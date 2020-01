Mondadori lavora con noi, posizioni aperte nell’editoria

Lavoro in sede per Social Manager GialloZafferano, E-Commerce Specialist, Editor ragazzi e Back-office amministrativo. Opportunità anche per Addetti Vendita presso il Bookshop della Biennale di Venezia. Ecco le informazioni sui profili ricercati e come candidarsi

Ti piacerebbe lavorare nel mondo dell’editoria? Il Gruppo Mondadori, editore leader in Italia e tra i maggiori in Europa, cerca periodicamente personale per gli uffici di Milano, Roma, Torino o presso le altre sedi del gruppo, ma anche per i bookshop. Molto richiesti, lo anticipiamo, profili laureati in ambito umanistico ed economico. Ecco alcune informazioni sull’azienda, tutte le posizioni aperte e come candidarsi con Mondadori lavora con noi.

Mondadori, profilo aziendale

La casa editrice Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. è stata fondata nel lontano 1907 e, ad oggi, rappresenta la maggiore realtà editoriale italiana e tra le principali in Europa. E’ costituita da oltre cinquanta società controllate e collegate, in Italia e all’estero, e copre le principali attività dell’editoria: dalla creazione di prodotti e servizi alla loro commercializzazione e distribuzione. Le sedi principali del gruppo sono a Segrate (MI), Milano, Parigi, Verona, Torino, Roma, Firenze, e attualmente ne è presidente Marina Berlusconi (Fininvest S.p.A.). Mondadori si è confermata nel 2016 leader nei settori libri e magazine in Italia con 1,263 miliardi il fatturato consolidato, 3.261 dipendenti al 31 dicembre 2016.

Lavorare in Mondadori

Diverse sono le possibilità di inserimento in Mondadori, azienda in cui le principali aree di business sono: libri (trade e educational), retail (con un network di oltre 600 punti vendita, oltre ai siti di e-commerce) e magazine (in Italia, in Francia e globalmente attraverso joint venture o licensing di nostri brand). Due direzioni centrali di Gruppo -Finanza, acquisti e sistemi informativi e Risorse umane e organizzazione – sovrintendono alla struttura amministrativa e organizzativa della Società.

La direzione centrale Risorse umane e organizzazione di Gruppo si propone di attrarre e sviluppare persone dinamiche e proattive, motivate alla crescita continua e orientate al raggiungimento dei risultati. Forte passione per il prodotto editoriale, capacità di lavoro in gruppo, in un contesto internazionale e innovativo, completano il profilo della nuova leva generazionale presente in Mondadori. L’azienda riserva perciò una particolare cura al processo di formazione e di sviluppo professionale e manageriale delle giovani risorse, che considera uno dei principali strumenti di stimolo e rafforzamento delle capacità e delle competenze interne.

Compensi e benefit aziendali

Mondadori remunera i propri collaboratori in base a criteri meritocratici legati alle competenze, ai comportamenti professionali e, nel caso dei manager, ai risultati ottenuti.

Il sistema di compensation del personale prevede, oltre alla retribuzione fissa, strumenti di remunerazione variabile collettiva (premio di risultato), a esclusione dei dirigenti e di quei dipendenti (dirigenti, quadri e impiegati) che partecipano al sistema MBO (management by objectives), basato su obiettivi individuali e aziendali di redditività e produttività, finalizzato a favorire un più diretto coinvolgimento alla realizzazione dei risultati.

L’attenzione di Mondadori per il personale si esplica poi con l’adozione di alcuni benefit quali agevolazioni, servizi e attività a favore della vita lavorativa ed extra-lavorativa dei dipendenti, realizzati anche a partire da proposte di questi ultimi:

Flessibilità dell’orario lavorativo per ingressi e uscite e inoltre incontro alle esigenze dei dipendenti mediante l’adozione di contratti flessibili basati sul part time.

