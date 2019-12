Mapei lavora con noi 2020, posizioni aperte e come candidarsi

Assunzioni in ambito ingegneria, produzione, ricerca e sviluppo ma anche segreteria e vendita: tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Mapei è una azienda italiana leader nel settore della produzione di materiali chimici per l’edilizia. Il suo nome è associato a Giorgio Squinzi, suo Amministratore unico, anche noto anche per essere stato presidente di Confindustria dal 2012 al 2016 e dirigente sportivo (patron della squadra di ciclismo della Mapei e del Sassuolo calcio). L’azienda, con sede a Milano e vari stabilimenti sull’intero territorio nazionale, offre opportunità di lavoro e carriera in vari ambiti come ingegneria, produzione, ricerca e sviluppo, oltre che a personale impiegatizio di staff e vendita. Se sei interessato ad entrare in questa azienda italiana di successo, di seguito trovi informazioni utili non solo sulle offerte di lavoro disponibili, ma anche sull’azienda e le opportunità che offre.

Profilo azienda Mapei

Mapei è oggi il maggior produttore mondiale di adesivi e prodotti complementari per la posa di pavimenti e rivestimenti di ogni tipo. L’azienda è anche specializzata in altri prodotti chimici per l’edilizia come impermeabilizzanti, malte speciali e additivi per calcestruzzo, fino ad arrivare a prodotti per il recupero degli edifici storici. Attualmente il Gruppo coinvolge oltre 10.500 persone ed è composto da 87 Consociate inclusa la Capogruppo con 81 stabilimenti produttivi nei 5 continenti in 35 paesi, 31 centri di ricerca e 66.000 clienti in tutto il mondo.

L’azienda è stata fondata nel 1937 da Rodolfo Squinzi a Milano. Le prime grandi applicazioni nell’ambito della posta delle piastrelle ceramiche hanno riguardato la posa su pannelli di calcestruzzo prefabbricato. La prima fase di internazionalizzazione è avvenuta con le esportazioni di prodotti in paesi come Svizzera, Francia e Americhe. Nel 1984, dopo la morte del fondatore Rodolfo, gli succede il figlio Giorgio (morto recentemente) che prende le redini dell’azienda mentre, negli anni 90, entrano in azienda anche i figli Marco e Veronica, che rinnovano gli impegni nei settori chiave del gruppo: R&S e Internazionalizzazione.

Lavorare in Mapei

Lavorare in Mapei significa entrare a far parte di una azienda internazionale, determinata nel volere l’eccellenza e con una spiccata capacità di innovazione. Di conseguenza, ricerca persone che abbiano una forte motivazione ad inserirsi in un contesto internazionale, dinamiche, motivate e predisposte alla soddisfazione della clientela.

In numeri, ecco cosa significa lavorare in Mapei, ovvero in una realtà che conta:

2,5 Miliardi di euro di fatturato presunto nel 2018

31 Centri di ricerca distribuiti in 20 paesi (di cui 5 in Italia)

10.500 Dipendenti di cui il 12% impiegati in R&S

5.500 Prodotti per l’edilizia

66.000 Clienti in tutto il mondo

83 Stabilimenti nei 5 continenti in 36 paesi diversi (17 in Italia)

1.000 Nuove formulazioni all’anno

161.000 Professionisti del settore coinvolti nei training

Funzioni aziendali

Le aree e funzioni aziendali in cui è suddivisa Mapei e per le quali ricerca personale sono le seguenti:

Ricerca e sviluppo

Produzione

Project management

Commerciale e marketing

Ingegneria

Staff

Politica di Risorse Umane

La politica delle Risorse Umane di Mapei è pensata per offrire a tutti i dipendenti un ambiente di lavoro che favorisca la soddisfazione sia lavorativa che personale. Così, si incoraggia lo sviluppo delle singole potenzialità e il riconoscimento dei risultati raggiunti e vengono privilegiate forme contrattuali che contribuiscono a costruire rapporti professionali di lunga durata.

