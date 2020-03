Lavorare nei parchi acquatici: profili ricercati, requisiti e lista dei parchi in in Italia e all’estero

Tutte le informazioni per lavorare nei parchi acquatici in Italia e all'estero: profili ricercati, requisiti, come candidarsi e lista parchi.

I parchi acquatici in Italia non mancano di certo e rappresentano una delle mete ideali per passare una piacevole, e rinfrescante, giornata nella calura estiva. Sono quasi un centinaio, piccoli e grandi, con attrazioni di vario tipo e molte che comprendono anche una zona benessere e parchi marini. Lavorare in un parco acquatico è quindi una buona idea per chi opta per un lavoro stagionale durante l’estate, poiché queste strutture richiedono veramente numeroso personale. Dai classici bagnini ai baristi, ma anche figure legate al mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo per le strutture più grandi, molto simili ai parchi divertimento.

In questo contenuto puoi trovare tutte le informazioni sui profili ricercati nei parchi acquatici, i requisiti richiesti e l’elenco dei parchi acquatici in Italia, ma anche alcune delle più famose strutture all’estero. Insomma, una piccola guida per te che sei alla ricerca di un lavoro stagionale o nel settore dell’intrattenimento!

Quali sono le figure ricercate nei parchi acquatici

I parchi acquatici, come tutti i parchi di divertimento o tema in generale, usufruiscono soprattutto di manodopera stagionale. Le figure richieste sono varie e di diversa tipologia e soltanto per alcune di queste c’è bisogno che rispondano a determinati requisiti. Le figure che devono necessariamente possedere requisiti specifici sono quella del bagnino, del personale addetto alla manutenzione del parco e delle attrazioni, del personale addetto alle zone benessere e di quello addetto alla cura degli animali presenti in eventuali acquari. Tutte le altre figure necessitano di requisiti minimi, che tratteremo nel paragrafo successivo.

Di seguito trovi tutte le figure ricercate nei parchi acquatici e i requisiti specifici richiesti al ruolo:

Assistenza bagnanti

La prima figura che viene in mente se si pensa al lavoro nei parchi acquatici è proprio quella del bagnino o dell’assistente bagnanti. E’ lui che presidia le varie attrazioni e le piscine all’interno del parco, per garantire la massima sicurezza alla clientela. Rappresenta un punto di riferimento e deve quindi conoscere bene il parco e le varie attrazioni. Nello specifico, il bagnino deve essere in possesso di:

Brevetto di Nuoto

Brevetto Assistente Bagnanti

Attestato BLSD

Corso Sicurezza sul Lavoro

Rientra in questa categorie anche l’addetto agli scivoli, che ne controlla l’affluenza e garantisce la sicurezza. In questo caso, non è necessario il brevetto.

Personale Ristorazione

In tutti i parchi troviamo bar, ristoranti, gelaterie e altre strutture in ambito ristorativo. Le figure, con mansioni varie inerenti la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, sono:

baristi, camerieri, cuochi

cassieri

addetti pulizie.

Per queste figure, il requisito più richiesto è il possesso dell’attestato HACCP (per gli addetti alla somministrazione di cibi e bevande) e la conoscenza delle lingue straniere.

Biglietteria / Informazioni / Assistenza ai visitatori / Guide parco

Anche se la vendita online dei biglietti è attiva sui siti web di tutti i parchi, è sempre necessaria una biglietteria attiva che non solo eroghi i biglietti di ingresso al parco ma gestisca anche l’accoglienza e funga da punto di riferimento per fornire informazioni generali. Le figure ricercate sono:

addetti alla vendita dei biglietti e accoglienza

addette al presidio delle postazioni del parco

addetti al controllo e strappo biglietti

addetti sorveglianza e informazioni ingressi/uscite percorsi e attrazioni

accompagnatori soprattutto per gruppi organizzati.

La conoscenza di una o più lingue straniere è un requisito richiesto a chi vuole lavorare in uno di questi ruoli.

Pulizie / Manutenzione / Verde / Parcheggio

In questa sezione trovi quelle figure, indispensabili, che si occupano di curare e mantenere pulito e sicuro il parco, tra cui:

addetti alla pulizia generica del parco

addetti alla manutenzione generica delle aree e delle strutture (piscine, scivoli, attrazioni varie, giardinieri)

parcheggiatori.

