Master online in Risorse Umane: a cosa serve e come scegliere i migliori

Master in risorse umane: che cos'è? Quali sono i requisiti e gli sbocchi occupazionali? In questo articolo ti forniremo tutti i dettagli dell'argomento e ti consiglieremo anche i migliori master in risorse umane presenti online.

Se vuoi migliorare la tua posizione lavorativa ed hai predisposizione all’ascolto, la gestione dei dipendenti e ti piace motivare il personale, un master in risorse umane è proprio quello che fa per te. Questa nuova figura lavorativa offre numerosi sbocchi occupazionali e incredibili opportunità di fare carriera all’interno dell’azienda. Scopriamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Cos’è un master in risorse umane online

Un master in risorse umane online consente di acquisire tutte le competenze per la gestione del personale in ambito aziendale. È una novità, una figura nata negli Stati Uniti che permette alle aziende di ottimizzare le risorse per consentire ai dipendenti di massimizzare i profitti. Questo profilo è davvero affascinante perché consente ai laureati di intraprendere una carriera sicura e avere numerosi sbocchi occupazionali alternativi.

Nell’organigramma aziendale, Risorsa Umana si riferisce nello specifico al capitale umano, un valore essenziale per una produttività aziendale di qualità. Per questo motivo, negli ultimi anni questa figura sta assumendo sempre di più un’importanza fondamentale nell’ambito lavorativo delle aziende che contano numerosi dipendenti.

Esistono diverse tipologie di master in risorse umane, puoi frequentarne uno all’università oppure scegliere un indirizzo privato. I vantaggi di un master online sono che puoi frequentarlo anche se già lavori o svolgi altre attività e vuoi migliorare la tua posizione lavorativa acquisendo altre competenze. Di solito, i master universitari di questo tipo, portano via maggior tempo rispetto a quelli online, e questo potrebbe costituire uno svantaggio. Nei prossimi paragrafi approfondiremo l’argomento per offrirti tutti i dettagli e rispondere alle tue domande, chiarire i tuoi dubbi e consigliarti i migliori master in risorse umane online.

A cosa prepara un master in risorse umane online

Un master in risorse umane online ti preparerà a diventare un esperto nel settore della gestione del personale. Questa figura è diventata necessaria per le aziende, in quanto la sua finalità nell’organigramma aziendale è quella che opera per valorizzare il capitale umano e integrarlo al meglio nella struttura: in questo modo i dipendenti rispondono meglio alla pianificazione dell’obbiettivo che l’azienda si propone. Lo scopo è quello di massimizzare i profitti migliorando l’attività lavorativa dei singoli componenti.

Ecco a cosa prepara un master in risorse umane nello specifico e quali sono le competenze che acquisirai se scegli di frequentarne uno.

Sarai in grado di individuare le competenze dei lavoratori per lo sviluppo aziendale.

Individuare e assumere le specifiche risorse per ogni settore.

Screening dei curriculum, selezione dei candidati e conduzione dei colloqui di lavoro del personale in base al proprio profilo specifico e a quello richiesto dall’azienda.

Sarai in grado di elaborare i piani formativi e di finalizzare il raggiungimento degli specifici obiettivi aziendali.

Definire la politica retributiva sulla base dei criteri meritocratici dei dipendenti.

Gestire ogni tipo di pratica amministrativa dei dipendenti: organizzare i turni, elaborare le buste paga, controllare le presenze del personale, organizzare i giorni e i periodi di ferie ed espletare anche le pratiche a seguito di un infortunio.

Analizzare e valutare il lavoro che viene svolto dal personale dipendente per pianificare uno specifico percorso di crescita o gli incentivi.

Gestire e inserire nuovi profili attraverso l’attività di tutor.

Gestire i licenziamenti, le relazioni sindacali e e tutti i cambiamenti relativi alle nuove strategie dell’azienda.

Quali sono i requisiti per frequentare al meglio un master online in Risorse Umane online

Ogni figura che si appresta a frequentare un master in risorse umane online deve possedere determinate competenze e requisiti specifici. Se possiedi una base formativa di qualità con un buon livello di specializzazione e una particolare predisposizione delle doti personali, hai già le caratteristiche che migliorano ulteriormente questa figura e ti consentono di avere migliori possibilità di entrare nel mondo del lavoro attraverso questo settore. Soprattutto nel caso in cui vuoi diventare direttore delle risorse umane, devi interagire con i dipendenti che possiedono diverse personalità attraverso differenti professionalità, tutte necessarie per svolgere questo tipo di attività lavorativa. Ecco i principali requisiti che devi possedere o acquisire se vuoi frequentare un master in risorse umane.

Spiccate doti di organizzazione e pianificazione.

Predisposizione ad ascoltare e eccellenti capacità comunicative.

Empatia e ottima capacità di comprendere lo stato d’animo dei dipendenti al fine di interagire e individuare particolari problemi o disagi.

Eccellente capacità di problem solving.

Spiccate capacità di negoziazione nel rapporto con le associazioni sindacali.

Ottima capacità di favorire il dialogo, la comunicazione e appianare le divergenze fra i colleghi.

Quali sono le lauree che consentono di accedere più facilmente e ottenere migliori risultati nel settore delle risorse umane

Non sono richieste lauree specifiche per frequentare un master in risorse umane e ottenere successo nel settore, tuttavia esistono percorsi universitari che sicuramente favoriscono questo tipo di figura. Innanzitutto le lauree umanistiche sono quelle più idonee, ciò non toglie che anche chi possiede una laurea in materie economiche o giuridiche possa frequentare questo tipo di master e lavorare nel settore delle risorse umane.

