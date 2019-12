Lavorare in Terna: posizioni aperte, opinioni e come candidarsi

Terna, uno dei principali operatori europei di reti per la trasmissione dell’energia, ricerca professionisti e manager del settore, ma anche diplomati tecnici ed operai

Lavorare in Terna significa entrare a far parte di uno dei principali operatori europei di reti per la trasmissione dell’energia. L’azienda, con sede a Roma e altre sedi tecniche in varie città su tutto il territorio nazionale, è costantemente alla ricerca di nuove e talentuose risorse da inserire nel proprio staff. Non parliamo solo di professionisti (ingegneri soprattutto) e manager del settore, ma anche di diplomati tecnici ed operai che lavorano direttamente sulle infrastrutture. Andiamo allora a scoprire qualche informazione in più sull’azienda, quali sono le opportunità di inserimento e come candidarsi.

Profilo aziendale di Terna

Terna è un operatore indipendente di reti per la trasmissione dell’energia elettrica, tra i principali in Europa per chilometri di linee gestite. Gestisce la rete di trasmissione italiana in alta tensione, una delle più moderne e tecnologiche in Europa, ed è un attore centrale nella trasformazione del mercato elettrico verso fonti eco-compatibili.

Terna è il proprietario principale della Rete di Trasmissione Nazionale italiana dell’elettricità in alta e altissima tensione ed opera per garantire il funzionamento dell’intero sistema e per assicurare l’energia elettrica a tutti, cittadini e imprese. L’azienda è quotata in Borsa dal 2004 e con un flottante del 70% circa.

L’azienda opera su tutto il territorio nazionale con 9 principali sedi Terna in Italia:

Cagliari : sede di controllo delle attività della rete elettrica sarda.

: sede di controllo delle attività della rete elettrica sarda. Torino : coordina tutte le attività di gestione e sviluppo della Rete di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Ospita il Centro di Controllo e Teleconduzione del Nord Ovest.

: coordina tutte le attività di gestione e sviluppo della Rete di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Ospita il Centro di Controllo e Teleconduzione del Nord Ovest. Milano : coordina le attività di gestione e di sviluppo della rete lombarda ed è sede della Direzione Nord Ovest di Terna.

: coordina le attività di gestione e di sviluppo della rete lombarda ed è sede della Direzione Nord Ovest di Terna. Padova : coordina tutte le attività di gestione e sviluppo della Rete del Triveneto.

: coordina tutte le attività di gestione e sviluppo della Rete del Triveneto. Firenze : segue le attività di Toscana ed Emilia Romagna.

: segue le attività di Toscana ed Emilia Romagna. Roma : qui si trova l’headquarter Terna. Sono presenti anche le sedi operative del Centro Nazionale di Controllo, della stazione di Roma Nord e il centro formazione del Campus.

: qui si trova l’headquarter Terna. Sono presenti anche le sedi operative del Centro Nazionale di Controllo, della stazione di Roma Nord e il centro formazione del Campus. Napoli : è la sede della Direzione Territoriale Centro Sud.

: è la sede della Direzione Territoriale Centro Sud. Palermo: la sede segue i lavori sull’isola.

Lavorare in Terna

In terna lavorano oltre 3.700 professionisti che operano in alcune aree specifiche che andiamo di seguito ad elencare insieme ai profili tipici richiesti.

Aree di inserimento in Terna

Operation & Maintenance : i profili di interesse sono Ingegneri elettrici, civili, meccanici, gestionali; Periti elettrici ed elettronici; Diplomati IPSIA indirizzo elettrico.

: i profili di interesse sono Ingegneri elettrici, civili, meccanici, gestionali; Periti elettrici ed elettronici; Diplomati IPSIA indirizzo elettrico. Asset Management : profili di interesse sono Ingegneri elettrici, civili, meccanici, gestionali, Periti elettrici e meccanici, geometri; Project e Program Manager; Gestori di cantiere; Progettisti tecnici.