Negozi

Soprattutto nei parchi di dimensione più grande, che contengono non solo piscine e vasche, sono presenti anche punti vendita per acquisto di gadget e souvenir. Non manca, ormai in quasi tutte le attrazioni e nei parchi con scivoli mozzafiato, la presenza di fotografi che immortalano la “scivolata” o una foto a fianco ad un animale marino. Per svolgere queste attività si cercano quindi:

Intrattenimento

Personale ormai fondamentale per un parco divertimenti e, quindi, anche per i parchi acquatici. Spesso, nelle piscine vengono organizzati piccoli e divertenti corsi fitness, adatti a tutti, più che altro con lo scopo di far divertire i visitatori a ritmo di musica. Nei parchi molto grandi e con aperture serali, vengono spesso organizzate serate con eventi musicali, che accolgono personaggi famosi, e spettacoli vari. E’ qui che rientrano le figure di:

ballerini

musicisti

cantanti

animatori vari

presentatori.

Area Estetica e Benessere

In alcuni parchi è possibile che sia presente anche una zona relax e wellness, soprattutto se ci sono delle zone al coperto (nelle strutture aperte tutto l’anno). Qui trovano lavoro figure come:

Necessario, in questi casi, il possesso di attestati e titoli di studio professionali.

Settore animali

Molti parchi acquatici non si limitano ad una zona piscine / divertimento, ma possono avere uno zoo marino, un acquario o altre sezioni simili. In questo caso, sono indispensabili figure molto specifiche che si prendano cura degli animali presenti.

E’ richiesto quindi personale in possesso di una Laurea in Biologia, Veterinaria e materie affini.

Uffici

La gestione dei parchi acquatici richiede personale impiegatizio amministrativo, ma anche esperti in ambito comunicazione e marketing per la promozione del parco e degli eventi, soprattutto se la struttura è inserita in una specifica area turistica (contatto con hotel, resort, agenzie turistiche, ecc.).

I requisiti generali per lavorare nei parchi acquatici

Quali sono i requisiti e le caratteristiche personali che devi possedere per lavorare in un parco acquatico? Come ti abbiamo detto, non sempre ci sono dei requisiti specifici ma si tratta per lo più di competenze personali che sono richieste a chi, come in questo caso, si candida per un lavoro a stretto contatto con il pubblico e, molto spesso, in un contesto turistico. Questi i requisiti generalemente richiesti:

attenzione alla clientela : capacità di gestire le relazioni, di fornire le informazioni esaustive e in modo chiaro. Gentilezza e pazienza sono fondamentali, così come avere sempre il sorriso sulle labbra.

: capacità di gestire le relazioni, di fornire le informazioni esaustive e in modo chiaro. Gentilezza e pazienza sono fondamentali, così come avere sempre il sorriso sulle labbra. conoscenza di una o più lingue straniere , a seconda del profilo da ricoprire. Questo è necessario soprattutto se ci si trova in una zona prettamente turistica. Le lingue più richieste sono: inglese, francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo e cinese.

, a seconda del profilo da ricoprire. Questo è necessario soprattutto se ci si trova in una zona prettamente turistica. Le lingue più richieste sono: inglese, francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo e cinese. essere spigliati e saper gestire gli imprevisti , sempre dietro l’angolo in strutture come queste.

, sempre dietro l’angolo in strutture come queste. avere precedenti esperienze è importante ma non fondamentale. In genere dopo un breve periodo di formazione si riesce a lavorare tranquillamente in queste strutture.

Infine, ricorda che lavorerai in un contesto molto affollato, in piena estate e quindi con alte temperature: la gestione dello stress è fondamentale!

Quali contratti di lavoro vengono stipulati?

Trattandosi di strutture aperte prevalentemente nei mesi primaverili/ estivi, da maggio/giugno fino a settembre/ottobre, le assunzioni di personale vengono effettuate tramite contratti stagionali o a tempo determinato. Il lavoro quindi va dai tre ai sei mesi, a seconda del periodo di apertura. A livello giornaliero, solitamente questo è organizzato su turni di 6 ore, su giorni feriali e festivi.

