Metro lavora con noi, posizioni aperte 2020 e dove inviare il curriculum

Opportunità di lavoro e stage per addetti vendita, commerciali e category manager: tutte le posizioni aperte e come candidarsi in Metro

METRO è un’azienda della grande distribuzione tedesca presente in Italia dal 1972 come Metro Italia. Azienda leader nella vendita all’ingrosso di prodotti Food e No Food per le attività professionali in ambito ristorazione e ospitalità, offre opportunità di lavoro e stage nei punti vendita Metro Cash & Carry sull’intero territorio nazionale. Vediamo le figure ricercate e come candidarsi in Metro, oltre a fornire alcune informazioni sul profilo aziendale.

Profilo aziendale Metro Italia

METRO Italia Cash and Carry, parte di METRO Group, uno dei maggiori gruppi distributivi internazionali, è oggi presente sul territorio nazionale con 49 punti vendita all’ingrosso in 16 regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria e Veneto), e uno staff di oltre 4.500 dipendenti. Vanta oltre 1.200.000 clienti professionali attivi e più di 30.000 prodotti in assortimento, suddivisi in oltre 10.000 referenze per il settore alimentare e oltre 20.000 referenze nel settore non alimentare. A livello internazionale, con un organico di circa 220.000 dipendenti, è presente in 30 Paesi con 2.100 punti vendita. La performance del Gruppo si basa sulla forza delle sue divisioni che operano in modo indipendente nei rispettivi segmenti di mercato: METRO/MAKRO Cash and Carry – leader internazionale della vendita self-service all’ingrosso; Media Market Saturn – leader europeo nella vendita al dettaglio di elettronica di consumo; ipermercati Real.

Per tre anni consecutivi, METRO Italia ha ottenuto la Certificazione Top Employers insieme ad altre 66 aziende che operano nel nostro paese. Inoltre, il Gruppo METRO, avendo ottenuto la certificazione in 6 Paesi (Italia, Belgio, Francia, Portogallo, Croazia e Spagna) ha quindi raggiunto anche il riconoscimento a livello Europeo.

La formazione in Metro

METRO Italia Cash and Carry offre molteplici opportunità di sviluppo professionale e personale sia in Italia che all’Estero. In azienda, quindi, è possibile seguire progetti di crescita ambiziosi e strutturati, che vedono coinvolti sia i dipendenti dei punti vendita che della Sede centrale, dove le persone che vi partecipano hanno l’occasione di mettersi in discussione, sperimentarsi in un ruolo futuro, confrontarsi con colleghi esperti e ampliare il proprio bagaglio di conoscenze e competenze. Questi percorsi di crescita sono nazionali e internazionali, con durata variabile da 6 a 24 mesi a seconda del progetto.

Lavorando in METRO Italia si ha a disposizione un’ampia offerta formativa a cui si può accedere attraverso una piattaforma social on line. Ci sono i corsi (che si possono svolgere tutto l’anno), i materiali, i documenti multimediali a disposizione di tutti grazie ai quali si può apprendere al meglio come gestire un cliente, come raccontare un prodotto, come affrontare un cambiamento e come costruire un rapporto di fiducia con i colleghi.

All’estero, invece, si possono scegliere tra percorsi formativi internazionali in lingua inglese presso il campus House of Learning a Düsseldorf.

Giovani talenti in Metro

Un’attenzione speciale è rivolta ai giovani talenti, che in Metro possono trovare opportunità di inserimento, formazione specifica e crescita professionale attraverso il METRO Potentials, un programma internazionale della durata di due anni, con avvio nel mese di ottobre di ogni anno, che ha lo sfidante obiettivo di formare i futuri manager di METRO nel mondo.

Metro lavora con noi, posizioni aperte nei punti vendita e uffici

Al momento ci sono sia offerte di lavoro che di stage. Ecco tutti i profili ricercati:

Capo Reparto Pescheria – Area Lombardia

La risorsa avrà la responsabilità delle seguenti attività:

gestire un reparto garantendo la massima qualità e disponibilità dei prodotti per soddisfare le esigenze dei clienti,

valutare i trend di vendita, le procedure aziendali e le prestazioni dei tuoi collaboratori per realizzare la strategia aziendale,

sviluppare, implementare e monitorare standard elevati, principi, policy e procedure,

attrarre nuovi clienti, sviluppare quelli esistenti e assicurare loro la migliore esperienza d’acquisto

partecipare al processo di selezione, formazione e sviluppo del personale.

Requisiti richiesti al ruolo:

esperienza in posizioni manageriali affini

comprovata esperienza nel ruolo, nella gestione del business e delle persone,

buona comprensione dei processi aziendali degli store, del mercato HORECA e dei nostri competitors,

ottime capacità di analisi, comunicazione, negoziazione e intelligenza emotiva per un approccio orientato al cliente,

ottima conoscenza del prodotto.

