogliere a casa un animale domestico, cane o gatto che sia. Si tratta di animali di compagnia, che con il loro affetto riescono a diventare parte integrante di una famiglia. Non potevano dunque mancare store specializzati nella vendita di cibo, medicinali, accessori e tanto altro ancora, destinati ai nostri piccoli amici. Un settore in crescita, che sta affrontando il suo periodo d’oro, con buone prospettive anche nel futuro. Se siete amanti degli animali, allora si tratta del settore commerciale che potete prendere seriamente in considerazione, partecipando alle varie selezioni, per avere la possibilità di entrare a far parte di un mondo davvero unico e stimolante.