Lavorare in Mondo Convenienza: posizioni aperte, candidature ed opinioni

Arredare casa, in un primo momento, può sembrare una cosa molto divertente ed esaltante. Si parte con mille idee, si trovano soluzioni originali online che si pensa di riuscire a replicare ma poi, alla prova dei fatti, non si sa da dove cominciare. E in quel momento ci si rende conto che forse serve davvero l’aiuto di un esperto del settore per riordinare le idee e orientarci sulla soluzione migliore. Bene, se sei quell’esperto, Mondo Convenienza cerca proprio te! L’azienda tra i leader in Italia nella Grande Distribuzione Organizzata del Mobile cerca periodicamente personale nel ruolo di Arredatore / Consulente d’interni per la rete dei punti vendita ma anche per gli uffici centrali e i depositi logistici. Prima di presentare le posizioni aperte, ti diamo qualche informazione sull’azienda e su cosa significa lavorare in Mondo Convenienza.

Profilo aziendale di Mondo Convenienza

Mondo Convenienza è un’azienda italiana specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo ad un costo competitivo e accessibile a tutti. Nasce nel 1985 quando Giovan Battista Carosi, futuro fondatore di Mondo Convenienza, si trasferisce da Viterbo a Civitavecchia per lavorare come commesso in un negozio di arredamento. Inizia così l’avventura di Mondo Convenienza, che dal Lazio, regione dalla quale parte tutta la storia di questa grande azienda, si apre alla Toscana e all’Abruzzo fino ad estendere il proprio raggio d’azione in Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Puglia, Sicilia, Campania e Sardegna. Mondo Convenienza in soli 30 anni di attività si è affermata tra i primi distributori specializzati nell’arredamento per la casa.

L’ultimo biennio ha ribadito grande vitalità aziendale, con nuove aperture e la crescita del numero di persone impiegate. Risultati che, in un contesto di recessione economica mondiale, assumono un valore ancora più importante, dando grande prova di stabilità e capacità di gestione delle problematiche chiave della crisi. Scelta strategica è stata il continuare ad aumentare quote di mercato tramite le aperture di nuove strutture commerciali che, oltre generare effetti positivi su tutto l’indotto, ha garantito occupazione in un periodo in cui la disoccupazione è salita a livelli altissimi. Una proprietà lungimirante che ha inoltre saputo rafforzare il proprio organico con nuove figure professionali, specialisti ognuno nel proprio settore, per accrescere il valore e la competitività dell’azienda. Nell’assunzione si applica il CCNL Commercio con tutte le sue garanzie.

Lavorare in Mondo Convenienza

La filosofia occupazionale aziendale si caratterizza per un forte orientamento alla persona e, pertanto, promuove lo sviluppo professionale e personale di tutti i collaboratori. La crescita interna è un valore che da sempre contraddistingue il rapporto con le persone che lavorano in Mondo Convenienza e che si esprime attraverso un’attenta politica di valutazione e di valorizzazione sia delle prestazioni lavorative, sia del potenziale e attraverso la promozione di percorsi formativi.

Nuove assunzioni Mondo Convenienza

Le ricerche in corso in Mondo Convenienza si dividono in offerte di lavoro nel settore vendite / negozi, negli uffici della sede centrale di Civitavecchia e nei depositi logistici. Ecco le figure ricercate e per le quali è possibile candidarsi:

Vendite

In questo settore troviamo ricerche in corso per la figura di:

Addetto rilevamento misure

La risorsa si occupa del rilevamento misure presso le abitazioni dei clienti, in particolare dell’ambiente della cucina. Richiesta una laurea in architettura o diploma di geometra, essere automuniti, precisione, gentilezza e cortesia. Posizione aperta a Belluno, Treviso, Bassano del Grappa, Pordenone.

Logistica

Operatore logistico

La risorsa fornirà l’adeguato supporto al Capodeposito per tutte le attività di governo dell’impianto, in particolare nell’ambito del coordinamento operativo, della gestione rientri e anomalie e della gestione documentale/amministrativa. La ricerca è rivolta a diplomati con almeno due anni di esperienza all’interno di depositi di medio/grandi dimensioni. Posizione aperta a Riano, Ravenna, Pianiga, Gorgonzola, Belfiore e Montecorvino Pugliano.

Addetto alle pulizie – categorie protette

La risorsa si dovrà occupare delle pulizie della parte interna dell’impianto logistico e della pulizia del piazzale esterno. La ricerca è riservata agli appartenenti alle categorie protette. Posizione aperta a Pisa.

Sede centrale

Addetto acquisti indiretti

La risorsa dovrà supportare il corretto approvvigionamento degli acquisti indiretti. Le principali attività sono:

Supportare le funzioni aziendali per raccogliere le esigenze di acquisto;

Garantire il monitoraggio degli ordini di acquisto, presidiare i tempi di consegna previsti e interagire con il fornitore per la risoluzione di eventuali problematiche;

Verificare l’effettiva applicazione delle condizioni di acquisto;

Collaborare alla stesura dei contratti, accordi quadro e listini assicurando l’aggiornamento dell’anagrafica fornitori;

Proporre opportunità di miglioramento del servizio di approvvigionamento;

Partecipare alla ricerca e selezione di potenziali fornitori;

Garantire la predisposizione della documentazione a supporto della richiesta dell’offerta.

