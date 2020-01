Lindt lavora con noi, posizioni aperte e dove inviare il curriculum

Lindt ricerca operai stagionali e tecnici di stabilimento, ma anche impiegati da inserire nelle sedi italiane. Ecco tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Lavorare in una fabbrica di cioccolato è il tuo sogno? Potrebbe diventare realtà con Lindt, uno tra i più conosciuti brand di cioccolato al mondo. L’azienda dolciaria svizzera Lindt & Sprüngli è presente in Italia con uffici e stabilimenti in provincia di Varese e offre diverse opportunità di lavoro in ambito produzione (operai addetti alla produzioni del cioccolato e altre specialità dolciarie, ad esempio), ma anche per altre figure in ambito tecnico, impiegatizio e commerciale. Andiamo allora a conoscere quali sono le posizioni aperte in Lindt e come candidarsi.

Profilo aziendale di Lindt

La Lindt & Sprüngli è un’azienda multinazionale specializzata nella produzione e vendita di prodotti dolciari e nella produzione di cioccolato. La sua storia inizia nel 1845 quando il pasticciere David Sprüngli-Schwarz e suo figlio, Rudolf Sprüngli-Ammann, proprietari di una piccola pasticceria nel centro storico di Zurigo, decidono di essere i primi nella parte di lingua tedesca della Svizzera a fabbricare il cioccolato in una forma solida. Da li ha inizio il grande successo che Lindt mantiene ancora oggi in tutto il mondo con il suo inconfondibile slogan “Maitre Chocolatier”

In Italia il marchio è presente in provincia di Varese, con la sede anche produttiva di Induno Olona di Lindt & Sprüngli SpA.

Opportunità di inserimento

Lindt offre opportunità di inserimento in azienda sia a giovani neolaureati che a risorse senior / professionisti. Andiamo a conoscere quali sono gli ambiti di inserimento, le figure ricercate e i requisiti richiesti.

Neolaureati

Lindt ricerca costantemente nuovi giovani talenti da inserire nelle seguenti aree aziendali:

Marketing : seguendo progetti in ambito sviluppo prodotto, innovation, analisi e ricerche di mercato. Lauree richieste: Economia – Business Administration – Marketing – Trade / Food Marketing.

: seguendo progetti in ambito sviluppo prodotto, innovation, analisi e ricerche di mercato. Lauree richieste: Economia – Business Administration – Marketing – Trade / Food Marketing. Sales : per intraprendere una carriera professionale in ambito commerciale all’interno della Direzione Vendite. Frequenti sono le opportunità di svolgere un’esperienza sul campo in qualità di Sales Account. Lauree richieste: Economia – Marketing – Trade / Food Marketing.

: per intraprendere una carriera professionale in ambito commerciale all’interno della Direzione Vendite. Frequenti sono le opportunità di svolgere un’esperienza sul campo in qualità di Sales Account. Lauree richieste: Economia – Marketing – Trade / Food Marketing. Ricerca e Sviluppo : per intraprendere un percorso professionale nel contesto Innovation, Quality, Laboratori di Analisi, Tecnologie di Produzione. Lauree richieste: Scienze e Tecnologie Alimentari – Biologia – Chimica – Assicurazione Qualità.

: per intraprendere un percorso professionale nel contesto Innovation, Quality, Laboratori di Analisi, Tecnologie di Produzione. Lauree richieste: Scienze e Tecnologie Alimentari – Biologia – Chimica – Assicurazione Qualità. Risorse Umane : a supporto dei Business Partner in una delle seguenti aree: Amministrazione, Servizi Generali, HR, Relazioni Sindacali. Lauree richieste: Economia – Giurisprudenza – Scienze Politiche

: a supporto dei Business Partner in una delle seguenti aree: Amministrazione, Servizi Generali, HR, Relazioni Sindacali. Lauree richieste: Economia – Giurisprudenza – Scienze Politiche Operations : con inserimento in una delle seguenti aree: Produzione, Manutenzione, Engineering, Ingegneria di Processo, Demand Planning, Logistica. Lauree richieste: Ingegneria Meccanica – Ingegneria Chimica/dei Materiali – Ingegneria della Produzione – Ingegneria Gestionale – Scienze e Tecnologie Alimentari – Lean Manufacturing.

