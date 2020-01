Lavorare nel settore digitale: le offerte di gennaio 2020

Il mese di gennaio è ricco di annunci di lavoro nel settore digitale e dell'Ict. Amazon, Fastweb e tante altre aziende vi aspettano.

Il settore digitale, delle tecnologie di informazione e comunicazione, è in contino sviluppo, registrando in Italia una crescita del 27%. Sono tante le aziende alla ricerca di varie figure professionali da inserire nel team di lavoro. Vediamo alcune interessanti offerte di lavoro nel settore digitale, relative al mese di gennaio 2020.

In aumento la richiesta di figure professionali nel settore digitale

La tecnologia in tutti i suoi aspetti è ormai una parte molto importante delle attuali società. Anche le aziende diventano sempre più digitali, puntando all’innovazione, all’evoluzione ed al generale rinnovamento. Il settore Ict ossia quello delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in Italia ha registrato una crescita del 27%, a dimostrazione di quanto tale settore sia fondamentale nel mondo del lavoro. Tra le figure professionali più ricercate dalle aziende, largo spazio è dato agli sviluppatori di software, ai digital consultant ed i digital media specialist. Insomma, gli annunci di lavoro non mancano. Di fatti, nei primi 9 mesi del 2019 sono stati pubblicati circa 80 mila annunci di lavoro e tanti altri sono in previsione per il nuovo anno appena giunto.

Lavorare con Subito, le opportunità professionali del mese

Subito è uno dei maggiori marketplace attivi, con tanti annunci di lavoro ogni giorno, 13 milioni di visitatori ogni mese e circa 3 miliardi e 150 milioni di annunci ogni anno. Attualmente nella sede di Milano, sono impiegati 180 dipendenti, con un’età media di 36 anni. Le opportunità professionali con il Gruppo sono in aumento, infatti nel 2020 Subito è alla ricerca di altre 20 unità, da inserire nell’area product & technology, come front-end engineer, mobile engineer, fullstack engineer, data engineer, data analyst, product manager, Ux/Ui designer. I requisiti richiesti sono: almeno 3 anni di esperienza nel settore, passione, esperienza con pratiche e tool di sviluppo, capacità di lavorare in team, notevole interesse per le soluzioni event-oriented e cloud based, la conoscenza della lingua inglese.

Lavorare con Amazon

Opportunità di lavoro arrivano anche da Amazon, l’importante azienda di commercio elettronico nata negli Usa. Attualmente in Amazon Italia sono 24 i posti di lavoro a disposizione nel settore Operations, It e servizi tecnici di supporto. Ecco le varie sedi ed offerte di lavoro:

Milano : il Gruppo è alla ricerca di due operation engineer, un tecnico, un senior chief engineer e un operations manager. Ed ancora, due installation tech e un Italy sales strategy and operation analyst.

: il Gruppo è alla ricerca di due operation engineer, un tecnico, un senior chief engineer e un operations manager. Ed ancora, due installation tech e un Italy sales strategy and operation analyst. Vercelli : in questa sede si ricercano un planner della manutenzione, un manager per lo sviluppo hardware, un support engineer, tecnico IT di supporto, un control system development engineer, e un direttore del centro di Ricerca & sviluppo.

: in questa sede si ricercano un planner della manutenzione, un manager per lo sviluppo hardware, un support engineer, tecnico IT di supporto, un control system development engineer, e un direttore del centro di Ricerca & sviluppo. Nella sede di Torrazza in Piemonte c’è bisogno di un ingegnere e di un tecnico di supporto It.

c’è bisogno di un ingegnere e di un tecnico di supporto It. A Castel San Giovanni (Piacenza), il Gruppo Amazon assume un support engineer, un planner della manutenzione, un ingegnere per l’affidabilità tecnica di manutenzione del sito (figura ricercata anche nella sede di Castelfranco).

il Gruppo Amazon assume un support engineer, un planner della manutenzione, un ingegnere per l’affidabilità tecnica di manutenzione del sito (figura ricercata anche nella sede di Castelfranco). A Padova si ricerca un ingegnere dell’automazione e un It support engineer.

Lavorare in Fastweb

Fastweb, il famoso operatore di telefonia e di Internet, ricerca diverse figure professionali da inserire nelle sedi di Milano, Bologna, Padova, Roma e Bari. In particolare le posizioni aperte sono:

Hr cost controller : con almeno 2 o 3 anni di esperienza nel settore . Il compito è quello di pianificare e controllare il costo del personale, andando ad effettuare un report operativo. Tra i requisiti richiesti: il possesso di una laurea in Economia e commercio o Ingegneria gestionale, buona conoscenza di Office e della lingua inglese. La sede di lavoro è a Milano , con contratto a tempo indeterminato .