Posizioni aperte

Tutte le offerte di lavoro Mapei si possono consultare alla pagina web aziendale. Queste le posizioni aperte in Italia al momento:

Segreteria Corporate IT

La risorsa garantirà un supporto operativo assicurando la corretta gestione dei processi. In particolare si occuperà delle seguenti attività:

segreteria operativa

corrispondenza (formale) e filtro comunicazioni in ingresso ed in uscita

accoglienza visitatori e gestione visite

assistenza per l’organizzazione di appuntamenti, prenotazioni sale riunioni, organizza meeting, riunioni, incontri ed eventuali allestimenti per questi eventi (eventuali catering e viaggi dell’ufficio)

gestione dell’archivio della Direzione

aggiornamento file presenze, acquisto e gestione cancelleria, piccole dotazioni ufficio, spedizioni materiale

emissione ordini acquisto (incluso contratti), cura delle varie fasi di ricezione

aggiornamento rubrica telefonica Intranet

assistenza Società Consociate Italia gestione contratti (soprattutto quelli particolari)

procedura dotazioni aziendali: supporto alla procedura per smistamento attività interne e controllo esecuzione

Requisiti richiesti:

atteggiamento proattivo e dinamico

affidabilità e riservatezza

precisione, puntualità e senso di responsabilità

spiccate doti relazionali e di comunicazione, ottimo problem solving, autonomia organizzativa, capacità di lavorare in team e flessibilità oraria

buona conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese

Operatore di Produzione / Operatore di Logistica

Le risorse, inserite nello Stabilimento di Mediglia, eseguiranno attività di carico e scarico della linea e di gestione degli impianti relativamente al Reparto di destinazione e/o attività di carico/scarico all’interno dei magazzino e di preparazione dei bancali. In particolare, svolgeranno le seguenti attività:

Attività di carico e scarico della linea

Movimentazione manuali dei carichi

Gestione impianti manuali, semiautomatici ed automatizzati

Lettura delle schede tecniche ed eventuale interfaccia con impianti guidati da PLC

Attività di carico/scarico con uso del muletto

Preparazione dei bancali (per clienti nazionali e internazionali)

Requisiti richiesti:

Preferibile diploma

Disponibilità a lavorare su turni (inclusi turni notturni)

Disponibilità ad effettuare straordinari e al sabato mattina

Esperienza precedente in industrie di produzione, preferibilmente chimiche/alimentari e/o metalmeccaniche

patentino del muletto (in corso di validità e per posizioni presso i magazzini)

Rispetto delle procedure e delle norme di sicurezza

Buona manualità

Dimestichezza con gli strumenti informatico/elettronici

Addetto Ufficio Ordini Estero

La risorsa verrà inserita all’interno della Funzione Ordini Export presso lo Stabilimento di Robbiano di Mediglia (MI) e gestirà il processo di acquisizione/inserimento degli ordini dei clienti/filiali esteri:

Inserimento e/o acquisizione ordini export

Verifica delle condizioni di vendita e di disponibilità dei prodotti

Interfaccia con clienti/filiali esteri per la disponibilità della merce

Emissione delle schede IMO per il trasporto della merce pericolosa

Controllo e redazione dei documenti necessari

Gestione ed inserimento dei claim a sistema della clientela, della rete vendita e dei tecnici.

