Le figure professionali più ricercate nel settore turismo per la stagione estiva 2020

Tante opportunità per chi intende lavorare nel turismo. Ecco le figure professionali più richieste in Italia

La nuova stagione estiva è ormai dietro l’angolo, così come le tante opportunità professionali nel settore turistico. Ecco alcune interessanti offerte di lavoro, con le figure professionali più richieste dalle strutture alberghiere e non solo. Lavorare nel turismo resta una tra le migliori opportunità stagionali, soprattutto per i più giovani.

Lavorare nel turismo e le numerose opportunità professionali

Lavorare nel turismo resta una strada battuta da sempre più persone. In particolare, parliamo di un settore che nel corso del tempo si è evoluto, mettendo a disposizione dei clienti tanti ed innovativi servizi che un tempo non esistevano. Una realtà in crescita che ogni anno attira l’interesse di molti giovani e non solo. La nuova stagione estiva si avvicina, così come le tante opportunità lavorative in uno dei settori più produttivi nel nostro Paese. Lavorare nel turismo significa intraprendere una significativa esperienza professionale e di vita, a contatto con gente proveniente da ogni parte del mondo. Si tratta di lavori dinamici, che richiedono anche molta pazienza ed ottime capacità relazionali. Il settore turistico offre opportunità non solo a chi ha già maturato esperienza, ma anche a chi è alle prime armi, con tanta voglia di imparare e mettersi in gioco.

Sempre più giovani decidono di lavorare nel turismo

Uno dei vantaggi del lavoro stagionale nel settore turistico è proprio quello di lavorare solo in determinati periodi dell’anno. Una tipologia di impiego richiesta soprattutto dai giovani studenti. Questi proprio in estate, possono dedicarsi al lavoro, mettendo da parte qualche soldo. Sono sempre di più i giovani che decidono di intraprendere questa strada, impegnandosi a lavorare nel turismo. Non è tutto, in quanto sono nati nuovi percorsi di studio, completamente dedicati alla formazione delle figure professionali ricercate nelle strutture turistiche. Chi è interessato a questo tipo di lavoro, può già dare un’occhiata ai vari annunci, in quanto molte aziende sono alla ricerca di personale non solo per l’estate ma anche nel periodo di Pasqua.

Le figure professionali più richieste

Sono tante e variegate le figure professionali più richieste nel settore turistico. Ci riferiamo in particolar modo a:

La lista è lunga e varia. Tutti coloro che hanno maturato esperienza o che vogliono intraprendere una nuova avventura, possono inviare le proprie candidature ai vari annunci di lavoro nel settore turistico, che già girano sul Web. Infatti, sono davvero tante le realtà che ricercano personale già dal periodo di Pasqua. Le offerte di lavoro riguardano tutt’Italia, con particolare attenzione per la Riviera Romagnola, famosa da anni a chi intende lavorare nel turismo. A tal proposito, la Regione ha messo a disposizione un’efficiente banca dati che permette di visualizzare le offerte di lavoro suddivise per territorio e tipologie professionali.

La banca dati regionale

La banca dati regionale è messa a disposizione ogni anno dall’Agenzia Regionale per il lavoro in Emilia Romagna, grazie ai siti dei vari Centri per l’Impiego. Questa permette di consultare molte offerte di lavoro, perfettamente divise per località, qualifica e possibilità di alloggio presso la struttura in cui si presta servizio. Ad oggi, tale banca dati ha pubblicato ben 700 differenti annunci di lavoro come a d esempio:

20 annunci per Bellaria,

60 per Misano Adriatico,

72 per Cattolica,

84 per Riccione,

213 per Cervia e Milano Marittima,

128 per Rimini,

70 per Cesenatico,

31 per Gatteo-San Mauro.

Gli interessati, una volta aver appurato di rientrare nei requisiti richiesti dal datore di lavoro, possono mettersi in contatto con esso, in quanto in ogni singolo annuncio sono inseriti i recapiti del datore di lavoro.

Un servizio di notevole importanza e soprattutto moto utile sia ai lavoratori che alle imprese alla ricerca di nuova manodopera. Inoltre, il centro per l’Impiego di Rimini organizza diversi incontri per aiutare la gente ad adoperare la banca dati nel migliore dei modi. Si parte il 25 febbraio in via Farini 6 ed il 28 febbraio presso la sede Sgr di via Chiabrera.