Come candidarsi per lavorare nei parchi acquatici

Bene, hai deciso che un parco acquatico è il luogo giusto per sperimentare un lavoro stagionale, ma come candidarti? Semplice, ormai quasi tutti i parchi hanno la proprio pagina web o Facebook, con tanto di sezione dedicata alle ricerche in corso per le varie stagioni e/ o un form online di candidatura. In alternativa, viene indicato direttamente un indirizzo email al quali inviare il tuo Curriculum Vitae. Spesso, viene richiesto l’invio di un cv con foto, e trovi anche lo spazio o la specifica richiesta di allegare anche una lettera di presentazione. Consulta quindi sempre i siti web dei parchi che vengono prontamente aggiornati già intorno a marzo per la ricerca di personale per la stagione estiva.

Lista dei parchi acquatici in cui lavorare in Italia e come candidarsi

Partiamo dai più grandi e famosi parchi acquatici in Italia:

Aquafan

L’Aquafan di Riccione è il parco acquatico più famoso non solo d’Italia ma anche d’Europa, grazie ai suoi spettacolari giochi d’acqua, agli innumerevoli eventi e alla sua capacità di essere ancora oggi un luogo di moda e tendenza. 90mila mq di divertimento, per grandi e piccini, zone relax e l’immancabile la diretta, ogni estate, dagli studios di Aquafan dei personaggi della radio più famosa d’Italia..radio Deejay!

Per candidarti a lavorare in Aquafan ti rimandiamo alla pagina di Costa Parchi di Costa Edutainment, società leader in Italia nel settore dell’edutainment. Seleziona “Aquafan” e procedi con la candidatura, che si distingue tra figure stagionali e figure annuali.

Caneva Aquapark

Caneva Aquapark è un parco divertimenti acquatico a tema caraibico di oltre 100.000 mq affacciato sulla sponda veronese del Lago di Garda, a Lazise. Il parco, che si rivolge a tutte le fasce d’età grazie all’offerta diversificata, vanta una storia ultradecennale che affonda le radici nelle intuizioni innovative della famiglia Amicabile, tutt’oggi cuore e testa del complesso. 15 attrazioni, 5 piscine, 10 ristoranti coinvolgono il pubblico in giornate di relax o divertimento da maggio a settembre.

Per candidarti consulta la pagina Caneva Aquapark Lavora con noi. Qui trovi tutte le posizioni aperte e puoi invia una e-mail con Curriculum Vitae e Foto all’indirizzo rockstar@canevaworld.it per il ruolo di tuo interesse. In alternativa, puoi inviare anche una candidatura spontanea.

Etnaland

Etnaland, il parco divertimenti della Sicilia, sorge ai piedi del Vulcano Etna, patrimonio dell’Unesco, a pochi passi da Catania. Il parco ha nel tempo modificato la sua offerta ricreativa proponendo agli ospiti esperienze sempre più entusiasmanti. In questi anni di attività riscontra un grande successo di pubblico che accoglie con entusiasmo crescente la realizzazione nel 2001 del parco Acquatico. L’Acquapark di Etnaland diventa così un punto di riferimento del divertimento estivo siciliano, coinvolgendo appassionati e non.

Per candidarti compila il form online disponile alla pagina Etnaland Lavora con Noi.

Aqualand del Vasto

Aqualand del Vasto è il più grande parco acquatico del centro-sud, si estende su una superficie di oltre 120.000 mq, ed è situato a circa 3 km dal centro di Vasto (CH), antica cittadina della costa abruzzese. Grazie ai suoi 3.000 mq di piscine e oltre 1 km di scivoli, tra cui offre divertimento assicurato a grandi e piccini.

Per candidarti a lavorare in Aqualand, invia il tuo CV alla email: info@aqualandvasto.com.

Acquaworld

Parco interamente al coperto e aperto quindi tutto l’anno. Offre piscine con numerosi e svariati scivoli, vasche ad effetto e una zona di relax e benessere. Acquaworld si trova a Concorezzo e occupa una superficie di circa 35.000 metri quadri, tra aree coperte e scoperte.

Per candidarti a lavorare in consultare le posizioni aperte direttamente alla pagina Acquaworld Lavora con noi e inviare una email a curriculum@bluwaterspa.it.

Le Vele

Situato a San Gervasio Bresciano, Le Vele è il parco acquatico più grande d’Italia con una superficie di 200.000 mq, 11 piscine limpidissime di varie dimensioni, oltre 6 km di scivoli per tutti i gusti e tutte le età che sono valsi al parco negli ultimi 3 anni ben 3 nomination Parksmania Awards nella categoria “Miglior Parco Acquatico”.

Per candidarti a lavorare in Le Vele invia il tuo C.V con fotografia all’indirizzo mail: risorseumane@parcoacquaticolevele.it.

