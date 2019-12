Modelli Curriculum Vitae da compilare per tutte le mansioni

Scarica e compila i modelli con esempi di Curriculum Vitae professionali gratuiti, preparati e garantiti da Bianco Lavoro

Il Curriculum Vitae (spesso abbreviato in CV) è uno degli elementi fondamentali nella ricerca di una occupazione. Usare un CV ben fatto ed affiancarlo ad una lettera di presentazione mirata, può essere di certo il fattore vincente nella corsa alla conquista di un posto di lavoro. Ecco perché insisto molto sull’argomento ed ho creato una apposita categoria su Bianco Lavoro. In questa pagina voglio aiutarti quindi a trovare la migliore soluzione per avere un Curriculum efficace e completo, qualunque sia la tua mansione e campo di interesse lavorativo.

Creare un CV può sembrare semplice, e forse lo è, ma se vogliamo che sia anche efficace è importante partire da un modello ben fatto e strutturati per le proprie esigenze. Importantissimo poi tenerlo sempre aggiornato.

Bianco Lavoro, grazie al supporto dei migliori esperti in Risorse Umane a livello italiano ed internazionale, ha creato una serie di modelli CV da scaricare e utilizzare liberamente. Adatti ad ogni esigenza e professionalità. Puoi scaricarli, adattarli alle tue esigenze ed usarli liberamente.

I modelli possono essere scaricati in Word (.docx) ed OpenOffice (.odt). Per l’invio consigliamo di convertirli in PDF (usando openoffice particolarmente semplice ed automatico farlo).

Ecco i modelli, scegli quello più adatto alle tue mansioni ed esperienze:

Modello Curriculum Vitae semplice da compilare

Si tratta di un modello CV di base, adatto quindi un po’ a tutti, sia a figure impiegatizie, che tecniche che operaie. Estremamente malleabile e semplice da aggiornare anche in maniera frequente. Schematico nella struttura e di facile e veloce lettura.

Idoneo sia per figure di neo-laureati e neo diplomati (che dovranno avere comunque l’accortezza di spostare più in alto il paragrafo relativo agli studi poiché “predominante”) sia a figure che hanno già esperienza e desiderano descrivere le loro mansioni in maniera riassuntiva ma efficace.

Modello Curriculum Vitae per impiegati /e di medio livello in ambito amministrativo

Un esempio di CV per impiegati, particolarmente adatto all’area amministrativa e contabile (il modello di esempio è strutturato su un impiegato amministrativo di medio livello). Ha molte responsabilità tecniche ma non gestisce gruppi di lavoro. È un cv essenziale, schematico e preciso, come ci si aspetta che sia quindi la professionalità di una persona che si occupa di amministrazione e contabilità. Considerando una serie di esperienze professionali molto simili abbiamo scelto di entrare nel dettaglio solo dell’ultima esperienza lavorativa per evitare inutili ripetizioni.

Questi dettagli devono essere molto tecnici perché un selezionatore ricercherà una serie di parole chiave che sono presenti nel profilo professionale che sta selezionando. Rendergli facile questa ricerca aumenterà le vostre possibilità di essere chiamati per un colloquio. Siate quindi chiari e concisi ma sempre molto attenti al dettaglio. Fanno eccezione le attività (rilevanti per la posizione per cui ci si candida) svolte in esperienze professionali passate che non sono presenti nell’ultima.

Questo modello di cv è adatto per tutti i tipi di profili amministrativi e contabili sia in grandi aziende strutturate che nelle PMI.

Alcuni esempi di figure professionali cui bene si può adattare questo CV:

receptionist ed addetti al front e back office;

contabili;

addetti paghe e contributi;

addetti gestione fornitori;

controllo qualità;

impiegati in agenzie di viaggi/logistica

Modello Curriculum Vitae per commesse ed addette/i pubblici esercizi

Questo è un esempio di CV per mansioni che hanno a che fare con il contatto diretto con il cliente, in special modo in negozi, centri commerciali ed attività di ristorazione. L’esempio proposto è quello di una commessa che ha raggiunto il ruolo di responsabile di reparto in un negozio di abbigliamento di lusso.

