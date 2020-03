Lavorare nella moda: nuove assunzioni in Italia. Posizioni aperte e come candidarsi

Opportunità di lavoro nel settore moda con quattro famosi brand alla ricerca di nuove figure professionali. Le posizioni aperte

Il settore della moda, nonostante la dura crisi dovuta alla diffusione del Coronavirus, continua ad assumere nuovo personale. Sono quattro i grandi brand che offrono interessanti opportunità professionali ai tanti interessati. Ecco le posizioni aperte in Italia e come candidarsi.

Opportunità di lavoro nel settore moda

Nonostante le evidenti conseguenze del Coronavirus sull’economia, il settore della moda continua ad offrire opportunità lavorative. Infatti, ci sono alcune aziende che nonostante il difficile periodo, continuano ad assumere personale, andando ad incrementare il proprio organico. Nello specifico parliamo di quattro famosi ed affermati brand nel settore della moda, che sono alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel team ed impiegare nelle sedi italiane. Ci riferiamo a marchi come: Dolce&Gabbana, Gucci, Balenciaga e Loro Piana. Realtà affermate con un notevole peso e rilevanza a livello mondiale. Vediamo le posizioni aperte e come poter inviare la propria candidatura.

Opportunità di lavoro con Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana, la famosa casa di moda italiana, con sede principale a Milano, fondata nel 1985 dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana è alla ricerca di nuovo personale. I selezionati saranno impiegati su tutto il territorio nazionale. Tante le opportunità di lavoro e le figure professionali ricercate, tra cui ne ricordiamo alcune. Tuttavia, per conoscere tutte le offerte di lavoro vi invitiamo a consultare LinkedIn.

Tailor WRTW

Il candidato sarà inserito all’interno dell’Ufficio modelli Alta Moda come modellista Senior per la Linea Couture Donna, il tutto sotto la direzione della Responsabile Haute Couture. Il compito è quello di occuparsi della sartoria ad alti livelli. In particolare, la risorsa dovrà misurare e studiare i vari capi sui clienti per effettuare eventuali modifiche necessarie. Ed ancora, cucirà sia a macchina che a mano e gestirà la clientela per disegnare o modificare modelli di capi individuali. Inoltre, la risorsa sarà addetta anche a studiare nuove forme e stili, in base alle varie direzioni stilistiche ed alle esigenze di carattere tecnico, creerà cartamodelli e capi per varie sfilate di moda.

Requisiti richiesti

Per ricoprire questo ruolo professionale, bisogna soddisfare determinati requisiti:

aver maturato almeno 10 anni di esperienza come modellista Senior, trattando prodotti di alto livello;

come modellista Senior, trattando prodotti di alto livello; avere dimestichezza con i tessuti pregiati ;

; padronanza del “su misura donna” sartoriale;

umiltà, precisione, puntualità , essere auto-muniti , ottime doti organizzative , aperti al confronto ed al lavoro di gruppo, flessibilità e disponibilità ;

, essere , ottime doti , aperti al confronto ed al lavoro di gruppo, e ; fantasia e predisposizione allo studio e sperimentazione creativa.

Opportunità di lavoro con Gucci

Gucci è un’altra importante casa di moda italiana fondata a Firenze nel 1921 da Guccio Gucci. La sua sede principale è a Firenze. Attualmente la famosa e rinomata casa di moda sta cercando nuove figure professionali specializzate, da inserire nella squadra di lavoro. Online è possibile consultare le posizioni aperte, tuttavia di seguito ve ne proponiamo alcune.

Modellista Prototipia Piccola Pelletteria. Scandicci (FI)

La risorsa sarà inserita all’interno del reparto di modelleria, andando a seguire tutte le fasi di progettazione e sviluppo del modello, utilizzando il CAD nel rispetto delle tempistiche assegnate. Inoltre, con la collaborazione del team andrà ad interpretare il disegno dell’Ufficio Stile, seguendo tutte le fasi di avanzamento del prototipo stesso. Nello specifico, la risorsa dovrà interpretare il disegno dello stilista, tenendo in considerazione i materiali, andare a progettare e realizzare cartamodello a CAD oltre a gestire i rapporti con l’Ufficio Sviluppo Prodotto, l’Ufficio Stile ed i vari Reparti Tecnici.

Requisiti richiesti

Tra i requisiti richiesti per questo tipo di lavoro ricordiamo:

buona conoscenza di Office ed ottimo utilizzo di CAD;

ed ottimo pregressa esperienza pluriennale come modellista di prototipia;

come modellista di prototipia; ottima conoscenza delle varie fasi di assemblaggio,

ottima conoscenza delle materie prime e materiali pregiati;

e materiali pregiati; grande attenzione al dettaglio con predisposizione all’innovazione;

con predisposizione all’innovazione; è gradita la conoscenza della lingua inglese.

Opportunità di lavoro con Balenciaga

Balenciaga è il noto ed affermato marchio spagnolo che come la Gucci fa parte del gruppo Kering. Interessanti opportunità professionali si aprono per tutti gli interessati a lavorare nel settore moda. Online tutte le posizioni aperte e come candidarsi.

Shoes Industrialization Intern. Scandicci (FI)

Si ricerca un tirocinante da inserire nell’Ufficio Industrializzazione Calzature con sede nel Comune di Scandicci (FI). La risorsa verrà formata in base alla generale gestione delle attività di back office dell’ufficio industrializzazione. Dunque, il candidato/a dovrà occuparsi della gestione di quelle che sono le attività direttamente connesse all’industrializzazione dei modelli di collezione.

Requisiti richiesti

Importanti i requisiti richiesti, tra cui ricordiamo:

gradita esperienza anche minima nel settore calzature;

nel settore calzature; buona conoscenza di Office, con particolare riferimento ad Excel ;

con particolare riferimento ad ; buona conoscenza dell’inglese;

ottime capacità di lavorare in un team;

flessibilità e capacità di gestire lo stress

Opportunità di lavoro con Loro Piana

Loro Piana è un’azienda italiana che opera nel settore dei beni di lusso. Lo storico brand biellese è alla ricerca di svariate figure professionali da impiegare sul territorio nazionale. Vi invitiamo a consultare il sito per visualizzare tutte le attuali e future posizioni aperte. Tra le figure ricercate ne ricordiamo alcune.

Raw Materials Procurement Internship. Borgosesia (VC)

La risorsa verrà inserita nell’Ufficio Raw Materials Procurement e prenderà parte all’analisi Material Requirements Planning, per individuare e specificare il fabbisogno delle materie prime da acquistare. Inoltre, la risorsa andrà a supportare il processo di inserimento, trasmissione e manutenzione dei vari ordini di acquisto, oltre a monitorare il ricevimento della merce ed il suo arrivo in magazzino.

Requisiti richiesti

Tra i requisiti richiesti:

possesso di una laurea in Economia o Ingegneria Gestionale;

padronanza del pacchetto MS Office, con particolare riferimento a MS Excel;

del con particolare riferimento a buona capacità di teamworking e problem solving;

capacità di analisi, pianificazione e monitoraggio delle scadenze;

ottima conoscenza dell’inglese.

Se amate la moda non esitate a candidarvi alle varie offerte di lavoro.

