Moda e lusso: 300 nuove offerte di lavoro. Le figure maggiormente ricercate

Il settore della moda e del lusso sta attraversando un periodo di generale crescita, grazie anche all’aumento delle esportazioni di vari prodotti e dell’importanza internazionale del Made in Italy. Lo sviluppo del settore moda e lusso è dimostrato anche dalle oltre 300 nuove offerte di lavoro su tutto il territorio nazionale, con una particolare concentrazione in Lombardia, Veneto e Toscana. Ecco le figure maggiormente ricercate nel settore.

Moda e lusso, 300 nuove offerte di lavoro

Moda e lusso è un settore che, per l’appunto, non passa mai di moda. Sta vivendo i suoi momenti d’oro, con un generale aumento del fatturato nel corso degli ultimi anni, grazie anche all’incremento delle esportazioni e dell’importanza del Made in Italy in tutto il mondo. Sono circa 300 le nuove offerte di lavoro in questo particolare settore. Si ricercano differenti figure, andando da quelle commerciali, store manager, specialisti di reparto, assistenti alla vendita, per arrivare a profili più creativi, come modellisti, prototipisti, addetti al finissaggio, sarti. Ed ancora, non mancano di certo offerte di lavoro nel settore organizzativo alla ricerca di figure come il direttore commerciale, Hr manager, Pr e communication manager, expert manager, tutti con esperienza pregressa nel settore. Le possibilità però si aprono anche per chi non ha esperienza, attraverso vari tirocini.

I profili professionali maggiormente ricercati

Sono tante le opportunità lavorative che il settore moda e lusso offre in Italia e non solo. Oltre alle figure professionali sopra citate, ci sono altre particolarmente ricercate dalle varie aziende. Ci riferiamo allo store manager, retail manager, sales assistant e addetti alla vendita, professionisti del controllo qualità, sia tessile che orafo, doorkeeper per le boutique di lusso, addetti al customer service, in particolar modo per i più importanti brand. Tutte le offerte di lavoro sono consultabili sul sito monster.it dove è possibile consultare e candidarsi a quelle che più ritenete vicine alle vostre competenze in materia. Qui inoltre potrete trovare altre offerte di lavoro nel settore Moda e Lusso in tutta italia.

Moda e lusso, selezioni aperte in tutt’Italia

Le ricerche per nuove figure professionali da inserire nel settore moda e lusso sono aperte in tutt’Italia, con una particolare concentrazione in Lombardia, Veneto e Toscana. Opportunità per tanti amanti del settore, che da sempre hanno sognato di intraprendere una solida carriera professionale, unendo il lavoro alla passione. Tra i requisiti richiesti per ricoprire i differenti ruoli, l’ottima conoscenza della lingua inglese ed in alcuni casi anche di altre lingue straniere. Si tratta infatti di un settore particolare, rivolto anche al mercato estero. La conoscenza delle lingue straniere diventa essenziale per poter svolgere al meglio il proprio lavoro. Anche le conoscenze e competenze tecniche ed attitudinali rappresentano un requisito di notevole importanza, ovviamente da non sottovalutare per nessun motivo al mondo.

Le varie tipologie di contratto previste

Vediamo ora le varie tipologie contrattuali da sottoporre ai tanti aspiranti professionisti del settore moda e lusso. Partiamo specificando che la tipologia contrattuale dipende molto dal ruolo ricoperto e dalla mansione svolta. Alcune offerte di lavoro prevedono un primo contratto di apprendistato della durata complessiva di 36 mesi, altre offerte prevedono contratti a tempo indeterminato, altre ancora prevedono dei contratti di tirocinio. Dunque tutto dipende dal tipo di offerta che prendete in considerazione. La maggior parte delle posizioni aperte, richiedono la pregressa esperienza nel settore, tuttavia ci sono anche opportunità per figure Junior senza esperienza, con formazione interna.

