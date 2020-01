Lavorare in Maisons du Monde: posizioni aperte 2020, opinioni e come candidarsi

Maisons du Monde cerca addetti vendita, store manager e altre figure: tutte le posizioni aperte e come candidarsi nei famosi negozi di arredamento

Mentre arredavi casa ti sarà sicuramente capitato di fare un salto anche in uno dei negozi Maisons du Monde. Soprattutto se sei un amante dei viaggi e dei luoghi esotici o sei un appassionato di arredamento vintage! Maisons du Monde, l’azienda francese specializzata in arredamento, decorazioni e complementi d’arredo nasce proprio con questa idea, ovvero “Vendere mobili che esprimano il fascino esotico e siano un invito al viaggio“. E seleziona periodicamente nuovo personale curioso, appassionato del settore e creativo da inserire nei punti vendita in varie città d’Italia Le ricerche riguardano sia personale con esperienza nel settore della gdo, per ruoli di maggior responsabilità, sia risorse che vogliono iniziare una carriera nel settore con tanta volontà e curiosità. Non mancano ricerche mirate anche a personale appartenente alle categorie protette. Infine, se sei in cerca di un lavoro a Milano e provincia, la sede aziendale si trova a Trezzano sul Naviglio e offre opportunità di inserimento in diverse funzioni. Andiamo allora a vedere quali sono i profili ricercati e come candidarsi in azienda, oltre a fornirti alcune informazioni sul profilo aziendale e le opportunità di lavoro in Maisons du Monde.

Maisons du Monde, profilo aziendale

Maisons du Monde è un’azienda francese specializzata in arredamento, decorazioni e complementi d’arredo. La sua storia inizia nel 1996 quando Xavier Marie, fondatore del marchio, apre i primi quattro negozi Maisons du Monde a Bordeaux, Lyon, Quimper e Vichy con l’idea di vendere mobili che esprimano il fascino esotico e siano un invito al viaggio. Il marchio ha successo ed esce oltre i confini francesi con l’apertura di negozi in Spagna, Belgio e, nel 2007, anche in Italia. Altra tappa che caratterizza il processo di crescita dell’azienda è il lancio del sito e-commerce nel 2006. Ad oggi, Maisons du Monde conta quasi 300 negozi in Francia e in tutto il mondo, ha più di 5300 dipendenti e una crescita annua media che si aggira intorno al +15%. E si pone un ulteriore obiettivo di crescita: arrivare a 400 negozi entro il 2020!

Lavorare in Maisons du Monde

Lavorare in Maisons du Monde, in Italia, significa entrare a far parte dello staff d uno dei negozio esistenti o in fase di apertura.

Il team di un negozio Maisons du Monde è costituito dalle classiche figure operanti nel settore della gdo e retail, ovvero un direttore di negozio, un vicedirettore, un primo commesso che collabora con vari commessi, nonché un team di cassieri e un addetto alla logistica. In media, sono presenti 15 persone per negozio, ma questa cifra può variare a seconda della posizione, della superficie e dei risultati economici del negozio. L’attività dei negozi è supervisionata e stimolata da un direttore regionale e da un direttore di rete.

Se invece desiderate lavorare oltre confine, è possibile inserirsi nella sede centrale in Francia a Vertou. All’interno della sede, Maisons du Monde è animata da collaboratori dei reparti di supporto, i quali, tra le tante cose, migliorano le collezioni, individuano nuove tendenze, sostengono l’attività dei negozi, danno impulso alle vendite online, formano i collaboratori, analizzano i dati. Maisons du Monde è uno dei pochi marchi ad avere il proprio studio di progettazione dove lavorano 90 persone, tra cui 17 designer e oltre 30 responsabili di prodotto. Le professioni rappresentate all’interno della sede centrale fanno capo a diversi servizi : Qualità, Marketing, Comunicazione, Web, Servizio clienti, Trasporto, Approvvigionamento, Servizi finanziari, Affari legali, Risorse umane, Informatica, Immobili, Servizi tecnici, ecc.

L’azienda attua una precisa politica di inserimento dei nuovi assunti, realizzando dei percorsi personalizzati a seconda del futuro posto e luogo di lavoro (sede o negozi):

Inserimento in sede:

Accoglienza da parte del superiore

Presentazione dei team, dei ruoli e visita dei locali

Consegna di una cartellina di benvenuto con tutte le informazioni utili

Giornata di incontri e scambi per conoscere il Gruppo, la sua storia e la sua organizzazione

Inserimento per profilo Direttore di negozio

5 settimane di affiancamento in almeno due negozi formatori

2 giorni presso la sede francese: incontri con i responsabili dei vari servizi

Inserimento in Staff per apertura nuovo negozio:

2 settimane: full immersion in un negozio di riferimento insieme a esperti della regione

Partecipazione all’allestimento del nuovo negozio insieme ai membri dello staff e ai nostri Visual itineranti

Inserimento in Staff negozio già presente:

inserimento di 1-3 settimane insieme ai membri dello staff

Un dato importante da segnalare in riferimento alle assunzioni è che nel 78% dei casi si tratta di contratti a tempo indeterminato.