: profili di interesse sono Ingegneri elettrici, civili, meccanici, gestionali, Periti elettrici e meccanici, geometri; Project e Program Manager; Gestori di cantiere; Progettisti tecnici. Transmission Network Operator : i profili di interesse sono Ingegneri elettrici, gestionali, laureati in altre discipline scientifiche; Periti Elettrici (nel ruolo di operatori in turno), Periti Elettronici.

: i profili di interesse sono Ingegneri elettrici, gestionali, laureati in altre discipline scientifiche; Periti Elettrici (nel ruolo di operatori in turno), Periti Elettronici. Grid Development : i profili di interesse sono Ingegneri elettrici e ambientali, laureati in altre discipline scientifiche; Esperti di processi autorizzativi; Esperti di analisi di impatto ambientale.

: i profili di interesse sono Ingegneri elettrici e ambientali, laureati in altre discipline scientifiche; Esperti di processi autorizzativi; Esperti di analisi di impatto ambientale. Business Development : dove vengono inseriti risorse con formazione ingegneristica-economica, economico-finanziaria, giuridica.

: dove vengono inseriti risorse con formazione ingegneristica-economica, economico-finanziaria, giuridica. Business Support: in questa area sono presente le professionalità tipiche delle funzioni di Staff presenti in azienda, insieme ad alcuni profili legati alla specificità istituzionale e/o di business come ad esempio risorse esperte nella gestione dei rapporti con Organismi e Autorità di regolazione nazionale e internazionale.

Contratti di lavoro e benefit aziendali

In Terna viene utilizzato il contratto collettivo degli Elettrici per quadri, impiegati e operai, mentre per i dirigenti il contratto nazionale di riferimento. I dipendenti Terni usufruiscono di alcuni benefit che rientrano all’attenzione dell’area People Care che l’Azienda riserva alle sue persone. Tra questi:

Previdenza integrativa (FOPEN)

Assistenza sanitaria integrativa (FISDE)

Mensa o buoni pasto

Trattamento di maternità più favorevole di quello previsto dalla legge

Coperture assicurative migliorative rispetto al Contratto collettivo

Prestiti aziendali

Servizi bancari e assicurativi convenzionati

Iscrizione ad associazioni culturali e ricreative

Carta di credito personale a condizioni preferenziali

Smart working

Posizioni aperte

Questi i profili ricercati nelle varie sedi Terni in tutta Italia:

Ingegnere Operation & Maintenance

Offerta rivolta a giovani neolaureati che abbiano conseguito la laurea specialistica in Ingegneria Elettrotecnica, Energetica, Meccanica, Civile e Gestionale. Faranno parte della squadra che svolge attività di programmazione e manutenzione di tutti i nostri impianti, avendo l’opportunità di lavorare in un’area centrale per l’efficienza dell’intera Rete Elettrica Nazionale. Sedi di lavoro: sedi tecniche sono presenti su tutto il territorio nazionale.

Ingegnere Dispatching & Control

Offerta rivolta a giovani neolaureati che abbiano conseguito la laurea specialistica in Ingegneria Elettrotecnica, Energetica, Meccanica, Civile e Gestionale. Lavoreranno a stretto contatto con esperti che si occupano dei processi per garantire in ogni momento la trasmissione dell’energia necessaria per il nostro Paese. Avranno anche l’opportunità di partecipare a gruppi di lavoro condivisi con i TSO Europei. Sedi di lavoro: sedi tecniche sono presenti su tutto il territorio nazionale.

Ingegnere Engineering & Costruction

Offerta rivolta a giovani neolaureati che abbiano conseguito la laurea specialistica in Ingegneria Elettrotecnica, Energetica, Civile, Meccanica, Ambientale, Geologia e Scienze Naturali. Parteciperanno alla fase di progettazione e realizzazione dei nostri impianti distribuiti su tutto il territorio nazionale, affrontando aspetti e problematiche sempre nuove legate alla resilienza dei nostri asset. Sedi di lavoro: sedi tecniche sono presenti su tutto il territorio nazionale.

Ingegnere Business Support

Offerta rivolta a un brillante neolaureato in Ingegneria che avrà l’opportunità di collaborare con molte aree aziendali contribuendo all’efficace realizzazione del Piano Strategico. Sedi di lavoro: Roma, Milano, Napoli e Torino.

