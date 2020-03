Medici Regione Lombardia, bando di selezione per emergenza Coronavirus

Si cercano medici specialisti, medici specializzandi e medici laureati: candidature online fino a fine emergenza, ecco come fare e i profili ricercati

Regione Lombardia ricerca medici per far fronte all’emergenza sanitaria Coronavirus. Con Decreto 3179 del 10 marzo 2020, la Regione ha approvato un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse di Medici specialisti, medici specializzandi e medici laureati pronti a prestare attività clinico assistenziale nelle Aziende/Enti Sanitari e Sociosanitari di Regione Lombardia. Verrà così costituito un apposito elenco aperto di medici disponibili a prestare attività su turni H24, 7 giorni su 7, da cui attingere per far fronte alle contingenti esigenze del territorio regionale per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa. Ecco le informazioni sui profili ricercati dal bando, che rimarrà aperto sino a copertura delle necessità clinico assistenziali connesse all’epidemia COVID-19.

Chi può partecipare al bando e quali sono i requisiti richiesti

Il bando di Regione Lombardia è aperto a Medici specialisti, medici specializzandi e medici laureati. Di seguito, trovi i dettagli dei requisiti richiesti per accedere al bando suddivisi per i vari profili ricercati.

Medici Specialisti

Requisiti richiesti:

laurea in medicina e chirurgia

abilitazione all’esercizio della professione medica

iscrizione all’ordine professionale

specializzazione nelle seguenti discipline ed equipollenti: anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore malattie dell’apparato respiratorio malattie infettive e tropicali medicina interna malattie dell’apparato cardiovascolare medicina d’emergenza urgenza radiodiagnostica



Medici con altre Specializzazioni

Requisiti richiesti:

laurea in medicina e chirurgia

abilitazione all’esercizio della professione medica

iscrizione all’ordine professionale

specializzazione

Medici Specializzandi

Requisiti richiesti:

laurea in medicina e chirurgia

abilitazione all’esercizio della professione medica

iscrizione all’ordine professionale

iscrizione all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione di: anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore malattie dell’apparato respiratorio malattie infettive e tropicali medicina interna malattie dell’apparato cardiovascolare medicina d’emergenza urgenza radiodiagnostica



Medici Specializzandi In Altre Specializzazioni

Requisiti richiesti:

laurea in medicina e chirurgia

abilitazione all’esercizio della professione medica

iscrizione all’ordine professionale

iscrizione all’ultimo e al penultimo anno di corso di scuole di specializzazione diverse da quelle di cui al precedente punto.

Medici

Requisiti richiesti:

laurea in medicina e chirurgia

abilitazione all’esercizio della professione medica

iscrizione all’ordine professionale

Laureati in Medicina e Chirurgia

Possono presentare la domanda anche i laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.

Retribuzione dei Medici

Regione Lombardia procederà con l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, che prevedono l’erogazione dei seguenti compensi orari, in base ai profili:

per i Medici Specialisti: 60 euro omnicomprensivi.

omnicomprensivi. per i Medici Specializzandi e Medici: 40 euro omnicomprensivi.

Come partecipare al bando

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, attraverso il sistema informativo di Regione Lombardia dedicato ai bandi. Per accedere al sistema occorre registrarsi e autenticarsi utilizzando una delle seguenti modalità:

tessera sanitaria CRS/TS-CNS

SPID

username e password, tramite registrazione di dati personali

Nel caso tu abbia già inoltrato domanda tramite casella di posta dedicata, ovvero perlalombardia@regione.lombardia.it, non dovrai ripresentare domanda in quanto sono già state valutate ed eventualmente inserite negli appositi elenchi.

L’avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità clinico assistenziali connesse all’epidemia COVID-19. Non c’è quindi, ad oggi, una data di chiusura del bando e della presentazione di domande. Puoi consultare tutte le informazioni dedicate alla selezione di Medici Regione Lombardia direttamente alla pagina dedicata.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Metodo Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia! Metodo Lavorare Sempre .