Maisons du Monde lavora con noi posizioni aperte nei negozi

Le ricerche in corso si concentrano nei negozi, dove sono aperte le selezioni per i seguenti profili:

Addetto/a Vendita

Numerose sono le ricerche in corso per questa figura che si occupa di accogliere, informare e fidelizzare la clientela, sviluppare le vendite garantendo un corretto servizio al cliente. Tra le mansioni del ruolo rientrano anche ricezione, riassortimento ed allestimento merce, operazioni di cassa, monitoraggio fatturato e obiettivi. Per ricoprire questo ruolo, Maisons du Monde cerca anche risorse appartenenti alle Categorie protette L. 68/99.

Posizione aperta a: Cremona, Busnago, Castelletto Sopra Ticino, Alessandria e Savignano sul Rubicone.

Store Manager

Lo Store Manager è la figura che deve garantire il raggiungimento degli obiettivi commerciali stabiliti dalla Direzione Generale, guidando tutte le attività amministrative e logistiche e assicurando un servizio clienti conforme alle aspettative di Maisons du Monde. Per ricoprire questo ruolo l’azienda cerca professioniste/i del settore retail, con comprovata esperienza nella gestione e coordinamento di un punto vendita.

Posizione aperta a: Perugia e Prato.

Responsabile Reparto Decorazione

La risorsa ha responsabilità della corretta gestione ed operatività delle attività del reparto Decorazione (arte della tavola, tessile, complementi d’arredo, etc..). E’ il punto di riferimento della squadra operativa, gestisce la consegna delle merci e, nei casi richiesti, l’apertura / chiusura del punto vendita.

Posizione aperta a: Roma.

Posizioni aperte negli uffici

Come abbiamo detto, gli uffici della sede italiana di Maisons du Monde si trovano nel milanese, a Trezzano sul Naviglio. Al momento non ci sono posizioni aperte ma ti terremo aggiornato sulle future ricerche. Puoi però sempre inviare una candidatura spontanea!

Lavorare in Maisons du Monde opinioni

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Maisons du Monde:

“Ambiente di lavoro giovane e allegro!”. Sara C., attuale dipendente nel ruolo di Addetta vendita in uno dei punti vendita romani della catena, ci racconta: “I negozi Maisons du Monde mi sono sempre piaciuti quindi cercando un lavoro come addetta vendita ho inviato a loro il mio cv. Ora ci lavoro da oltre 6 mesi, mi trovo benissimo, i miei colleghi sono quasi tutti giovani come me, non ci si annoia mai ed è divertente lavorare in un ambiente pieno di oggetti esotici e vintage!”.

“Formativo e buona organizzazione”. Sandro L., Store Manager da oltre un anno, ci dice: “Prima ho lavorato come SM in un negozio di abbigliamento, decisamente più piccolo e con meno personale da dirigere. In Maisons du Monde sto imparando a gestire una mole di risorse molto più ampia, mirando ad obiettivi sicuramente più importanti. E’ sicuramente una esperienza formativa per me, mi aiuta anche la buona organizzazione interna dell’azienda”.

“Curioso e divertente”. Giorgia G., Addetta vendita ora in maternità, ci parla di un: “Ambiente di lavoro veramente sereno e divertente. Quando verrà per me il momento di rientrare non credo avrò molta difficoltà, come è normale che sia dopo un lungo periodo di assenza dal lavoro. Stare sempre in contatto con la clientela e relazionarsi con loro aiuta anche a lavorare più allegramente”.

Processo di selezione e colloquio Maisons du Monde

L’azienda si dice impegnata a prendere in esame tutti i profili per trovare nuovi potenziali talenti e, più che di lauree o formazioni, si dichiarano alla ricerca soprattutto di personalità! Lavorare per Maisons du Monde significa innanzitutto entrare a far parte di una grande famiglia incentrata su valori quali l’audacia, la passione, la cura per i dettagli e l’impegno, poiché il successo di un’azienda passa innanzitutto attraverso i risultati dei collaboratori che la compongono.

Le modalità di assunzione del personale sono semplici, limpide e incentrate principalmente sull’aspetto umano. L’azienda dichiara di inviare per e-mail una risposta ai candidati, anche nel caso in cui la candidatura non sia stata presa in considerazione nel prosieguo della procedura. Dopo l’invio della candidatura, riceverete una e-mail a conferma dell’avvenuta ricezione entro 24 ore. Se il profilo è di interessa, verrete contattati per un colloquio telefonico con un addetto alla selezione del personale, seguirà un colloquio di persona con lo stesso addetto e uno con il responsabile di reparto.

Come candidarsi in Maisons du Monde

L’azienda ha una pagina web interamente dedicata alla carriera in Maisons du Monde, dove trovate tutte le offerte di lavoro, nei negozi e nella sede centrale, ma non solo. Ci sono anche le opportunità riservate ai dipendenti che richiedono una mobilità. Per candidarsi, è necessario registrarsi e compilare il form online.

