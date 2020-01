Lavoro dei sogni: essere pagati per bere caffè. Ricompensa da 1.000 dollari

Essere pagati 1.000 dollari per bere caffè nei piccoli bar statunitensi. Si ricerca un degustatore di caffè in grado di comparare prezzi, qualità e servizi offerti

Se siete letteralmente amanti di caffè e non potete fare a meno di gustare ogni giorno questa meravigliosa bevanda, ecco il lavoro dei sogni che fa al caso vostro. Sarete pagati per bere il caffè nelle piccole caffetterie e bar locali. L’incarico durerà un mese e la retribuzione prevista è di 1 mille dollari. Ecco come candidarsi e partire alla scoperta di nuovi gusti, aromi e miscele.

Lavoro dei sogni: pagati per bere caffè

Il caffè è una delle bevande più diffuse e consumate al mondo. Diventa un vero e proprio rito, oltre che rappresentare un momento di relax, seduti al bar con amici a gustare una tazza di buon caffè, magari accompagnata da squisiti dolcetti. Ogni anno ognuno si spendono circa 259,40 euro di caffè, a dimostrazione di quanto questa bevanda sia amata e desiderata da tutti. Ebbene, se siete amanti del caffè in tutte le sue vesti, arriva il vostro lavoro dei sogni. Sarete pagati per bere caffè, ma non quello delle grandi catene, bensì quello servito presso i piccoli bar e caffetterie locali statunitensi. Infatti, Business.org, comparatore di servizi aziendali, che ha lo scopo di migliorare i prodotti offerti dalle piccole imprese americane è alla ricerca di un degustatore di caffè.

Degustatore di caffè, le caratteristiche del lavoro

Un vero e proprio lavoro dei sogni per tanti di voi. Il compito del fortunato selezionato, sarà quello di allontanarsi per 1 mese dalle grandi catene distributrici, per girare e gustare il caffè dei piccoli bar locali negli USA. Ma non finisce qua, infatti il candidato dovrà documentare e confrontare i differenti prezzi, oltre alle caratteristiche dei caffè bevuti. Per ogni piccola caffetteria provata, bisognerà scrivere una breve ma dettagliata recensione, scattare foto della tazza di caffè che si sta per degustare e condividere tutto sui social. Per un mese, il candidato dovrà frequentare almeno 8 piccole caffetterie locali, documentando il tutto nei minimi particolari. Un lavoro non impegnativo, che sarà ovviamente retribuito con un compenso pari a 1.000 dollari, ossia circa 910 euro. Una somma di denaro non male, guadagnata semplicemente bevendo caffè.

I requisiti richiesti e come candidarsi

Per partecipare alla selezione inviando le vostre candidature c’è tempo fino a domani, 30 settembre 2019, dunque il tempo stringe. Per candidarsi è necessario andare sul sito e compilare un apposito form, allegando una vostra breve descrizione contenente alcune importanti informazioni personali. Tuttavia sono richiesti alcuni requisiti. Prima di tutto bisogna essere degli amanti ed assidui frequentatori di Starbucks, ed ancora essere disposti a condividere questa esperienza sui social e partire per 1 mese, alla scoperta di nuove realtà e nuovi gusti, lontani e diversi da quelli offerti dalle grandi catene distributrici di caffè. Il lavoro non ha orari, la cosa importante è assaggiare i caffè di almeno 8 caffetterie locali.

Il mondo del caffè un settore in costante crescita

Gustare un buon caffè è parte integrante della nostra quotidianità. A casa o al bar con amici, fa sempre piacere fermarsi un attimo e gustare l’aroma, il gusto e la fragranza di questa bevanda tra le più diffuse e consumate. Il settore connesso al caffè, alle caffetterie ai bar è in continuo sviluppo. A dimostrazione di ciò, anche lo sviluppo dell’imprenditoria nel settore, con l’apertura di nuove caffetterie in franchising e non solo. Esistono anche corsi di formazione per diventare barista oltre che per conoscere tutti i segreti e le informazioni legate al caffè e varie miscele. Aprire una caffetteria è diverso dall’aprire un bar oppure un pub. Infatti la caffetteria è un luogo che offre essenzialmente caffè e prodotti a base di caffeina, alcune volte accompagnati anche da pasticceria.

Aprire una caffetteria può essere una solida alternativa al lavoro dipendente, diventando imprenditore ed avviando una propria attività, in un settore che non passa mai di moda e si rivolge ad una platea di clienti molto ampia.