Il CV è conciso ed essenziale. Si concentra sulle ultime esperienze dando meno peso a quelle passate. Questa è una regola valida per tutti i cv ma nel caso specifico è doppiamente utile. Infatti le prime esperienze professionali erano saltuarie, stagionali e non continuative. E’ una situazione comune per molte professionalità: è necessario fare molte esperienze prima di riuscire ad acquisire le competenze professionali e le capacità personali per mantenere un posto di lavoro.

Il problema è che chi legge il cv potrebbe interpretare in maniera scorretta quei repentini cambiamenti così l’escamotage stilistico più efficace è raggrupparle tutte sotto un’unica voce: si da poca rilevanza ma al tempo stesso si citano come fonte di esperienza e possibile argomento di colloquio.

Questo modello di CV è utile per tutte quelle professioni che richiedono il contatto con il pubblico e la gestione di piccoli gruppi di lavoro, ad esempio:

Addetti alle vendite di tutti i settori merceologici (specialmente lavoro in GDO)

Commesse/i abbigliamento, scarpe, accessori, etc…

Addetti Front office e Reception

Barman

Hostess

Promoter

Cassiere

Modello Curriculum Vitae per posizioni creative ed artistiche

Questo cv prende come esempio una posizione il cui fulcro è la creatività. Se è vero che un cv deve parlare anche tra le righe delle caratteristiche personali e professionali del candidato, un cv di un creativo dovrebbe essere a sua volta creativo. Nel caso specifico non abbiamo voluto esagerare con l’estro, anche perché non ognuno ha un modo tutto personale per esprimere la propria creatività. Abbiamo però stravolto l’impostazione classica con le sue regole rigide.

Abbiamo inserito un breve profilo professionale che in poche righe descrive le competenze del candidato in maniera quasi colloquiale.

Non esiste più l’enunciazione delle esperienze professionali (composta da: anno, società, ruolo, responsabilità) che lascia il posto all’essenziale per un creativo: I PROPRI PROGETTI. Nel caso specifico abbiamo inserito i film/fiction/programmi che ha realizzato come scenografa. Al loro posto potrebbero esserci: campagne pubblicitarie, spettacoli teatrali, interpretazioni, etc… . Sarebbe poi utile, dove il profilo lo permette, allegare un book con i propri lavori (senza esagerare).

E’ scontato che se decidete di intraprendere la strada di un cv creativo dovete rompere gli schemi, farvi notare: non potete passare inosservati.

Alcuni esempi di figure professionali cui bene si può adattare questo CV:

Art director

Copywriter

Content manager

Spettacolo (Attori/cantanti/doppiatori…)

Costumisti/truccatori

Web designer

Grafici

Produzione video/audio

Art buyer

Fashion designer

Fotografi

Giornalisti

Interior designer

Industrial designer

Animatori

Cool hunter

Modello Curriculum Vitae per ingegneri, tecnici e professionisti IT

Questo modello di CV è utile per tutte le posizioni del mondo tecnico e del IT (Information Technology). Abbiamo preso come esempio il ruolo di sistemista mostrando anche un possibile iter professionale dalla formazione all’ingresso nel mondo del lavoro fino alla posizione di manager.

Particolare risalto va dato alle competenze informatiche che noi consigliamo di raggruppare in un unico insieme raggruppandole per “argomento” per permettere al selezionatore (che sicuramente non è un esperto di informatica) di trovarle e decodificarle nel modo più semplice e immediato possibile.

Inserire gli strumenti informatici in ogni esperienza lavorativa risulterebbe ripetitivo e disordinato.

