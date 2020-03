Lavorare nel settore turistico trentino: Career day, posizioni aperte e come candidarsi

Opportunità di lavoro nel settore turistico trentino. Career day, posizioni aperte e come candidarsi

Lavorare nel settore turistico è la scelta di molti giovani. Opportunità professionali che si confermano anche per la prossima stagione estiva. Se sei interessato a lavorare nel settore turistico trentino, ecco le date dei Career day, le posizioni aperte e come candidarsi.

Lavorare nel settore turistico trentino

Le opportunità professionali non mancano per tutti coloro interessati a lavorare nel settore turistico in Trentino. Infatti, continuano i Career day nei mesi di marzo ed aprile, che daranno la possibilità agli interessati di mettersi in contatto con strutture alla ricerca di nuova manodopera. I Career day sono delle importanti opportunità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, un primo contatto tra le due realtà, che poi porteranno a colloqui e selezioni. Iniziativa organizzata dall’Agenzia del Lavoro. Tutti gli interessati potranno candidarsi a delle specifiche liste suddivise per apposite aree di lavoro, mentre gli operatori turistici potranno reclutare personale per la nuova stagione estiva che si avvicina. Infatti, con il supporto dei vari Centri per l’impiego e delle associazioni di categoria, gli operatori turistici potranno avere accesso a queste liste di candidati ed avviare colloqui.

I profili richiesti

Quali sono i profili ricercati per chi desidera lavorare nel settore turistico trentino? Ci sono tante opportunità lavorative con altrettante figure professionali ricercate dagli operatori. In particolare si richiede manodopera nelle seguenti aree:

Cucina , con figure professionali come: Cuoco/Chef di cucina, Aiuto cuoco/Commis di cucina, Pasticcere, Pizzaiolo, Lavapiatti/Tuttofare;

, con figure professionali come: Cuoco/Chef di cucina, Aiuto cuoco/Commis di cucina, Pasticcere, Pizzaiolo, Lavapiatti/Tuttofare; Ricevimento , con le seguenti figure professionali: Segreteria /Amministrazione, Caporicevimento, Accoglienza/Reception, Portiere;

, con le seguenti figure professionali: Segreteria /Amministrazione, Caporicevimento, Accoglienza/Reception, Portiere; Sala bar e piani : Cameriere/Commis di sala, Maitre, Barista/Barman, Personale ai Piani;

: Cameriere/Commis di sala, Maitre, Barista/Barman, Personale ai Piani; Wellness : Spa Manager, Massoterapista/Fisioterapista, Estetista, Parrucchiere;

: Spa Manager, Massoterapista/Fisioterapista, Estetista, Parrucchiere; Varie alberghiero: Animatore, Giardiniere, Assistente bagnanti, Manutentore tuttofare.

Il contratto di lavoro previsto è stagionale a tempo determinato.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Una volta consultate le posizioni aperte, per lavorare nel settore turistico in Trentino, non vi resta che inviare la vostra candidatura. Potete farlo in due modalità differenti. La prima consiste nel compilare l’apposito form corrispondente all’area di lavoro di vostro interesse:

Altra modalità per candidarvi è quella di rivolgervi direttamente ad un Centro per l’Impiego.

Modalità di partecipazione per gli operatori turistici

Vediamo come i vari operatori turistici possono accedere ai Career day e reclutare nuovo personale. Se l’operatore turistico in questione è interessato a partecipare alle giornate di Career day, deve compilare l’apposito form. Ed ancora, gli operatori turistici interessati a reclutare nuovo personale, devono:

accedere al sito dell’Agenzia del lavoro seguendo le tutte le indicazioni;

chiedere il supporto degli operatori nei Centri per l’impiego scaricando e compilando la Scheda IDO ;

; seguire tutte le indicazioni di invio della Scheda di attivazione IDO al Centro per l’impiego di riferimento.

Il calendario delle giornate Career day

Gli incontri tra domanda ed offerta di lavoro, per tutti gli interessati a lavorare nel settore turistico trentino, si svolgeranno nei mesi di marzo ed aprile 2020. In particolare questo è il calendario completo:

13 marzo 2020 , Levico Terme dalle ore 14.00 alle 18.00. L’incontro si terrà presso l’Istituto Alberghiero Levico Terme, in Via Giorgio Ziehl, 5;

, dalle ore 14.00 alle 18.00. L’incontro si terrà presso l’Istituto Alberghiero Levico Terme, in Via Giorgio Ziehl, 5; 20 marzo 2020, Tesero, dalle ore 14 alle 18, presso il Centro di Formazione Professionale (CFP) di Tesero, in Via Caltrezza, 13;

dalle ore 14 alle 18, presso il Centro di Formazione Professionale (CFP) di Tesero, in Via Caltrezza, 13; 27 marzo 2020, Fiera di Primiero, dalle 14 alle 18 presso il Centro di Formazione Professionale (CFP) di Primiero, situato in Via Forno, 12;

dalle 14 alle 18 presso il Centro di Formazione Professionale (CFP) di Primiero, situato in Via Forno, 12; 28 marzo 2020, Ossana, dalle 10 alle 13, presso il Centro di Formazione Professionale (CFP) di Ossana, in Via S. Antonio, 1;

dalle 10 alle 13, presso il Centro di Formazione Professionale (CFP) di Ossana, in Via S. Antonio, 1; 3 aprile 2020, Tione, dalle 14 alle 18, presso il Centro di Formazione Professionale (CFP) di Tione, situato in Via Durone, 57.

Importanti appuntamenti a cui non potete mancare, per progettare il vostro futuro professionale nel settore turistico in Trentino. Se interessati non esitate ad inviare le vostre candidature.

