Lavoro: recensire appartamenti di lusso in tutto il mondo per 2 mila euro a settimana

Recensire strutture di lusso in tutto il mondo ed essere pagati 2 mila euro a settimana. Come candidarsi e partecipare alla selezione

Particolarmente interessante è l’offerta di lavoro proveniente da HushHush, ossia il marketplace online che si occupa di beni di lusso ed ha sede a Londra. Recensire appartamenti e ville lussuose situate in tutto il mondo, per uno stipendio di circa 2 mila euro a settimana. E’ questa l’offerta di lavoro che sta facendo discutere oltre ad attirare l’attenzione di molti. Viaggiare, pernottare in strutture bellissime e lussuose ed essere pagati per farlo. Un sogno che si potrebbe realizzare per alcuni di voi.

Recensire appartamenti di lusso in tutto il mondo, un lavoro molto ambito

Un’altra interessante offerta di lavoro arriva da HushHush, il marketplace online che si occupa della gestione di beni di lusso, come appartamenti e ville in tutto il mondo. La sua sede si trova a Londra, ed il gruppo è attualmente alla ricerca di un luxury property tester. Questa figura professionale avrà il compito di testare gli appartamenti e le ville di lusso, situate in varie parti del mondo. Il compenso a settimana sarà di circa 2 mila euro, una cifra che sicuramente non dispiace a nessuno. Il luxury property tester dovrà alloggiare in queste strutture lussuose, analizzandole nei minimi dettagli, e scrivendo a fine soggiorno una recensione, in maniera tale che questa possa essere utile ai futuri clienti che decideranno di soggiornare presso tali strutture.

Il valore delle recensioni nella nuova economia digitale

Le recensioni scritte da persone estranee al business assumono un valore sempre più importante nell’economia digitale. Si tratta di opinioni che vanno a valutare diversi fattori connessi ad una struttura, dal confort, ai servizi offerti, passando per l’ospitalità, la pulizia, la posizione e tanto altro ancora. Queste recensioni, sono uno strumento di orientamento per tutti coloro che decideranno di soggiornare in quei luoghi oppure no. Proprio su questa idea e filosofia si basa l’offerta di lavoro di HushHush, lo scopo è proprio quello di capire, se determinate strutture di lusso siano idonee per rientrare nella categoria Property sulla piattaforma digitale.

Il compito del luxury property tester

Il compito del property tester è quello di recensire strutture lussuose, in cui alloggiare per una settimana circa. In questo arco di tempo, la struttura sarà esaminata nei minimi particolari, prendendo in considerazione la posizione, l’accessibilità, lo stile, il confort e tanto altro ancora. Tutte le valutazioni a fine settimana, dovranno essere racchiuse in una recensione di 800 parole, da scrivere in maniera dettagliata e precisa. Inoltre, queste dovranno essere consegnate entro e non oltre 5 giorni dal rientro. Saranno intorno le 10 e 15 il numero delle strutture da recensire in un anno. Dunque si tratta di un lavoro poco impegnativo, che vi porterà in luoghi bellissimi e soprattutto in strutture lussuose, che valgono milioni di euro.

Property tester: i requisiti richiesti e come candidarsi

Per candidarsi a questa posizione non c’è un limite di tempo, in quanto la società chiuderà le candidature, una volta che avrà trovato i candidati ideali. Ricordiamo che le attuali posizioni aperte vanno da 5 a 10. Per inviare la propria candidatura bisogna andare sul sito di HushHush e seguire la procedura online. Ovviamente ci sono determinati requisiti richiesti per tutti coloro che fossero interessati ad inviare la propria candidatura. Nello specifico, ai candidati si richiede di non avere condanne penali, avere a disposizione un passaporto valido ed aggiornato, ed in fine essere pronti a partire anche con poco preavviso. Tuttavia i candidati ideali sono quelli che hanno uno spiccato spirito di osservazione, buone capacità comunicative e di scrittura, oltre ad essere delle persone affidabili. Dunque un’ottima opportunità lavorativa per chi ama il lusso e soprattutto viaggiare in ogni parte del mondo. Non vi resta altro da fare che inviare la vostra candidatura.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!