Requisiti richiesti:

Preferibile diploma/laurea linguistica

Esperienza significativa in ambito logistico – reparto export nel medesimo ruolo

Ottima conoscenza del Pacchetto Office e di sistemi ERP

Ottima conoscenza della lingua Inglese e Francese

Ottime doti relazionali e comunicative, a più livelli organizzativi e con diversi interlocutori

Attitudine al problem-solving, autonomia organizzativa, precisione e flessibilità operativa e orientamento al team-working

Operatore di Manutenzione Elettrica

La risorsa si occuperà di effettuare interventi di manutenzione elettrica agli impianti di produzione dello Stabilimento di Robbiano di Mediglia (MI). In particolare svolgerà le seguenti attività:

Effettuare interventi di manutenzione elettrica agli impianti di produzione Paste, Liquidi, Polveri, Pitture dello Stabilimento

Eseguire lavori previste per macchine e attrezzature nel rispetto degli standard di sicurezza, qualitativi ed economici stabiliti dalla Direzione

Requisiti richiesti:

Diploma di perito elettrico/elettrotecnico

Aver maturato un’esperienza significativa nel ruolo preferibilmente all’interno di stabilimenti produttivi di aziende di grandi dimensioni

Esperienza pregressa nella manutenzione ordinaria e straordinaria

Disponibilità al lavoro a turni e al sabato mattina

Disponibilità alle attività programmate di manutenzione nel periodo estivo e natalizio

Ottima conoscenza degli schemi elettrici, del disegno elettrico e dei principi di automazione

Orientamento al lavoro in team, flessibilità e curiosità professionale.

Altre posizioni aperte in Mapei

Specialista di Linea Sigillanti – Lazio e Campania

Corporate Product Line Technical Service Specialist – Lecce

Corporate Packaging Specialist – Milano

Operatore di Manutenzione Meccanica – Robbiano di Mediglia (MI)

Lavorare in Mapei recensioni

Cosa significa lavorare in Mapei? Abbiamo raccolto alcune testimonianze di dipendenti / ex dipendenti che ci parlano di una azienda internazionale e all’avanguardia:

“Azienda di respiro internazionale”. Questo ci dice Gianmarco B., Ingegnere di produzione, che aggiunge: “Lavorando a livello internazionale, mi ha permesso di acquisire competenze forti, offrendomi così un importante background professionale. Considero questa esperienza molto soddisfacente per la mia crescita professionale e personale, in particolare per quanto riguarda l’attenzione al raggiungimento degli obiettivi aziendali, la capacità di lavorare in gruppo e le mie capacità comunicative”.

“Società ben organizzata”. Samuele R., Sales Manager, descrive così l’azienda: “Prodotti di qualità, supporto alle vendite efficiente e solidi programmi di marketing. Grandi impiegati e personale. Centri di distribuzione strategicamente posizionati. Controllo di qualità efficace a tutti i livelli di produzione”.

“Azienda all’avanguardia”. Grazia F., impiegata in ambito R&S, parla di una azienda che “investe risorse significative nella ricerca e nelle attrezzature scientifiche all’avanguardia. Questo permette di avere prodotti di qualità e innovativi da proporre sul mercato. La mia esperienza in Mapei è stata più che positiva, ho appreso molto e sono riuscita, con un team molto affiatato, a concludere un progetto di sviluppo di un nuovo solvente. Soddisfatta!”.

Come candidarsi in Mapei

Candidarsi per una offerta di lavoro in Mapei è molto semplice e veloce. Al contrario di altri portali, non è necessario avere un account / profilo registrato ma è sufficiente il tuo indirizzo e-mail. Il profilo verrà creato e aggiornato automaticamente quando si inseriscono i dettagli delle candidature. Tutte le offerte di lavoro in Mapei si trovano facilmente sul sito web aziendale, sezione “Lavora con noi”. Qui puoi scegliere tra la ricerca di annunci in Italia o all’estero, per una esperienza o carriera internazionale. L’iter di selezione dei candidati prevede un primo colloquio attitudinale-motivazionale svolto con la Direzione HR e un secondo di tipo tecnico-professionale svolto con il Responsabile di funzione. Diverso, invece, l’iter per le ricerche di personale esperto, per il quale vengono svolti dei colloqui individuali, e per la selezione di profili junior, dove si prediligono prove di gruppo (Assessment Center), in aggiunta a test di lingua inglese.