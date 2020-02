Lavoro dei sogni: essere pagati per testare feste di addio al nubilato

Essere pagati 17 mila sterline all'anno per testare feste di addio al nubilato. Ecco come inviare la candidatura al vostro lavoro dei sogni

Se vi piacciono le feste, adorate viaggiare e stare a contatto con la gente, vi piace provare hotel ed alloggi di lusso, allora questo è l’annuncio di lavoro perfetto per voi. Una nota azienda inglese è alla ricerca di un tester di party per addio al nubilato. Per candidarsi c’è tempo fino al 28 febbraio 2020. Ecco come fare.

Lavoro dei sogni ed addio al nubilato

Sul web, la lista delle offerte di “lavoro dei sogni” non si arrestano. Periodicamente spuntano annunci particolari per ricoprire interessanti e bizzarre posizioni. Essere regolarmente retribuiti per bere birra, testare scivoli per piscine, diventare custodi di un’isola, dirigere un B&B in Irlanda, sono solo alcuni esempi. Sono soprattutto aziende straniere a ricercare particolari figure professionali, con determinate caratteristiche per svolgere varie mansioni lavorative. Ora arriva un altro annuncio alternativo, che nel giro di pochi giorni ha letteralmente catturato l’attenzione di tante ragazze e ragazzi. “Cercasi tester di feste per addio al nubilato” è quello che si legge nell’annuncio in questione. Un lavoro dei sogni che fa gola a tanti, garantendo ottimi stipendi oltre alla possibilità di viaggiare, di partecipare alle feste prematrimoniali, di alloggiare in vere e proprie strutture di lusso, con tanto di Spa ed altri servizi messi a disposizione dei clienti. Ovviamente tutto pagato dall’azienda.

L’annuncio di lavoro

La GoHen, società inglese leader nel settore delle feste prematrimoniali, ha recentemente pubblicato un interessante annuncio di lavoro. In pratica, l’azienda è alla ricerca di un tester di party per l’addio al nubilato, disposto a viaggiare, ad alloggiare negli hotel più lussuosi, di partecipare alle feste e tanto altro ancora. Tutto a spese della società, che garantisce anche un ottimo stipendio, pari a 17 mila sterline all’anno che equivalgono a poco più di 1.600 euro al mese. Il direttore della GoHen ha affermato di ricercare una figura professionale con esperienza, per garantire ai clienti il massimo standard per tutti i servizi offerti. Si tratta di una società affermata, a cui tante star del cinema e non solo si sono affidate per l’organizzazione di party. Il selezionato avrà dunque la certezza di lavorare con una realtà affermata e di prestigio, con la possibilità di intraprendere una nuova ed emozionante avventura lavorativa in giro per il mondo. Infatti tra Bucarest, Bath, Parigi e Praga, il prescelto dovrà viaggiare alla ricerca delle migliori location per la realizzazione dei party in questione.

Lavoro dei sogni ed il compito del tester di party

Quali sono i compiti che spettano al fortunato selezionato? Ebbene, questo dovrà viaggiare alla ricerca delle più belle location per realizzare feste di addio al nubilato. Il candidato ideale ha maturato esperienza nell’organizzazione di eventi e buone capacità di marketing. Il selezionato dovrà organizzare le feste, essere sicuro che tutto funzioni nel miglior modo possibile, esaudire tutti i desideri della sposa. Durante i viaggi, dovrà filmare tutto e condividere sui social vari contenuti. Ed ancora, bisognerà descrivere le attività, gestire tutte le richieste di organizzazione party prematrimoniali, aiutare le invitate a festeggiare con grande stile. Ovviamente per fare tutto questo dovrete essere amanti delle feste, dei viaggi e del contatto con la gente. Richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Come candidarsi alla posizione aperta

Tante si staranno già chiedendo come inviare la domanda di partecipazione. Non vi preoccupate perché è tutto molto semplice. Innanzitutto ricordatevi che per aderire a questa offerta di lavoro, avete tempo fino il 28 febbraio 2020. Basta andare sul sito della GoHen, inviare il vostro CV ed un video in cui dovrete convincere gli addetti a selezionare proprio voi. Vi consigliamo di aggiornare sempre il vostro CV con le ultime esperienze professionali svolte, e di fare attenzione anche ai più piccoli dettagli, in quanto sono proprio questi a fare la differenza. Il vostro lavoro dei sogni è dietro l’angolo, non lasciatevi scappare questa occasione.