: con inserimento in una delle seguenti aree: Produzione, Manutenzione, Engineering, Ingegneria di Processo, Demand Planning, Logistica. Lauree richieste: Ingegneria Meccanica – Ingegneria Chimica/dei Materiali – Ingegneria della Produzione – Ingegneria Gestionale – Scienze e Tecnologie Alimentari – Lean Manufacturing. Finance-IT: ovvero inserimento in area Finance/Controlling o Sistemi informativi, supportando il team Administration, Accounting, Controlling, IT, Business Analysis. Lauree richieste: Economia – Controlling – Business Administration – Ingegneria Gestionale – Informatica.

Professionisti

Lidl ricerca esperti professionisti con un forte senso di imprenditorialità, capaci di trovare ispirazione nelle grandi sfide e di vedere il proprio lavoro come un percorso di miglioramento continuo. Questi i possibili ambiti di inserimento:

Sales & Marketing : per chi ha esperienza in ruoli di Product Management, Key Account Management e Trade Marketing.

: per chi ha esperienza in ruoli di Product Management, Key Account Management e Trade Marketing. Corporate : inserimento in una delle aree Finance, HR, Customer Service, IT.

: inserimento in una delle aree Finance, HR, Customer Service, IT. R&D/ Operations/ Manufacturing / Quality Assurance: inserimento in una realtà produttiva innovativa e moderna, ispirata a logiche di TMP e Lean Manufacturing.

Lindt lavora con noi, posizioni aperte

Lindt offre opportunità di lavoro a Varese per personale da inserire negli uffici e negli stabilimenti dell’azienda. Vediamo nel dettaglio i profili richiesti:

Manutentore meccanico

La risorsa sarà inserita nel Team Manutenzione dello stabilimento di Induno Olona (VA).

Requisiti richiesti:

esperienza lavorativa nel ruolo di almeno 3 anni dopo il diploma

precisione e buona manualità

ottima conoscenza del disegno meccanico

ottimo utilizzo di software gestionali della manutenzione (ad es. reportistica / analisi dati / analisi causa radice guasti)

buona conoscenza della lingua inglese

Manutentore elettronico

La risorsa si occuperà della manutenzione all’interno dello stabilimento di Induno Olona (VA).

Requisiti richiesti:

Diploma quinquennale ad indirizzo elettrico, elettronico, elettrotecnico

ottimo utilizzo di software gestionali della manutenzione (ad es. reportistica / analisi dati / analisi causa radice guasti)

gradita esperienza lavorativa nel ruolo di almeno 3 anni dopo il diploma

gradite competenze di automazione industriale

gradite conoscenze sulla diagnostica PLC

Operaio stagionale Lindt

La risorsa sarà inserita nello stabilimento di Induno Olona (VA).

Requisiti richiesti:

diploma di scuola superiore

disponibilità al lavoro su 3 turni

precedente esperienza in ambito produttivo/manifatturiero

Receptionist – Part Time

La risorsa sarà responsabile dell’accoglienza all’interno della reception, rappresentando il primo contatto per gli esterni con il mondo Lindt. Si occuperà delle seguenti attività:

ricezione e dello smistamento delle telefonate, della gestione della posta e della corrispondenza in entrata e in uscita.

attività legate alla gestione del parco auto pool aziendali e ai Servizi Generali

gestione ospiti e telefonate provenienti dall’estero

Requisiti richiesti:

Diploma di maturità (ragioneria o affini)

Esperienza (anche breve) maturata in qualità di Receptionist

Ottima conoscenza della lingua inglese

Disponibilità per part-time pomeridiano

Ottima padronanza degli strumenti informatici

Category Manager

La risorsa, inserita all’interno della Direzione Vendite con focus sul Canale Moderno, si occuperà di sviluppare progetti di Category Management per i clienti della GDO. In particolare, tra le sua responsabilità ci sono:

definizione, sviluppo e presentazione di progetti di categoria, con attivazione sui clienti coinvolti; gestione del piano di listing, nel rispetto dei budget previsti e con obiettivi di distribuzione sui nuovi lanci di prodotto;

valutazione delle esclusive di canale e analisi delle condizioni commerciali e della profittabilità;

supporto al Category Development Manager nella definizione delle priorità assortimentali, delle linee guida e dei piani promozionali;

affiancamento al CDM per quanto riguarda le ricerche sullo shopper.