: con almeno 2 o 3 anni di . Il compito è quello di pianificare e controllare il costo del personale, andando ad effettuare un report operativo. Tra i richiesti: il possesso di una laurea in Economia e commercio o Ingegneria gestionale, buona conoscenza di Office e della lingua inglese. La di lavoro è a , con contratto a tempo . Sales solution engineer Ict : il candidato andrà a fornire il suo supporto tecnico alla struttura commerciale all’interno del processo di vendita di servizi e soluzioni Ict. Requisiti richiesti: laurea in Ingegneria Tlc, Informatica o Elettronica, esperienza nel settore di 5 anni, conoscenze di carattere tecnico. La sede di lavoro è la città di Milano .

: il candidato andrà a fornire il suo supporto tecnico alla struttura commerciale all’interno del processo di vendita di servizi e soluzioni Ict. richiesti: laurea in Ingegneria Tlc, Informatica o Elettronica, esperienza nel settore di 5 anni, conoscenze di carattere tecnico. La di lavoro è la città di . IT Environment specialist: il candidato avrà il compito di gestire gli aggiornamenti di software ed ambienti Qa. Richiesta l’esperienza nell’ambiente Oracle, la laurea in Informatica. La sede di lavoro con contratto a tempo indeterminato è Bari .

il candidato avrà il compito di gestire gli aggiornamenti di software ed ambienti Qa. Richiesta l’esperienza nell’ambiente Oracle, la laurea in Informatica. La di lavoro con contratto a tempo indeterminato è . Test engineer : la figura professionale assunta avrà il compito di effettuare dei test funzionali e di integrazione sulle varie piattaforme. Richiesta la laurea in Informatica, esperienza nel settore. La sede di lavoro Bari .

: la figura professionale assunta avrà il compito di effettuare dei test funzionali e di integrazione sulle varie piattaforme. Richiesta la laurea in Informatica, esperienza nel settore. La sede di lavoro . Junior technical customer support engineer: il candidato si preoccuperà dell’assistenza tecnica dei servizi di connettività IP, fonia Tdm e Voip, trasporto, Lan, Vdc, mail e sarà il referente su tematiche assurance per i clienti enterprise di Fastweb. Richiesta la laurea in Ingegneria Tlc, elettronica o informatica, certificazione Cisco Ccna e Ccnp, oltre a conoscenze tecnologie VOIP – IP e TDM. Sede di lavoro Roma .

il candidato si preoccuperà dell’assistenza tecnica dei servizi di connettività IP, fonia Tdm e Voip, trasporto, Lan, Vdc, mail e sarà il referente su tematiche assurance per i clienti enterprise di Fastweb. la laurea in Ingegneria Tlc, elettronica o informatica, certificazione Cisco Ccna e Ccnp, oltre a conoscenze tecnologie VOIP – IP e TDM. di lavoro . Previsti Stage di 6 mesi per i laureti a pieni voti e per laureandi in Economia o Ingegneria gestionale. Questi saranno inseriti nella funzione Strategy & business development. Si richieda ottima conoscenza dell’inglese, esperienza all’estero, conoscenza di Excel e Power Point. Previsto un rimborso spese di 1.000 euro al mese più buoni pasto. Sede Milano.

Lavorare con il Gruppo Engineering

Interessanti offerte di lavoro con Engineering, la società per azioni nata nel 1980 nel settore di software e servizi IT, specializzata nel digital trasformation. Nel 2020 il Gruppo prevede di assumere altre 1.000 persone da inserire nel team. Si ricercano professionisti nel settore, con pregressa esperienza ma anche neolaureati e diplomati in ingegneria, informatica, fisica, matematica, statistica e biomedicina. Le posizioni aperte a cui potersi candidare sono:

software architect,

sviluppatore software,

security specialist,

network engineer,

cyber security specialist,

big data architect,

cloud specialist,

data analyst,

data scientist e business intelligence specialist,

project management officer,

qlik sense specialist,

Erp consultant,

analista funzionale.

Lavorare con Accenture

Accenture la multinazionale specializzata nella consulenza di direzione e strategia, oltre a servizi tecnologici e outsourcing è alla ricerca di 60 figure professionali da impiegare a Milano e Roma. In particolare, il Gruppo, presente in 120 Paese tra cui anche l’Italia, è alla ricerca di:

20 consulenti Salesforce,

5 Salesforce manager,

10 Java & Crm Developer per Salesforce,

10 Salesforce Developer,

5 Salesforce Solution Architect,

10 Marketing automation technical consultant.

Potete consultare tali posizioni direttamente sul sito del Gruppo. Dunque sono tante le aziende che assumono nel settore digitale, non dovete fare altro che rimanere aggiornati e consultare il sito Internet delle più importanti aziende operanti nel settore.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!