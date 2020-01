Lavorare in TAS: software house in ambito monetica e sistemi di pagamento

Video intervista ad un’altra azienda presente al TECH JOB fair di Pisa che è alla ricerca di nuovi talenti: oltre 40 posizioni aperte in tutta Italia e nelle sedi estere.

L’azienda è un software house che si occupa di prodotti software per la monetica e il pagamento. Fintech startup con 30 anni di storia, lavora con i principali istituti bancari di Italia ed è presente in Italia con 8 sedi e anche in diversi paesi all’estero. In continua evoluzione, si è presentata al TECH JOB fair proprio per cercare nuovi talenti. Andiamo quindi a conoscerla meglio e a scoprire quali opportunità lavorative offre.

Video intervista a TAS

Al TECH JOB fair Helena Hagan di Bianco Lavoro ha intervisto due professioniste di TAS presenti all’evento. L’azienda è alla ricerca di talenti, ovvero di tutte quelle categorie di persone che cercano non solo un’opportunità professionale ma che vogliano anche portare innovazione e il proprio contributo all’interno dell’azienda, in termini di progetti e innovazioni.

Attualmente l’azienda ha ben 40 posizioni aperte su tutte le proprie sedi, rivolte soprattutto a Sviluppatori, più di preciso di Ingegneri del software che operino con linguaggio Java, a risorse che abbiano voglia di inserirsi in un ambito particolare come quello del Data Science e Machine Learning, ma anche a Project Manager e Analisti funzionali. La ricerca è orientata sia su profili sia junior che senior, con un occhio di riguardo alle giovani risorse per dar loro anche l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro.

In merito ai profili junior, l’azienda non si aspetta che i giovani neolaureati abbiano delle competenze tecniche, ma che gli studi superiori e universitaria seguiti abbiano fornito loro una infarinatura sulle tematiche che affronteranno poi in TAS. Durante il primo inserimento in azienda, infatti, questi seguiranno un percorso formativo di training on the job e di vero e proprio studio delle competenze necessarie per lavorare in TAS.

Quello che più cercano nelle nuove risorse è in realtà la passione per il settore e l’interesse per le tematiche affrontate, l’essere propositivi e avere voglia di conoscere e di fare una esperienza in una azienda seria che può offrire loro concrete opportunità di inserimento e crescita professionale.

Un accenno, infine, anche al gender gap di settore. Di più di appeal per gli uomini, ma l’azienda confessa di aver riscontrato un crescete interesse anche nelle donne che si stanno piano piano aprendo a questo ambito: si tratta di laureate STEM, in Matematica soprattutto, che si avvicinano al settore dell’informatica.

Chi è TAS

Dagli anni ’80, TAS guida l’evoluzione del software per i mercati finanziari, i sistemi di pagamento, la monetica e l’extended enterprise come pionieri delle applicazioni per ATM, per le Borse e il Corporate Banking. L’azienda è arrivata al cuore dell’ecosistema finanziario europeo, ed oggi è un’eccellenza del Fintech riconosciuta in tutto il mondo.

Oltre alle otto sedi italiane a Roma, Siena, Prato, Bologna, Parma, Verona, Milano e Genova, vanta anche una presenza su scala internazionale con uffici in Spagna, Francia, Svizzera, Germania e Serbia, oltre che in Brasile e negli Stati Uniti.

Lavorare in TAS

TAS è oggi una realtà solida e in crescita, alla costante ricerca di talenti che credano fortemente nell’ importanza del cambiamento e dell’innovazione, persone che ogni giorno con passione ed entusiasmo scelgono di essere protagonisti dell’evoluzione dei pagamenti e dei mercati finanziari.

TAS offre alle proprie risorse la possibilità di essere costantemente aggiornati grazie ad innovative piattaforme e-learning, un orario lavorativo elastico su base trimestrale e un accordo di telelavoro a livello aziendale. L’azienda tiene al benessere dei propri collaboratori, cercando di favorire un buon equilibrio tra vita personale e professionale con una serie di servizi attualmente attivi a supporto.

Posizioni aperte

Questi i profili specifici ricercati ad oggi in Tas:

Machine Learning Specialist / Java Software Developer

Functional Analyst

Product Owner

Java Software Developer

International Account Manager

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina TAS su Euspert e seguire la procedura di candidatura.