Tecnici e Operai per Reaprto Operations & Maintenance

Impiegati tecnici: supportano il coordinamento di attività manutentive e di realizzazione impianti sugli elettrodotti di Alta Tensione e contribuiscono alla programmazione delle attività operative dal punto di vista tecnico e della sicurezza, mediante lo svolgimento di attività amministrative e di back office.

Operai: si occupano di attività di esercizio, manutenzione, rinnovo e sviluppo di linee elettriche in Alta Tensione aeree e in cavo interrato, o di stazioni elettriche di trasformazione.

Sedi di lavoro: sedi tecniche sono presenti su tutto il territorio nazionale.

Business Support

Offerta rivolta a un brillante laureato che avrà l’opportunità di lavorare e crescere in team di professionisti impegnati nelle aree di staff in attività di supporto al business. Sede di lavoro: Roma.

Oltre ai profili specifici sopra ricercati, Terna mantiene aperto un processo continuato di valutazione delle candidature spontanee pervenute attraverso il sito.

Come avviene il processo di selezione

Il processo di recruiting e selezione in Terna è presidiato dalla funzione Risorse Umane aziendale, con il contributo e il coinvolgimento della struttura organizzativa per la quale viene attivata la ricerca e selezione. In base al livello del profilo, sono previsti diversi step e tipologie di colloquio che trovi sintetizzati di seguito:

Quadri, impiegati laureati e diplomati (con esperienza): 3 step che comprendono un colloquio conoscitivo, uno tecnico/professionale – gestionale e un colloquio gestionale finale.

Impiegati neolaureati: 3 step che comprendono un assessment preliminare (batterie di test, prove strutturate, intervista motivazionale) o un colloquio conoscitivo, un colloquio tecnico/professionale – gestionale e uno gestionale finale.

Impiegati neodiplomati: 2 step che comprendono un assessment preliminare (batterie di test, prove strutturate, intervista motivazionale) e un colloquio tecnico/professionale – gestionale.

Operai: 4 step che comprendono un assessment preliminare (batterie di test, prove strutturate, intervista motivazionale), un colloquio tecnico/professionale – gestionale, visita medica e prova pratica.

Opinioni sul lavoro in Terna

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Terna:

“Ambiente di lavoro stimolante, flessibilità e smart working”. Davide F., attuale Project Manager in Terna, ci parla così della sua esperienza: “Lavoro in un ambiente stimolante, in ogni progetto che seguo incontro nuove sfide che mi permettono di accrescere il mio bagaglio di competenze e conoscenze. Ho anche la possibilità di lavorare in smart working, da casa quindi, novità introdotta di recente ma valutata positivamente dalla dirigenza..una buona opportunità! In fondo, qui, la valutazione avviene per risultati raggiunti”.

“Azienda seria e management qualificato”. Queste le parole di Claudia G., attuale Impiegata in ambito Finance, che ci dice: “Lavoro in Terna da oltre 7 anni, l’ho sempre considerata una azienda seria e, lavorando, ho potuto averne la conferma. Il Manager è qualificato e capace di indirizzare l’operato della funzione aziendale di riferimento. Mi trovo bene e ho un lavoro stimolante”.

“Grande azienda in cui fare carriera”. Riccardo L., ex Manager di Terna ora in pensione, parla così della sua carriera in azienda: “Ho lavorato in Terna per oltre 10 anni ed è una azienda che mi ha dato molto, ho fatto carriera e ho avuto la possibilità di lavorare a fianco di Manager preparati e di respiro internazionale”.

Come candidarsi in Terna

La raccolta delle candidature avviene principalmente attraverso il sito internet Terna alla sezione “Lavora con noi”, dove previa registrazione potrai inserire il tuo curriculum vitae e candidarti ad una delle ricerche in corso. Talvolta vengono utilizzati anche canali alternativi come elenchi forniti da scuole ed università, candidature raccolte in occasione di job meeting/career day, centri per l’impiego, annunci sui giornali o siti online (trovi online un apposito elenco sui vari eventi a cui Terna partecipa).