Lavoro eco-sostenibile: le figure più ricercate nei vari settori professionali

Il lavoro eco-sostenibile con le figure professionali maggiormente ricercate dalle varie aziende. L'importanza del rispetto ambientale

La sostenibilità ambientale è diventata ormai molto importante all’interno del mondo del lavoro. Oggi le aziende guardano con particolare interesse a tutte quelle figure professionali green, ossia esperti nella produzione che garantiscono il rispetto dell’ambiente circostante. Le figure ricercate nel lavoro eco-sostenibile.

Lavoro eco-sostenibile: in aumento la richiesta di personale qualificato

Il rispetto dell’ambiente in cui viviamo è diventato di vitale importanza. Per questo motivo, il mondo e l’organizzazione del lavoro ha affrontato e sta ancora affrontando dei cambiamenti di notevole portata, il tutto aprendo la strada a nuove tecniche in grado di rispettare la salute ambientale. Le aziende di tutto il mondo guardano con particolare interesse agli esperti green, coloro che sono in grado di garantire la produzione e lo sviluppo pur rispettando l’ambiente che ci circonda. Secondo Tessa Gelisio eMarco Gisotti, gli autori del libro “100 green jobs per trovare lavoro. Guida alle professioni sicure, circolari e sostenibili, il lavoro eco-sostenibile ed i professionisti green sono in aumento nel nostro Paese. Nel 2018 i mestieri green hanno superato i 3 milioni di addetti, rappresentando il 13,4% dell’occupazione, mentre nel corso del 2019 il numero degli esperti nel lavoro eco-sostenibile è stato di 521.747.

Alla ricerca di esperti nel lavoro eco-sostenibile

Sono tante le professioni connesse alla sostenibilità ambientale. Oggi tutti i settori produttivi hanno l’esigenza di assumere professionisti nel green e nella sostenibilità ambientale. Parliamo di tante figure professionali indispensabili all’interno di qualsiasi azienda, anche se spesso le imprese hanno serie difficoltà nel reclutare i giusti professionisti. La causa di tutto questo? La presenza di un significativo mismatch tra la domanda e l’offerta. Vediamo alcune delle figure professionali green maggiormente richieste nel mondo del lavoro eco-sostenibile.

L’architettura sostenibile nel mondo del lavoro

Un settore lavorativo in cui si ricercano nuove figure professionali, collegate alla sostenibilità ambientale è proprio quello dell’architettura. Tra gli esperti maggiormente richiesti troviamo:

la figura dell’architetto sostenibile , importante perché il rispetto per l’ambiente passa anche attraverso la realizzazione di progetti total green;

, importante perché il rispetto per l’ambiente passa anche attraverso la realizzazione di progetti total green; l’ecodesigner , esperto di servizi e prodotti innovativi e sostenibili;

, esperto di servizi e prodotti innovativi e sostenibili; il progettista dell’edilizia sostenibile che si preoccupa di creare progetti nel rispetto della natura.

Non è tutto, in quanto negli ultimi anni hanno fatto la loro comparsa gli amministratori di condominio verdi. Questi oltre ai loro classici compiti e mansioni, si occupano anche dell’ottimizzazione energetica condominiale, di aderire a sgravi ed incentivi, di occuparsi direttamente della sostenibilità degli immobili.

La gestione dei rifiuti e l’arrivo di nuove professioni nel lavoro eco-sostenibile

Anche il settore dei rifiuti ha registrato un boom di nuove professioni. Tra le figure maggiormente ricercate troviamo:

il chimico dei rifiuti con il compito di effettuare delle analisi qualitative-quantitative, andando ad appurare l’impatto di determinate sostanze sull’ambiente e sulla salute dei cittadini;

con il compito di effettuare delle analisi qualitative-quantitative, andando ad appurare l’impatto di determinate sostanze sull’ambiente e sulla salute dei cittadini; l’ esperto nella demolizione e recupero materiali ;

; l’esperto nella commercializzazione dei prodotti di riciclo ,

, il legale dei rifiuti ;

; l’ingegnere dei materiali che effettua ricerche sullo studio dei materiali stessi connessi ai rifiuti.

Da non dimenticare anche la professione del manager del ciclo integrato dei rifiuti urbani, addetto al meccanismo alla base della gestione dei rifiuti a livello urbano.

Il settore dell’energia

Il settore energetico è particolarmente rilevante nel lavoro eco-sostenibile, con tante figure professionali di spiccata preparazione tecnica. In particolare si spazia:

dall’ energy manager all’esperto nella gestione dell’energia fino ad arrivare all’ingegnere energetico con mansioni che vanno dalla produzione al consumo dell’energia stessa;

all’esperto nella fino ad arrivare con mansioni che vanno dalla produzione al consumo dell’energia stessa; il tecnico dell’efficienza energetica, che si preoccupa di assistere gli esperti nel delicato compito di produrre energie rinnovabili ed applicazione di tecniche connesse al risparmio energetico.

Tra le figure professionali che non richiedono lauree ma solo specializzazioni troviamo:

installatori di impianti di condizionamento a risparmio energetico;

a risparmio energetico; i tecnici installatori di pannelli solari, per quanto riguarda i sistemi fotovoltaici;

per quanto riguarda i sistemi fotovoltaici; l’installatore di reti elettriche di miglior efficacia;

di di miglior efficacia; il mobility manager con il compito di ottimizzare gli spostamenti dei dipendenti in azienda.

Agricoltura territorio ed alimentazione

Tra le figure maggiormente richieste nel settore direttamente collegato all’agricoltura, territorio ed alimentazione, ricordiamo:

il programmatore agricolo della filiera corta. Questo si occupa principalmente di pianificare i processi produttivi in risposta alla domanda locale, della stagionalità e delle tradizioni;

della filiera corta. Questo si occupa principalmente di pianificare i processi produttivi in risposta alla domanda locale, della stagionalità e delle tradizioni; il programmatore delle risorse agroforestali che ha il compito di valorizzare queste ultime in chiave totalmente eco-sostenibile;

che ha il compito di valorizzare queste ultime in chiave totalmente eco-sostenibile; l’esperto dello sviluppo rurale sostenibile, addetto alla progettazione e realizzazione di vari interventi per la gestione e salvaguardia del territorio. Altro compito è quello di preoccuparsi del recupero di aree degradate.

Nel settore dell’alimentazione, sono richiesti: chef generici ed anche gli ecochef con la conoscenza dei marchi biologici, di qualità e sostenibili. Per il rilascio delle certificazioni è necessario l’intervento dei tecnici della qualità bio, in grado di eseguire in maniera impeccabile tutti i controlli necessari.

Il settore dell’ecoturismo

Altra realtà che si sta sviluppando sempre di più, offrendo tante opportunità lavorative è proprio quella dell’ecoturismo. Si tratta di operatori nel settore turistico esperti di sostenibilità ambientale. In futuro saranno sempre di più le richieste di agriturismi e strutture green con esperti in grado di offrire servizi nel pieno rispetto dell’ambiente che ci circonda. Tra le figure professionali di rilievo ricordiamo il promoter ecoturistico, con il compito di proporre dei pacchetti di turismo sostenibile.