Servizio navetta

Assistenza sanitaria integrativa con il Fondo integrativo sanitario e sociale (FISS)

Servizio sanitario per il personale dell’area milanese

Assistenza fiscale per la compilazione della dichiarazione dei redditi annuale.

Agevolazioni su prodotti e convenzioni commerciali: oltre alla libreria aziendale della sede di Segrate, presso la quale è possibile acquistare libri e dvd con sconti dal 30% al 50%, i dipendenti Mondadori possono usufruire di sconti nelle librerie del Gruppo, sul sito di e-commerce e sugli abbonamenti ai magazine.

Cral aziendale

Processo di selezione

Il processo di selezione si svolge prevalentemente attraverso colloqui di lavoro individuali che si focalizzano sulla valutazione delle caratteristiche personali, motivazionali e tecnico-specialistiche in funzione delle diverse posizioni da ricoprire; il processo prevede sempre un primo incontro con i responsabili della direzione Risorse umane e organizzazione di Gruppo e un secondo colloquio di approfondimento con i responsabili di area.

I criteri principali impiegati nella valutazione delle candidature sono il curriculum studi, eventuali esperienze professionali e competenze acquisite, capacità potenziali, conoscenze informatiche e della lingua inglese.

Mondadori è una realtà complessa che ha al proprio interno numerose figure professionali. Per questo motivo l’azienda ricerca candidati con percorsi di studio molto diversi tra loro, anche se prendono maggiormente in considerazione le lauree di tipo umanistico (impiegate all’interno delle aree editoriale e redazionale, in quella della comunicazione e delle risorse umane), economico e ingegneristico (aree amministrazione, finanza e controllo, marketing e commerciale) e infine quelle relative al mondo web, digital e multimedia.

La partecipazione a un master o una scuola di specializzazione costituisce una caratteristica rilevante nell'ambito della selezione, così come eventuali periodi di studio o lavoro trascorsi al di fuori del proprio Paese di origine e la conoscenza di una o più lingue straniere.









Posizioni aperte

Al momento, l’azienda ha ricerche in corso sia nella sede milanese che presso i punti vendita Mondadori. Ecco i dettagli delle posizioni aperte:

Social Manager GialloZafferano

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

Community management

Ideazione e realizzazione progetti speciali per brand

Definizione piano editoriale e creazione contenuti ad hoc

Principali requisiti richiesti:

3-5 anni di esperienza nel ruolo

Conoscenza avanzata dei principali social network

Conoscenza avanzata dei principali strumenti di analisi

Inglese fluente

Conoscenze Informatiche: MS Excel, MS PowerPoint avanzato, MS Word ottimo, MS PhotoDraw, MS Publisher, Adobe Photoshop

E-Commerce Specialist

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

gestire i lanci di nuovi titoli sugli store on line in coordinamento con tutte le aree aziendali (in particolare comunicazione e marketing)

massimizzare la dicoverability dei prodotti sugli store on line utilizzando tutte le leve a disposizione

definire e gestire la creazione di campagne promozionali ad hoc per gli store on line al supporto delle vendite

gestire attività di program management e di coordinamento di progetti di improvement ad hoc con gli store on line

analizzare i dati di sell out relativi agli acquisti e agli interessi dei clienti (store on line)

analizzare i dati di vendita a seguito delle attività di trade marketing e web marketing, al fine di individuare quelle che convertono/fidelizzano il cliente finale

Principali requisiti richiesti:

3 – 5 anni di esperienza in consulenza e/o settore e-commerce

esperienza nella gestione di altre categorie merceologiche come vendor per store e-commerce

laurea in Economia o Ingegneria gestionale

competenze di project management

capacità analitiche

ottima conoscenza del pacchetto office (Excel e PowerPoint avanzato)

inglese fluente

attitudine al problem solving

Back-office Amministrativo area Librerie Electa

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

attivazione contratti di fornitura, in relazione con gli uffici amministrativi per l’apertura delle anagrafiche relative

gestione delle pratiche amministrative

attività contabili periodiche per chiusura magazzini periferici

inserimento ordini Retail / SAP

verifica corrispondenza ordine/fattura (VIM su sistema SAP)