Ondaland

Situato a Vicolungo, in provincia di Novara, Ondaland è il più tecnologico parco acquatico di tutto il nord-ovest italiano. E’ un’opera ciclopica, pensata per non entrare in competizione con l’ambiente circostante. Sono 120 mila metri quadrati di parco in una zona strategica.

Per candidarti consulta la pagina Ondaland Lavora con noi e invia il tuo Curriculum Vitae con foto a Ondaland acquapark, via case sparse 1, vicolungo (NO)o alla email a: ondaland@gmail.com.

Aquasplash

Aquasplash si trova a Lignano Sabbiadoro (UD), tra le principali mete turistiche del Friuli, e conta circa 40.000 mq e varietà di scivoli. Il parco acquatico nasce nei primi anni ‘80 quando un giovane imprenditore dello “spettacolo viaggiante” Sergio Vacondio, dopo aver visitato i grandi parchi americani e aver saggiato in prima persona quanto potenziale ci fosse decide di mettersi in gioco e crearne uno in Italia.

Per candidarti a lavorare in Aquasplash consulta la pagina web ufficiale, dove trovi le comunicazioni sulle offerte di lavoro attive.

Odissea 2000

Il parco acquatico Odissea 2000 si trova a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. A far da sfondo agli 80.000 mq di puro divertimento, il meraviglioso mar Jonio con le sue spiagge assolate. Sono in tutto 27 le attrazioni presenti: 7 Attrazioni Mozzafiato, 6 per bambini, 7 per tutti e anche 7 Aree Relax.

Per candidarti consulta la pagina web del parco e tieniti aggiornato sulle ricerche di personale stagionale.

Pareo Park

Pareo Park si trova a Giugliano in Campania (Napoli) ed è il parco divertimenti più grande del sud Italia. Si suddivide in due grandi aree, un parco acquatico attivo solo nei mesi estivi, per una superficie totale di circa 300.000 mq e un parco divertimenti, attivo da ottobre, con nuove attrazioni. L’area del parco acquatico comprende la grande piscina ad onde, il Lazy river, vasche idromassaggio e la bella Laguna tropicale con scivoli e giochi d’acqua per bambini.

Per candidarti a lavorare inPareo Park compila il breve form online allega il tuo CV.

Le Caravelle

Il Parco Acquatico Le Caravelle di Ceriale è più grande parco della Liguria, con giardino mediterraneo dove trovare giochi acquatici, le zone relax e d’intrattenimento.

Per candidarti Le Caravelle puoi presentare domanda c/o l’ufficio personale solamente nei giorni di ricevimento oppure inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo equipaggio@lecaravelle.com.

Ditellandia Air Acqua Park

Il parco acquatico Ditellandia, aperto dal 1991, è situato a soli 20 Km da Napoli, tra i comuni di Castel Volturno e Mondragone. L’obiettivo principale dello staff del parco è sempre stato quello di offrire grande ospitalità e i migliori servizi agli ospiti che scelgono di trascorrere all’interno dell’acquapark le proprie vacanze. Nel 2015 è stato lanciato il primo Dog Water Park, un’area pensata e progettata ad hoc per tutti gli amanti dei cani: piscina, area mobility, stop-dog e area pic-nic.

Per candidarti a lavorare inDitellandia Air Acqua Park invia il tuo curriculum alla email info@ditellandia.com.

Hydromania

L’acquapark alle porte di Roma, viene visitato in media ogni stagione da circa 220.000 persone. Con i suoi 90.000 metri quadrati immersi nel verde, Hydromania è il luogo ideale per vivere giornate indimenticabili all’insegna del divertimento: è tra i più grandi e attrezzati Parchi Acquatici Italiani dove puoi trovare acquascivoli da brivido per i più coraggiosi e molteplici piscine per tutti i gusti.

Per candidarti a lavorare in Hydromania consulta la pagina delle posizioni aperte e compila il form online allegato il tuo cv e una lettera di presentazione.

Aquafelix

Il parco Aquafelix di Civitavecchia – Roma è il più grande del centro Italia. Costruito a Civitavecchia nel 1995, ha presto raggiunto i massimi traguardi di notorietà ed apprezzamento entrando nella Top 10 dei parchi acquatici più belli d’Italia. La sua estensione di 80.000 metri quadrati comprende molteplici attrazioni, tra cui 2 Km di scivoli, punti di ristoro e zone dedicate al divertimento e al relax pensate appositamente per tutte le fasce d’età. Ogni attrazione che Aquafelix offre ai suoi frequentatori è stata concepita nel pieno rispetto dell’ambiente che la circonda, quasi a costituirne parte integrante.