Category Specialist Carne

Inserita nella sede di San Donato Milanese, la risorsa si occuperà di sviluppare la categoria merceologica in linea con la strategia commerciale aziendale. In particolare contribuirà a:

supportare il Category Manager nella definizione e gestione dell’assortimento,

negoziare e gestire trattative commerciali con i fornitori merci

gestire le attività promozionali della categoria merceologica

effettuare analisi sull’andamento della categoria rispetto agli obiettivi aziendali

cogliere i nuovi trend di mercato

supportare il Category Manager nelle relazioni con il common sourcing internazionale

contribuire a formare i responsabili di reparto dei punti vendita sulle caratteristiche rilevanti della categoria merceologica

Requisiti richiesti al ruolo:

Laurea in materie economiche o argroalimentare/agraria

esperienza nel ruolo di Junior Category / Junior Buyer o nel Trade Marketing maturata in contesti strutturati della Grande Distribuzione, Food Service Distribution o Industria di marca oppure esperienza nella gestione del reparto carne all’interno di contesti strutturati della Distribuzione

buona conoscenza della lingua Inglese

Venditore di Zona – Area Lombardia e Piacenza

La risorsa si occuperà di:

gestire e sviluppare un portafoglio clienti attraverso il contatto diretto sul territorio,

analizzare il comportamento dei clienti e sviluppare una comprensione dei loro bisogni, per lo sullo sviluppo commerciale di nuove proposte,

garantire la soddisfazione del cliente e servire i clienti in tutte le categorie prodotto,

sviluppare strategie per attirare nuovi clienti di diverse tipologie

raccogliere informazioni sull’evoluzione dei trend dei clienti.

Requisiti richiesti al ruolo:

Diploma o Laurea triennale

patente di guida B

pregressa esperienza lavorativa in una posizione simile nel canale HoReCa

orientamento all’obiettivo

buona conoscenza del pacchetto Office (in particolar modo di Excel)

conoscenza del mercato, delle categorie merceologiche e dei competitors

capacità di analisi, comunicazione, ascolto e negoziazione.

Stage Category Managment

All’interno della Direzione Commerciale della sede di San Donato Milanese, andrà a supportare i Category Manager nelle attività di gestione della categoria merceologica di riferimento. In particolare, il/la tirocinante supporterà:

le attività legate al processo promozionale, dal piano fino alla relativa implementazione;

la pianificazione execution in store delle attività previste dal piano commerciale di reparto;

analisi del venduto della categoria merceologica di riferimento e delle esigenze dei clienti nei confronti della stessa

le attività amministrative dei reparti ( legate per esempio ai rinnovi assortimentali);

la negoziazione con i diversi fornitori

Stage Addetto/a vendita

Lo stage è finalizzato ad acquisire conoscenze/competenze legate alle seguenti attività:

fornire un servizio eccellente, consigliare prodotti adeguati e aumentare le vendite dei nostri prodotti a marchio,

fidelizzare i clienti informandoli su offerte speciali e promozioni

rifornire lo stock, controllare etichette e i cartellini dei prezzi secondo criteri di esposizione e promozione

verifica periodica di qualità dei prodotti

Requisiti richiesti al ruolo:

Diploma di scuola superiore;

ottime capacità di comunicazione e ascolto,

capacità di attrarre l’attenzione delle persone,

buona conoscenza del pacchetto Office

conoscenza lingua inglese.

La ricerca è attiva nei pdv di Milano, Varese, Como, Bergamo, Piacenza.

Opinioni sul lavoro in Metro

Com’è lavorare in Metro? Ecco alcune testimonianze di

“Lavoro stimolante e piacevole”. Queste le parole di Giacomo P., Addetto vendita nel settore pescheria: “La mia giornata tipo inizia presto la mattina, con la ricezione della merce e la sistemazione nelle celle frigo. Sto imparando molto in materia di conservazione, qualità e in tutto quello che è legato alla vendita del settore Food. Mi piace stare a contatto con la clientela e anche con i fornitori. La parte più faticosa è l’ambiente fisico in cui si lavora per la maggior parte del tempo: molto freddo! Quindi se si è freddolosi, non è il lavoro giusto! Se la cosa invece non ti spaventa, è un buon ambiente di lavoro per apprendere e fare esperienza lavorando bene”.

“Azienda dinamica e in continuo cambiamento in funzione del mercato di riferimento”. Marco F., Controller, si sofferma sulle capacità dell’azienda di “sostenere e gestire al meglio il cambiamento, in un settore molto competitivo che non può rimanere fermo. Nell’ultimo anno ho proprio seguito, insieme ad un team di altre 5 risorse, i processi di cambiamento interno alla mia funzione e mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto. Abbiamo operato in sinergia con altri reparti, senza gerarchia, nell’ottica di un miglioramento funzionale. Mi sento quindi di consigliare Metro per lavorare in un ambiente dinamico e al passo coi tempi!”.

“Buon ambiente di lavoro, buona paga”. Queste invece le parole di Sandro V., ex Magazziniere di Metro che dice: “Ho lavorato per 6 mesi in azienda, per un picco di lavoro. Mi sono trovato bene, buona l’organizzazione del personale, turni e orari, e buona anche la paga. E si lavora in completa sicurezza, su questo non transigono”.

Processo di selezione

Il percorso di selezione in METRO prevede diversi incontri individuali con il team Risorse Umane e con i responsabili del ruolo ricercato, al fine di approfondire il contenuto delle attività e conoscere al meglio il mondo METRO e le sue opportunità. L’iter di selezione per le posizioni di stage e per quelle dove è richiesto al massimo 1 anno di esperienza lavorativa, prevede, oltre ai classici colloqui individuali, anche dinamiche di gruppo e la somministrazione di test di logica, lingua inglese e conoscenze informatiche.

Come candidarsi in Metro

Per candidarti ad una delle posizioni aperte ti rimandiamo alla pagina Metro – sezione “lavora con noi”, dove è possibile compilare il form online dedicato e inviare il tuo curriculum vitae e lettera di presentazione. Metro chiede inoltre ai candidati di risponde a domande quali: Perché sei interessato a METRO Italia? e Perché questo lavoro è una buona opportunità per te? Preparati dunque delle risposte vincenti!

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!