Principali requisiti richiesti:

3/5 anni di esperienza nel ruolo e 1/2 anni di esperienza in aziende strutturate

conoscenza di SAP

dimestichezza con sistemi amministrativi e gestionali e con ambienti commerciali

esperienza nella gestione amministrativa di fornitori e nella fatturazione passiva

padronanza di Excel, Word e PowerPoint

Editor Ragazzi

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

attività di scouting, relazioni e contatti con agenti e nuovi autori

predisposizione del programma editoriale

lavorare all’ideazione di nuovi progetti editoriali

adeguare costantemente l’offerta e la progettazione delle collane ai cambiamenti di mercato e alle evoluzioni dei gusti del lettore

attività di publishing

gestione dei rapporti con gli autori

partecipare alla definizione delle strategie di comunicazione, marketing e promozionali più efficaci

partecipare a eventi

Principali requisiti richiesti:

5 anni di esperienza nel ruolo

background letterario e culturale, con un’esperienza pregressa nel settore editoriale e/o come agente/scout letterario

conoscenza specifica del mercato e del settore editoriale di riferimento a livello italiano ed internazionale; conoscenza degli economics che caratterizzano il prodotto libro e il loro impatto sui costi

conoscenza del Diritto d’autore

ottima conoscenza della lingua Inglese

Troviamo poi anche una offerta di lavoro per chi vuole lavorare nelle librerie Mondadori:

Addetti Vendita Bookshop Biennale Venezia

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

assistenza alla vendita dei prodotti del bookshop

gestione dei pagamenti

gestione assortimento e magazzino

allestimento/disallestimento bookshop

Principali requisiti richiesti:

6 mesi di esperienza in realtà operanti nel settore del Retail

utilizzo sistemi di cassa e di pagamento pos

conoscenza dinamiche di apertura/chiusura cassa e registri contabili

padronanza della lingua inglese

Opinioni sul lavoro in Mondadori

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Mondadori:

“Ambiente lavorativo sereno e stimolante, molto positivo”. Simone F. parla così del suo lavoro in Mondadori in ambito Organizzazione Eventi: “Sono in Mondadori da oltre 15 anni, ho organizzato moltissimi eventi e conosciuto, sia personalmente che virtualmente, grandi personaggi del settore Editoria. E’ un lavoro che mi piace moltissimo, stimolante e sempre nuovo. Il mio team è giovane e molto propositivo, sono molto fortunato!”.

“Grande azienda del settore, offre flessibilità e benefit”. Queste le parole di Gabriella F., impiegata in ambito digital: “Lavoro in Mondadori da un paio di anni e devo dire che è veramente una grande azienda in cui forse tutti vorrebbero lavorare: molti benefit, flessibilità di orario e possibilità di lavorare da casa e altro ancora. Buon rapporto con tutti, si lavora serenamente e con piacere ogni giorno. Poi il settore è interessantissimo, non si smette mai di imparare, non solo in riferimento all’ambito lavorativo!”.

“Bella esperienza!”. Sara C. ha lavorato come Addetta vendita / Cassiera in un punto vendita Mondadori durante il periodo di Natale e ci racconta: “Davvero una bella esperienza, ho imparato molto non solo dal punto di vista professionale ma anche culturale. Buono il rapporto con i colleghi e poi…è stato bello vedere così tanta gente acquistare libri e altri prodotti come regalo natalizio!”.

Come candidarsi in Mondadori

Alla pagina Lavora con noi l’azienda mette in evidenza tutte le ricerche in corso in Mondadori. Previa registrazione, è possibile inviare la tua candidatura per una delle posizioni aperte o una candidatura spontanea. Altri canali di reclutamento in azienda sono gli eventi che Mondadori periodicamente organizza per far conoscere a laureati e laureandi l’azienda e modalità di inserimento: incontri vari in università, Career Day e i job meeting.