Requisiti richiesti:

2/3 anni di esperienza in ambito Category/Trade Marketing all’interno di multinazionali del Largo Consumo

conoscenza approfondita del Canale Moderno / GDO

ottima conoscenza della lingua inglese

ottime capacità relazionali, di analisi e di negoziazione

orientamento al risultato

attitudine a lavorare in modo autonomo e indipendente

Product Manager Lindor

La risorsa entrerà a fare parte della Direzione Marketing per occuparsi principalmente delle seguenti attività:

Gestire l’assortimento assegnato relativo alla marca Lindor, inclusi i processi annuali di renovation e innovation

Contribuire a costruire e implementare i piani di marketing annuali (gestione delle leve del marketing mix assegnate)

Analizzare la profittabilità della categoria/marca e dei prodotti assegnati

Monitorare il mercato e lo scenario competitivo

Monitorare la performance della categoria/marca assegnata (es. fatturato, quota, penetrazione)

Presentare assortimenti e piani alla forza di vendita

Requisiti richiesti:

Laurea ad indirizzo economico o equipollente

esperienza di almeno 3 anni in area marketing-vendite

attitudine al problem solving

ottima conoscenza della lingua inglese

ottimo utilizzo di PowerPoint ed Excel

Packaging specialist

La risorsa si occuperà delle seguenti attività

Sviluppare il packaging per un nuovo prodotto o per una modifica ad un prodotto esistente valutandone i risvolti operativi, qualitativi, di innovazione; seguendo anche i test in macchina dove necessario.

Essere il project leader nello sviluppo interfacciandosi con MKTG – R&D – Produzione – Acquisti ed Engineering

Creazione delle specifiche tecniche per ogni materiale di confezionamento ed omologazione delle stesse

Lavorare su progetti di cost saving, miglioramento dell’efficienza produttiva e di innovazione di materiale e tecnologie

Requisiti richiesti:

Laurea in Scienza e Tecnologie alimentari (con esame / tesi in Packaging) o Ingegneria dei Materiali o Disegno Industriale

conoscenze tecniche dei materiali di confezionamento

conoscenza dei processi produttivi e del processo costo del prodotto

conoscenza aspetti legislativi e ambientali del packaging utilizzato nel settore alimentare

buona conoscenza della lingua inglese.

orientamento al cliente e spiccate doti comunicative

Opinioni sul lavoro in Lindt

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Lindt:

“Smart working e buon ambiente di lavoro”. Queste le parole di Serena M., attuale impiegata in ambito HR: “Lavoro negli uffici Lindt da oltre 8 anni e mi trovo bene, sono ormai autonoma nelle mie attività e per questo ho la possibilità di lavorare da casa. Buono anche il rapporto con colleghi e superiori, con i quali mi confronto costantemente”.

“Stimolante e formativo”. Stefano B., attuale dipendente in ambito Comunicazione e Marketing, ci racconta la sua esperienza in azienda: “Sono entrato in Lindt con uno stage, mi ero appena laureato e cercavo una azienda seria con la quale iniziare la mia carriera. La loro proposta mi è sembrata valida da subito e..ora sono stato assunto! E’ una azienda prestigiosa che ti permette di crescere professionalmente”.

“Buono stipendio”. Manuela G. ci parla così della sua esperienza in Lindt come addetta confezionamento stagionale: “Ho lavorato per Lindt in diverse occasioni, sempre con contratti stagionali per le festività. Mi occupavo quindi del confezionamento uova di Pasqua o cesti natalizi, a seconda del periodo. Il lavoro è abbastanza semplice, certo frenetico ma sì sa, lo stipendio è buono e i pagamenti puntuali. Buona esperienza lavorativa”.

Dove inviare il Curriculum

Per consultare tutte le offerte di lavoro Lindt ti rimandiamo alla pagina azienda Lindt lavora con noi. Candidarsi ad una delle posizioni aperte in azienda è semplice, basta effettuare la registrazione online e compilare il form di candidature, allegando il tuo Curriculum Vitae e la lettera di presentazione. Se invece non ci sono posizioni aperte di tuo interesse, Lindt offre la possibilità di inviare una candidatura spontanea al seguente indirizzo e-mail: hr-italia@lindt.com (precisando nell’oggetto la posizione per cui ci si candida). Anche in questo caso, è richiesto il curriculum e una lettera di accompagnamento in cui si raccontano i motivi per cui vorresti lavorare in Lindt.

