Le 5 caratteristiche chiave che un team di successo deve avere. I risultati della ricerca Google

le 5 caratteristiche di base che un team deve avere per essere di successo e raggiungere ottimi traguardi. I risultati dello studio Google "Progetto Aristotele"

Una delle domande che gli imprenditori e manager si pongono è sicuramente: come fare a costruire un team di successo e quali sono le caratteristiche che questo deve avere? Google dopo anni di studio ha scoperto 5 proprietà che un team deve avere per essere davvero vincente, produttivo ed affermato, garantendo all’azienda ottimi risultati.

Google e le ricerche sul team di successo

Costruire un team di successo non è una cosa facile e scontata. Il colosso mondiale Google, leader tra i motori di ricerca, avvalendosi della collaborazione di esperti, come psicologi, ingegneri, statistici, ricercatori e tanti altri, ha condotto uno studio per capire i caratteri alla base di un team di successo. Dopo due anni di ricerche e l’analisi di circa 180 diversi gruppi di lavoro, il colosso mondiale è giunto a conclusioni in grado di rivoluzionare il modo di fare squadra, e di lavorare insieme. Lo scopo della ricerca era capire come mai alcuni gruppi arrivano a risultati lavorativi incredibili, mentre altri restano indietro o comunque hanno difficoltà nel collaborare e raggiungere gli obiettivi prefissati?

Il Progetto Aristotele su come far funzionare meglio un team

La ricerca portata avanti dal leader dei motori di ricerca è stata denominata “Progetto Aristotele”. Google più che essere un’industria tecnologica è un’incubatrice di idee, dalle quali nascono progetti ed evoluzioni continue. Infatti, il colosso mondiale è alla continua ricerca di innovazione, migliorando le prestazioni ed il servizio offerto. Per raggiungere ottimi risultati, bisogna avvalersi di un team efficace e produttivo, su questo non c’è alcun dubbio. Da qui nasce l’esigenza di studiare quelle che sono le caratteristiche che una squadra di successo deve avere. In due anni, Google grazie alla collaborazione di esperti, ha analizzato 180 team, condotto 200 interviste ed esaminato 250 attributi di differenti gruppi di lavoro. Studiare e stare attenti ad ogni minimo particolare porta i suoi frutti da un punto di vista di produttività aziendale e personale.

Dare importanza alle modalità di interazione tra i soggetti

Da sempre, per creare squadre di lavoro, le aziende hanno dato importanza alle competenze, alle conoscenze e tanti altri aspetti di carattere tecnico, che sicuramente sono importanti ma non sufficienti. Un team di successo si basa anche su tutta una serie di norme tacite e non dette come:

la capacità di avere un dialogo libero ed aperto tra i componenti della squadra, dove la “distribuzione del tempo di conversazione” è regolata in maniera naturale, senza la presenza di un supervisore;

ed tra i componenti della squadra, dove la “distribuzione del tempo di conversazione” è regolata in maniera naturale, senza la presenza di un supervisore; avere una particolare sensibilità nei confronti degli altri, come la capacità di leggere e comprendere le emozioni semplicemente facendo attenzione alle espressioni facciali.

Anche l’educazione nel saper convivere pacificamente sul posto di lavoro è un elemento in più, che contribuisce alla formazione di una squadra di tutto rispetto.

Le 5 caratteristiche alla base di un team di successo

Google ha reso noti i risultati del Progetto Aristotele che ha condotto in maniera impeccabile nel corso di due anni. Un team di successo è il risultato di come i componenti interagiscono tra di loro. Detto in altre parole, chi fa parte della squadra conta meno di come i vari membri interagiscono. Lo studio ha rivelato la presenza di 5 importanti dinamiche che distinguono un gruppo di successo:

Affidabilità: ossia la capacità dei membri di contare gli uni sugli altri, per la realizzazione di un lavoro di qualità nel pieno rispetto delle tempistiche a disposizione; Significato del lavoro: per ogni componente del team, il lavoro svolto deve avere un grande significato personale. Il concetto chiave è che si sta lavorando per qualcosa che gratifica ed arricchisce anche a livello personale; Struttura e chiarezza: gli obbiettivi da raggiungere devono essere chiari e ben comunicati a tutti i componenti della squadra, dove ognuno ha un compito specifico da svolgere; Impatto del lavoro: è importante credere fortemente che il lavoro svolto sia importante per tutti ed abbia un certo valore; Sicurezza psicologica: significa lavorare in un ambiente libero, e rispettoso, dove le idee ed i contributi di ognuno hanno un valore. Sentirsi liberi di mettersi in gioco e di esprimere il proprio pensiero senza essere giudicati, questa è la sicurezza psicologica alla base dei migliori gruppi.

Sono queste le basi indispensabili per avere un efficace e produttivo team in grado di dare il massimo e di arrivare a risultati davvero importanti, garantendo il successo personale ed aziendale.