Se possiedi una laurea in Psicologia, sicuramente sarai avvantaggiato, questo tipo di laurea è quella più idonea se vuoi partecipare a questo tipo di master. Nello specifico, Scienze e Tecniche Psicologiche, Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, sono quelle che ti consentono di approfondire meglio le conoscenze acquisite, inoltre, partirai avvantaggiato per quanto riguarda le materie di studio del master.

Anche le lauree in materie letterarie, come Lettere Antiche o Moderne, Filosofia, Sociologia, Lingue e Letterature Comparate, ti consentono di frequentare questo tipo di master con ottimi risultati.

Sbocchi lavorativi

Un master in risorse umane ti consente di acquisire una vasta gamma di conoscenze, competenze e professionalità. Quando avrai terminato il percorso sarai in grado di svolgere diverse attività in vari settori aziendali, ecco quali sono:

gestione, sviluppo e organizzazione;

selezione e formazione delle risorse umane;

amministrazione.

Nello specifico potrai ricoprire diversi ruoli e acquisire le competenze necessarie per fare carriera in questo settore. Ecco quali sono nel dettaglio gli sbocchi professionali.

Responsabile della valutazione e selezione del personale . Questa figura, ricerca, definisce e seleziona i profili individuando i candidati ideali da inserire all’interno dell’organigramma aziendale.

. Questa figura, ricerca, definisce e seleziona i profili individuando i candidati ideali da inserire all’interno dell’organigramma aziendale. Responsabile della gestione delle risorse umane . Questa figura si occupa della ricerca, selezione e gestione dei dipendenti. Pianifica interventi aziendali, valuta il personale, lo motiva e si assicura della sua formazione e dello sviluppo all’interno dell’azienda.

. Questa figura si occupa della ricerca, selezione e gestione dei dipendenti. Pianifica interventi aziendali, valuta il personale, lo motiva e si assicura della sua formazione e dello sviluppo all’interno dell’azienda. Responsabile della formazione dei dipendenti. Questa figura si assicura della crescita professionale del personale nel primo periodo di attività e durante la carriera del personale, il suo compito è quello di assicurarsi del miglioramento della professionalità dei dipendenti.

Questa figura si assicura della crescita professionale del personale nel primo periodo di attività e durante la carriera del personale, il suo compito è quello di assicurarsi del miglioramento della professionalità dei dipendenti. Addetto alla comunicazione interna . Questa figura ha il compito di gestire la comunicazione del personale attraverso differenti canali, al fine di facilitare lo scambio di informazioni, il dialogo fra i dipendenti e il loro coinvolgimento nell’attività aziendale.

. Questa figura ha il compito di gestire la comunicazione del personale attraverso differenti canali, al fine di facilitare lo scambio di informazioni, il dialogo fra i dipendenti e il loro coinvolgimento nell’attività aziendale. Addetto alle relazioni sindacali (o industriali) . Questa figura si occupa di tutte le problematiche inerenti i diritti del personale: stipendio, formazione, ferie, pari opportunità e tutto ciò che ha a che fare con i rapporti verso le associazioni sindacali, lo Stato e gli organi direttivi dell’azienda.

. Questa figura si occupa di tutte le problematiche inerenti i diritti del personale: stipendio, formazione, ferie, pari opportunità e tutto ciò che ha a che fare con i rapporti verso le associazioni sindacali, lo Stato e gli organi direttivi dell’azienda. Esperto in compensation . Questa figura si occupa di promuovere il miglioramento della performance del personale attraverso la motivazione e un posizionamento equo del livello retributivo.

. Questa figura si occupa di promuovere il miglioramento della performance del personale attraverso la motivazione e un posizionamento equo del livello retributivo. Responsabile Amministrazione del Personale. Il compito di questa figura è quello di gestire i dipendenti dal punto di vista amministrativo, quindi si occupa di far rispettare gli accordi, le normative vigenti e tutto ciò che ha a che fare con le specifiche disposizioni di legge riguardo l’aspetto amministrativo dei lavoratori.

Lista dei migliori master in Risorse Umane online

Sono disponibili tantissimi master in risorse umane online per ogni esigenza. Il vantaggio di questa tipologia di offerta, è che potrai frequentare i corsi anche se già lavori o sei impegnato con altre attività. Ecco una breve lista in cui ti consiglio i migliori master in risorse umane online.

Master I Livello in Gestione ed amministrazione delle risorse umane

La Niccolò Cusano offre questo master in risorse umane della durata di 1 anno, rivolto ai laureati (triennale, magistrale e vecchio ordinamento). L’offerta è molto ampia e prevede lezioni, workshop, ore di pratica e verifiche. Per maggiori informazioni clicca qui e visita il sito.

HR Manager 4.0

La 24 Ore Business School offre questo master di 40 ore ad un prezzo accessibile che fornisce le competenze generali per lavorare nel settore delle risorse umane. Puoi approfondire i dettagli cliccando qui e visitando il sito.

Master Economia e Diritto: gestione delle risorse umane

Icotea offre questo master di livello 1 della durata di 1500 ore, ripartite in 12 mesi. La direzione specifica di questo master è proiettata verso le materie di economia e diritto, alla fine ti consentirà di acquisire tutte le conoscenze specifiche per lavorare nel settore. Durante i corsi verrai seguito da tutor e professori. Per approfondire e leggere i dettagli del master online, clicca qui.

Master Executive in Gestione delle Risorse Umane

Life Learning presenta la nuova edizione di questo master in risorse umane per acquisire tutte le competenze e lavorare in questo settore. Sono previste numerose esercitazioni, un tutor online e materiale didattico di qualità. Puoi cliccare qui e approfondire tutti i dettagli sul sito.

Master in gestione delle risorse umane

Elform propone un master che si rivolge a tutti i laureati in psicologia, materie giuridiche, sociologiche, economiche, sanitarie e didattico – educative. Per maggiori informazioni clicca qui e vai sul sito.