Requisiti richiesti:

formazione tecnica o in discipline economiche

esperienza di almeno 2/3 anni in ruolo analogo in contesti preferibilmente della grande distribuzione

ottima conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office

conoscenza della lingua inglese

predisposizione al lavoro in team, spirito di iniziativa, orientamento al risultato, ottime capacità comunicativo relazionali.

Specialista Microsoft Sistemi IT & Sicurezza

Il candidato sarà responsabile del corretto ed efficiente funzionamento dei server aziendali e del relativo software Microsoft. Inoltre, dovrà fornire supporto nella gestione e nello sviluppo dei sistemi di sicurezza per la protezione dei dati informatici. In particolare sarà responsabile delle seguenti attività:

Garantire la gestione e lo sviluppo dei sistemi Microsoft in uso (es. Windows Server), supportando inoltre il corretto funzionamento dei server aziendali;

Garantire il corretto adempimento delle policy e la manutenzione dei sistemi di sicurezza informatica, verificandone l’affidabilità e l’efficienza e proponendo soluzioni innovative per il loro costante sviluppo;

Supportare lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni innovative per la gestione della sicurezza dei dati informatici aziendali, monitorando gli impatti ottenuti nel medio e lungo termine.

Requisiti richiesti:

diploma in materie tecniche

esperienza da due a quattro anni in contesti strutturati (aziendali o di consulenza)

certificazioni Microsoft Windows Server & Microsoft Security.

inglese tecnico.

Supply planner

La persona si occuperà della pianificazione delle scorte di prodotto, attraverso la formulazione di analisi previsionali sui trend di vendita e utilizzando le risorse finanziarie del portafoglio affidato, e dell’acquisizione dei prodotti a scorte dai fornitori. Principali responsabilità del ruolo:

Applicare strategie e sistemi di Supply Chain Fornitore-Cliente, per assicurare il rispetto delle consegne, in modo da generare valore aggiunto al cliente finale.

Definire il corretto bilanciamento della produzione nel giorno, nella settimana ed in determinati periodi dell’anno per i fornitori.

Garantire l’implementazione di tecniche e procedure di gestione dei carichi del fornitore.

Supportare il corretto bilanciamento dei flussi di ingresso e di uscita contribuendo all’ottimizzazione dello spazio di stoccaggio dei depositi attraverso la collaborazione con gli attori coinvolti nei flussi fisici In & Out.

Supportare la realizzazione di analisi funzionali costanti o ad hoc sulle performance dei fornitori e sulle cause di eventuali criticità.

Requisiti richiesti:

laurea preferibilmente in Ingegneria Gestionale

buona conoscenza della lingua inglese e/o preferibilmente di quella spagnola.

conoscenza approfondita di Microsoft Excel.

esperienza in ruolo analogo in aziende di produzione e/o di distribuzione.

Opinioni sul lavoro in Mondo Convenienza

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Mondo Convenienza:

“Ambiente di lavoro sano”. Giacomo L., dipendente attuale nel ruolo di Impiegato help desk, parla così dell’azienda: “L’azienda ha estrema cura per i dettagli e la professionalità. Così facendo, ogni singolo dipendente è in grado di non trascurare nulla del proprio lavoro. Di conseguenza, ogni singola operazione è coordinata e predefinita alla perfezione. Nulla da dire anche nel rapporto con colleghi e superiori, sempre disponibili a venirti incontro. Lo consiglio come luogo di lavoro, se non vi pesa lavorare durante i weekend e nei festivi!”.

“Ambiente lavorativo competitivo e stimolante”. Così lo definisce Angelo R., attuale dipendente nel ruolo di Consulente alla vendita e Progettista. “Sono soddisfatto del mio lavoro in azienda, ben fondata e con dei valori rari. Per questo, la consiglio”. E aggiunge: “Sul lato economico, gli stipendi non sono male e sono previsti dei premi mensili sulla base di obiettivi da raggiungere”.

“Ambiente lavorativo formativo”. Sonia G., Hostess di Cassa e Addetta alla Vendita (Ex dipendente) parla di una esperienza molto formativa: “Ho imparato a gestire i clienti, anche in situazioni di maggiore stress, a gestire la cassa e la vendita. La parte più piacevole è stata la soddisfazione dei miei superiori quando portavo a termine gli obiettivi di vendita”.

Colloquio Mondo Convenienza

L’iter di selezione è articolato solitamente in più step di valutazione effettuati dalla funzione risorse umane e, successivamente, dai responsabili della divisione cui sarà destinata la risorsa, al fine di comprendere al meglio le capacità, le potenzialità e la motivazione. Il colloquio, solitamente, si svolge quindi con i responsabili della funzione di riferimento e punta più che altro a conoscere le motivazioni che spingono il candidato a lavorare in azienda. Ogni risorsa che entra a far parte di Mondo Convenienza viene inserita in un percorso di formazione e di training on the job, definito in funzione del ruolo e della funzione di riferimento.

Come candidarsi in Mondo Convenienza

Alla pagina Mondo Convenienza “lavora con noi” puoi consultare tutte le ricerche in corso al momento e candidarti. E’ inoltre possibile anche inviare una candidatura spontanea, sempre previa registrazione e compilazione del form online dedicato.

