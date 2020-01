Assunzioni Costa Crociere: 700 posizioni aperte. Come candidarsi

In arrivo 700 nuove assunzioni in Costa Crociere. Le selezioni saranno aperte per tutto il 2020 a partire dal mese di febbraio. Come candidarsi

Nel corso del 2020 ci saranno interessanti ed imperdibili opportunità di lavoro con Costa Crociere. Si ricercano 700 nuove figure professionali da imbarcare sulle navi del Gruppo. A febbraio partiranno le prime selezioni per il reclutamento di nuovo personale da inserire nel team. Ecco come candidarsi.

Opportunità di lavoro in Costa Crociere

Il 2020 sarà un anno ricco di opportunità professionali in tutti i settori, con particolare riferimento a quello marittimo. Costa Crociere, il primo gruppo crocieristico a livello europeo e terzo a livello mondiale, è alla ricerca di 700 nuove figure professionali da assumere ed inserire nel team. I selezionati saranno imbarcati sulle navi da crociera, pronti ad iniziare un nuovo percorso di crescita professionale e personale. Sono davvero tante le figure ricercate come: fotografi, animatori, addetti all’accoglienza, pasticceri, addetti alle escursioni e tanti altri. Le selezioni avverranno nel corso di tutto l’anno, lasciando spazio sia ai professionisti che hanno già maturato esperienza, sia ai meno esperti che saranno formati dal Gruppo spetto.

Si tratta di opportunità lavorative per lavorare sulle navi da crociera di notevole rilievo, in quanto i selezionati avranno il piacere di lavorare con una delle realtà più famose e rinomate a livello non solo italiano, non solo europeo ma anche mondiale. Si tratta di lavori dinamici, a stretto contatto gente proveniente da ogni parte del mondo.

Il processo di selezione Costa Crociere

Le selezioni partiranno da febbraio e continueranno per tutto il 2020 attraverso due differenti modalità. Gli aspiranti candidati (in particolare 380 di loro) saranno reclutati attraverso un percorso di formazione finalizzato all’assunzione, il tutto finanziato dal Fondo Sociale Europeo, mentre il restante sarà selezionato attraverso appositi Recruiting Day a bordo delle navi del Gruppo. Costa Crociere, in vista dell’arrivo di due nuove ammiraglie, ossia la Costa Smeralda che ha preso servizio lo scorso dicembre e Costa Toscana che solcherà i mari nel 2021, ha pensato di avviare la nuova campagna di recruiting. Più navi, più servizi, più opportunità di lavoro e la necessità di nuove assunzioni, in grado di dare supporto al team che già opera a bordo delle navi da crociera.

La prima tappa del recruiting day per lavorare in Costa Crociere

Costa Crociere incomincerà le selezioni di personale a Savona il 29 febbraio 2020 a bordo della Costa Smeralda, con la collaborazione di Monster ossia una della maggiori piattaforme per la ricerca di lavoro in Italia. Durante questa prima giornata di selezione, saranno reclutate 72 figure professionali che hanno già esperienza nel settore. In particolare saranno selezionati:

10 responsabili dell’accoglienza con la conoscenza della lingua francese o tedesca;

con la conoscenza della lingua francese o tedesca; 13 addetti alle escursioni con la conoscenza del tedesco o del russo;

con la conoscenza del tedesco o del russo; 15 animatori generici con la padronanza della lingua francese, tedesca o spagnola;

con la padronanza della lingua francese, tedesca o spagnola; 15 animatori per bambini con francese, tedesco o spagnolo;

con francese, tedesco o spagnolo; 10 fotografi con francese o tedesco;

fotografi con francese o tedesco; 7 pasticceri;

2 casari

Per tutte queste figure professionali è richiesta anche la conoscenza dell’inglese, oltre che ad esperienza nel settore, titoli di studio e competenze che variano a seconda del profilo professionale.

Lavoro Costa Crociere: come partecipare alla selezione

Tutti gli interessati a queste ed altre opportunità di lavoro messe a disposizione del Gruppo Costa Crociere, potranno partecipare alla selezione registrandosi sul sito di Monster, inviando il Cv aggiornato e ben redatto al seguente ed apposito link. Il team di Monster procederà con una prima selezione dei Cv. Nel caso in cui il vostro sia considerato di particolare interesse, sarete contattati ed invitati a prendere parte al Recruiting Day di Costa Smeralda. Nel corso della giornata, i candidati oltre a partecipare a vari colloqui, avranno la possibilità di visitare la nave, con una piccola anteprima di quella che è la vita professionale a bordo dell’imbarcazione. Dunque, questo sarà un anno ricco di occasioni lavorative, per tutti coloro interessati a viaggiare per mare, intraprendendo una nuova avventura professionale con una delle realtà leader nel settore.

