160 idee imprenditoriali per mettersi in proprio: finanziamenti e procedure per aprire attività

Oltre 160 idee con link di approfondimento per mettersi in proprio anche con pochi soldi. Possibilità di finanziamento, burocrazia, requisiti e studi di mercato per avviare nuove attività imprenditoriali. Approfondimenti sul Franchising e storie concrete di chi lavora in proprio.