Lavoro nel settore digitale: figure ricercate e come candidarsi

Il settore digitale offre molte opportunità di lavoro. Ecco alcune interessanti offerte

Il mondo del lavoro sta diventando sempre più digitale e tecnologico. Le aziende investono molto di più in strutture digitali, così come sono sempre più alla ricerca di figure professionali specializzate. Ecco alcune offerte di lavoro nel settore digitale che potrebbero interessarvi

L’importanza di un lavoro nel settore digitale

Essere esperti nelle tecnologie digitali, diventa sempre più importante nel mondo del lavoro. Oggi, stiamo vivendo il processo di digitalizzazione che sta influenzando le forme di organizzazione e di concezione del lavoro stesso. Sono sempre di più le aziende che decidono di investire in strumenti sempre più tecnologici, in grado di permettere loro la crescita e lo sviluppo, tenendo testa alla concorrenza. La realtà è questa, le aziende che restano ancorate solo ed esclusivamente alla tradizione, senza aprirsi al digitale, non hanno grandi possibilità di sopravvivere. Dall’altra parte, le imprese sono sempre di più alla ricerca di figure professionali specializzate nel digitale, come ad esempio il data analyst, data engineer, data scientist e molto altro ancora. Se stai cercando lavoro nel settore digitale, ecco alcuni interessanti annunci da parte di aziende famose.

Lavorare con Ariadne Digital

Ariadne Digital è il gruppo che grazie al sostegno di esperti accompagna le varie imprese nel loro processo di digitalizzazione e crescita professionale. L’età media di chi lavora per questo importante Gruppo è di 34 anni. Nel corso dei prossimi mesi, saranno inseriti nel team altre 5-6 risorse da adoperarsi nella progettazione e realizzazione di vari sistemi digitali complessi. Ecco le figure attualmente ricercate dal Gruppo.

Ux designer junior

Figura da inserire con contratto triennale o a tempo indeterminato. Il candidato si preoccuperà della realizzazione di analisi benchmark, wireframe e prototipi, il tutto partendo dai dati raccolti prendendo parte alla fase di user research. Inoltre, compito del candidato sarà quello di occuparsi della stesura dei deliverables. Requisiti richiesti: laurea o master in Design della comunicazione, dei servizi o Interaction design. Richiesta l’esperienza di 1 o 2 anni in ruoli simili a questo, avere familiarità con Personas, User journey map, Experience map e Content Inventory. Necessaria la conoscenza di Sketch / figma e Invision.

Software engineer

Figura da inserire con un contratto di apprendistato o a tempo indeterminato. Il candidato sarà avviato ad un percorso di crescita professionale, con la frequenza di corsi in aula della durata di circa 2 mesi, con la possibilità di conseguire la certificazione Liferay Developer entro 2 anni dall’assunzione. La risorsa dovrà essere neolaureata oppure un professionista con ampia conoscenza Java architetture web client / server e linguaggio SQL. Inoltre è preferibile anche la conoscenza di tecnologie di front-end come Html5 / CSS / JavaScript.

Front end developer

Risorsa che si occuperà dello sviluppo dei portali web ed intranet dei clienti. Tra i requisiti richiesti: la buona conoscenza di tecnologie di front-end come Html5 / CSS(3) /JavaScript, di almeno una libreria javascript di front end tra JQuery e YUI e delle tecniche/pattern di Responsive Web Design e relativi framework come Bootstrap. Sarà inoltre molto gradita la conoscenza dei linguaggi di scripting lato server Velocity e Freemarker. Per ricoprire questo ruolo è importante la conoscenza della lingua inglese.

Software engineer

Figura ricercata con una certa urgenza, da inserire con contratto a tempo indeterminato. Il suo compito sarà quello di andare a sostenere il team che si occupa dello sviluppo di progetti in tecnologia Php su piattaforma Moodle e Drupal. Inoltre, è richiesta buona esperienza di programmazione e di algebra relazionale, capacità di analizzare e comprendere processi gestionali complessi, conoscenza di Php e MySQL o di altri linguaggi/Db simili. Tuttavia è anche preferibile la conoscenza del Lms Moodle e/o del Cms Drupal.