Per candidarti a lavorare in Aquafelix invia il tuo CV con foto alla email info@aquafelix.it indicando nell’oggetto la posizione per cui ci ti candidi.

Acquafantasy

Acquafantasy è il più grande parco acquatico del Gargano, situato a Marina di Lesina (Foggia). Il complesso offre una vasta gamma di ambienti e attrezzature che consentono ai visitatori di trascorrervi piacevoli giornate all’insegna del relax e del divertimento, nella massima sicurezza e nell’assoluto rispetto degli standard igienici previsti dalla normativa vigente in materia.

Per candidarti consulta la pagina web del parco e tieniti aggiornato sulle ricerche di personale stagionale.

Aquafantasy

L’Aquafantasy è l’ultimo nato dei parchi acquatici della Sardegna, a Isola Rossa, Trinità d’Agultu (Olbia). Si distingue per la particolare posizione, unica, a terrazza sul mare, tecnologie e struttura innovativa, servizi di altissima qualità, tutto all’insegna della continuità con lo splendido mare sul quale si affaccia.

Per candidarti consulta la pagina web del parco e tieniti aggiornato sulle ricerche di personale stagionale.

Acqua Village

I parchi acquatici Acqua Village, Acqua Village di Cecina e Follonica, si estendono su una superficie totale di 115.000 metri quadrati con 40.000 metri di verde, 7.000 metri quadrati di strutture e 1.500 metri quadrati di parcheggi. Qui troverai 2 chilometri di scivoli, 6.000 metri cubi di acqua in movimento, sette piscine, 500 ombrelloni, punti ristoro per tutti i gusti, animazione, spettacoli.

Per candidarti compila il form online disponile alla pagina Acqua Village Lavora con Noi. Qui trovi tutte le posizioni aperte per la nuova stagione!

Altri parchi acquatici in Italia

Ecco l’elenco di tutti gli altri parchi acquatici in Italia, suddivisi per Regione:

Abruzzo

Basilicata

Campania

Emilia Romagna

Lazio

Miami Beach di Borgo Piave

Haway Park di Cassino

Lombardia

Marche

Eldorado a Piani di Apiro

Piemonte

Puglia

Sardegna

Diverland di Quartucciu

Blufan di Sarroch

Aquadream di Baja Sardinia

Sicilia

Toscana

Parco Piccolo Mondo a San Giuliano Terme

Veneto

Caribe Bay a Lido di Jesolo

Parco Cavour a Valeggio sul Mincio

Aquafollie di Caorle

Plavilandia a Falzè di Piave

Riovalli a Cavaion Veronese

Aquaestate di Noale

Padovaland di Camin

I più famosi parchi acquatici in cui lavorare all’estero e come candidarsi

Questi i più grandi e famosi parchi acquatici all’estero in cui poter lavorare:

Siam Park

A Tenerife, isola delle Canarie, trovi il parco acquatico più spettacolare dì Europa! Aperto nel 2008, il Siam Park si estende su una superficie di 185.000 metri quadrati e ha come tema l’antico regno del Siam. Per consultare le posizioni aperte e candidarti, collegati alla loro pagina web che presenta le ricerche in corso.

Water World

Sempre in Spagna, troviamo Water World che è presente nella Costa Brava con due parchi acquatici, l’Aquadiver in Platja d’Aro e il Water World in Lloret de Mar, ricchi di attrazioni come piscine d’onde, fiumi veloci, scivoli, kamikaze e molto altro. Compilando il form online alla pagina dedicata potrai candidarti a lavorare nei parchi Water World.

SeaWorld Parks

I SeaWorld Parks di Orlando, San Diego e San Antonio contengono, oltre a parchi a tema marino, anche quelli acquatici – Aquatica – e il Water Country USA di Williamsburg, VA. SeaWorld Parks & Entertainment è una delle principali società di parchi a tema e di intrattenimento che offre esperienze importanti e che ispira gli ospiti a proteggere gli animali e le meraviglie selvagge del nostro mondo. Numerose sono le posizioni aperte, che potete consultare al link dedicato.