Inoltre nei casi in cui si sia preso parte alla gestione di progetti (creazione di programmi ad hoc piuttosto che lavori rilevanti sul parco macchine aziendali) sarebbe opportuno esplicitarli in una voce a parte: Principali progetti realizzati.

In questi tipi di cv è necessario trovare il giusto equilibrio per la terminologia da utilizzare. Un linguaggio troppo tecnico non facilita il lavoro del selezionatore e identifica il candidato come il classico “smanettone” chiuso nel suo mondo. Un linguaggio troppo semplice rischia di dare l´idea di poca competenza tecnica. Un escamotage è l’uso della doppia spiegazione: nome tecnico e spiegazione tra parentesi o viceversa. Occhio a non risultare prolissi!

Alcuni esempi di figure professionali cui bene si può adattare questo CV:

ingegneri meccanici/elettronici

programmatori e sviluppatori

gestori di reti e server

tecnici elettronici

tecnici di laboratorio

collaudatori

geometri

periti chimici

Modello Curriculum per figure in produzione, operai/e, capi reparto e magazzinieri, edilizia

È un esempio di CV per un operaio con decennale esperienza che nel tempo si è guadagnato il ruolo di capo reparto. È un cv breve ma completo. Non ci sono molte informazioni aggiuntive come ad esempio le lingue conosciute o le conoscenze informatiche perché da un lato, il candidato presumibilmente non ha queste competenze ad un livello utile professionalmente e dall’altro perché non sono necessarie per il ruolo che ricopre. Ci sono però tutte le informazioni utili ad un selezionatore per capire che tipo di profilo ha davanti. Informazioni rilevanti e descritte con cognizione di causa per dare l´idea di una persona che sa fare il suo mestiere.

La selezione delle informazioni è decisiva per rendere un cv efficace. Perdersi dietro a mille micro attività rende complicato il lavoro del selezionatore che nel cv cerca delle parole chiave che identifichino delle attività specifiche.

Alcuni esempi di figure professionali cui bene si può adattare questo CV:

Metalmeccanici

Addetti al controllo qualità

Operai edili

Operai elettronici

Operai tessili

Magazzinieri

Saldatori e Tornitori

Modello Curriculum per manager (responsabili di settore, quadri e dirigenti)

Questo è un esempio di CV per una posizione manageriale di livello medio e alto. Le informazioni inserite sono esplicitate in maniera chiava e non troppo tecnica. Non è necessario entrare nel dettaglio delle singole responsabilità (NB: sono responsabilità e non mansioni) perché dovranno essere oggetto del colloquio piuttosto che appesantire il CV.

Abbiamo inserito il profilo professionale che in poche righe deve descrivere la professionalità del candidato. Questo tipo di spiegazione è utile soprattutto quando si ha un ruolo molto tecnico e si rischia che il selezionatore non riesca a cogliere tutte le sfaccettature del proprio profilo.

Un altro elemento utile può essere l’inserimento di una voce per ogni esperienza professionale che descriva i principali risultati conseguiti, qualora questi siano rilevanti per la posizione ricercata.

Alcuni esempi di figure professionali cui bene si può adattare questo CV:

Manager, quadro o dirigente

Responsabile Risorse Umane

Direttore acquisti

Direttore vendite

Supply chain

Area Manager

Business Development

Marketing manager

Modello CV Europeo

Il modello CV Europeo è bene usarlo solo quando espressamente richiesto o quando ci si candida per selezioni pubbliche. Negli altri casi è meglio evitarlo ed utilizzare i modelli precedenti.

Ecco il modello CV Europeo da scaricare:

Ed ecco le istruzioni per la compilazione del CV europeo.

Curriculum Vitae in PDF

Il CV è buona norma inviarlo in formato PDF. Se usi OpenOffice (consigliato) è sufficiente dopo aver modificato e completato il CV, selezionare “File” nel menu e poi “esporta in PDF” ed il gioco è fatto.