Lavorare in Apple

La Apple, grande azienda a livello mondiale è alla ricerca di 12 figure professionali da inserire nel settore retail, su tutto il territorio italiano. Sono ricercate sia figure con pregressa esperienza, in grado di stare a contatto con il pubblico, sia figure da adoperare in ruoli di carattere più strategico. Aperta una posizione come store manager per la gestione dei clienti, guidare il team di vendita ed assistenza, supervisionare merchandising e formazione delle risorse. Market leader, che dovrà essere in grado di guidare lo staff nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per coprire questa posizione serve una laurea, oppure un diploma universitario oppure un’esperienza equivalente. Tra le altre risorse a contatto con il pubblico, ricordiamo

il genius , il vero e proprio punto di riferimento nella risoluzione di problemi e riparazione dei prodotti;

, il vero e proprio punto di riferimento nella risoluzione di problemi e riparazione dei prodotti; il creative ossia l’istruttore del punto vendita, con il compito di insegnare e guidare singole persone e gruppi;

ossia l’istruttore del punto vendita, con il compito di insegnare e guidare singole persone e gruppi; l’esperto business andrà ad aiutare imprenditori e professionisti a scoprire i prodotti, esplorandone le loro capacità e punti di forza.

Altre figure attualmente ricercate dalla Apple sono: lo store leader, lo specialista e lo specialista tecnico, il senior manager, l’esperto e l’esperto operations.

Sono aperte tre posizioni per lavorare in Facebook, nella sede si Milano. Stiamo parlando di uno dei social più famosi ed utilizzati al mondo, con 2,4 milioni di utenti attivi al mese.

Marketing science partner, direct response

Il candidato sarà inserito nel team marketing science e lavorerà come consulente clienti all’interno del settore che si occupa delle strategie di misurazione. Questo tipo di lavoro prevede uno stretto rapporto con il cliente, con la creazione di vari test e strategie, utili per migliorare l’efficacia delle inserzioni sui vari media oltre ad andare a lavorare per il costante miglioramento delle performance di business. Requisiti richiesti:

laurea in economia, statistica, scienze sociali o comportamentali;

aver maturato almeno 5 anni di esperienza nel direct response performance;

pensiero critico;

una profonda conoscenza digital;

capacità di lavorare immersi in un ambiente misto e complesso.

Responsabile settore moda

Si ricercano figure leader con almeno 15 anni di esperienza nel settore della distribuzione marketing o vendite, con il compito di andare ad offrire ad importanti inserzionisti di moda in tutt’Italia, varie soluzioni marketing. Tenendo in considerazione le analisi di mercato, la figura ricercata avrà il compito di andare a definire target finanziari ed operativi. Richiesta l’esperienza nella vendita di varie soluzioni marketing cross mediale, ampia conoscenza del settore moda e capacità di creare delle relazioni con i decision makers del settore.

Client solutions manager

Tale figura avrà il compito di affiancare in maniera efficace i clienti strategici di Facebook, in modo che questi ottengano il meglio dalla piattaforma stessa. Il candidato ideale dovrà essere in grado di svolgere analisi sulla base di dati da tradurre in varie soluzioni. Importante è possedere abili capacità di vendita, con almeno 6 anni di esperienza nel settore marketing, nei media ed aziende di consulenza. Importanti anche uno spirito di leadership con abili capacità nella gestione dei flussi di lavoro e progetti complessi, facendo molta attenzione ai dettagli. Gradita l’esperienza nei settori di digital-native come media, ecommerce, marketplace, entertainment e travel.

Se siete alla ricerca di un lavoro, il mondo del digitale offre davvero tanto, l’importante è restare connessi e dare sempre uno sguardo agli annunci.