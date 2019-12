Lavorare in Italo Treno: posizioni aperte, come candidarsi ed opinioni

Posizioni aperte nella sede di Roma per impiagati in ambito HR, Amministrazione, Finanza e Pianificazione e per operatori sulla rete ferroviaria (Hostess e Steward, Operatori di Impianto, Macchinisti): tutte le posizioni aperte e come candidarsi.

Sei appassionato di treni e ti piacerebbe lavorare nel settore? Italo S.p.A. è l’azienda privata operante nel settore trasporti ferroviari ad alta velocità con l’ormai famoso Italo Treno. La società cerca periodicamente operatori su tutta la rete ferroviaria e personale per la propria sede centrale di Roma e i vari uffici su altre sedi. Lavorando in Italo potrai avere l’opportunità di girare l’Italia a bordo dei suoi treni o, come tecnico, di vedere da vicino l’innovazione dei suoi macchinari all’avanguardia. Dai allora uno sguardo alle posizioni aperte in azienda, che ha lanciato da poco uno nuovo piano triennale 2019 – 2021 di assunzioni che interessa 500 nuove risorse.

Profilo aziendale di Italo Treno

Italo è un’impresa ferroviaria italiana privata che opera nel settore dei trasporti ad alta velocità, per l’esattezza si tratta del primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, e del primo operatore al mondo ad utilizzare il nuovo treno Alstom AGV, detentore del primato di velocità ferroviaria.

L’attuale flotta dei treni Italo è composta da 25 treni Agv 575 di ultima generazione in grado di viaggiare al altissima velocità, fino a 360 Km/h. Il treno Italo collega 17 stazioni di 13 città: Salerno, Napoli, Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano Rogoredo, Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Verona, Padova, Ferrara, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia e Brescia. Con la sua flotta, Italo offre viaggi servizi personalizzati, nel massimo comfort, e pensati per le diverse esigenze di ogni tipo di viaggiatore grazie a 4 diversi ambienti di viaggio: Smart, Comfort, Prima classe e Club Executive.

Lavorare in Italo Treno

Gli ambiti di inserimento lavorativo in Italo Treno sono diversi, e spaziano dalle funzioni tipiche di un reparto operativo ferroviario a quelle impiegatizie e manageriali delle funzioni amministrative centrali. Ecco tutte le aree in cui è possibile trovare lavoro in Italo Treno:

Amministrazione, Finanza e Controllo

IT

Risorse Umane

Operations

Commerciale

Vendite

Marketing

Legale

Sicurezza ferroviaria e sul lavoro

Relazioni esterne e stampa

Acquisti

Risk Management

Internal Audit

Ambito ferroviario

Perchè lavorare in Italo

Lavorare in Italo significa entrare a far parte di un’azienda che offre servizi di trasporto tecnologicamente avanzati, affidabili e sicuri valorizzando le risorse interne che garantiscono livelli di efficienza e qualità. In particolare, Italo offre ai propri dipendenti una formazione ad hoc e percorsi di carriera e crescita professionale. Di seguito, i principali punti forza della formazione di Italo.

Formazione

Italo crede nella formazione quale strumento principe per il successo aziendale tanto da aver creato per il personale assunto una Scuola di Formazione interna altamente specializzata su tematiche Tecnico Regolamentari ( Scuola di Formazione Tecnica) e su tematiche relative all’Ospitalità e all’Accoglienza (Scuola di Ospitalità). La formazione è rivolta a tutti i dipendenti ed ha le seguenti specifiche ed obiettivi:

primo inserimento al ruolo

competenze trasversali mirate

formazione mirata per percorsi di carriera e sviluppo individuali

aggiornamento per allineare le conoscenze delle risorse allo sviluppo del Business.

Scuola di Formazione Tecnica

La Scuola di Formazione Tecnica dell’azienda nasce nel 2008 con la finalità primaria di istruire dal punto di vista tecnico, normativo e regolamentare tutto il personale operativo. I percorsi formativi erogati vanno da un minimo di due mesi ad un massimo di 2 anni e mezzo e il loro completamento con esito positivo porta al rilascio di una o più abilitazioni di sicurezza riconosciute dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.

Scuola di Ospitalità

La Scuola di ospitalità nasce nel 2009 con la finalità di formare i collaboratori sul concetto di Ospitalità intesa da Italo Treno come accoglienza, informazione, cortesia, presenza, competenza, stile e personalità. I percorsi formativi vanno da un minimo di due mesi ad un massimo di sei e ciascun percorso è scandito da moduli tematici, come quelli commerciali, di servizio, sistemi, sicurezza, etc.

Assunzioni Italo 2019

Italo offre opportunità di inserimento non solo per i servizi inerenti la rete ferroviaria (personale di bordo, tecnici, operatori vari) ma anche negli uffici, compresi quelli della sede di Roma. Andiamo quindi a vedere quali sono le ricerche in corso al momento in entrambi gli ambiti.

Lavora con noi Roma e altre sedi

Italo al momento ha 3 offerte di lavoro a Roma – sede di Italo Ecco le figure ricercate:

HR Digital Transformation & Change Management Specialist : la risorsa verrà inserita nella funzione Risorse Umane, Organizzazione e Sviluppo per gestirne le attività interne (organizzazione, processi e sistemi). Per candidarsi al ruolo è richiesta una laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o in discipline inerenti l’HR (es. Psicologia); esperienza di almeno 4 anni in un ufficio HR; conoscenza dei principi organizzativi di base e dei sistemi ERP.

: la risorsa verrà inserita nella funzione Risorse Umane, Organizzazione e Sviluppo per gestirne le attività interne (organizzazione, processi e sistemi). Per candidarsi al ruolo è richiesta una laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o in discipline inerenti l’HR (es. Psicologia); esperienza di almeno 4 anni in un ufficio HR; conoscenza dei principi organizzativi di base e dei sistemi ERP. IFRS Junior Accountant : per candidarsi è richiesta una laurea in discipline economiche, conoscenza dei principi di contabilità generale e internazionale, buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office.

: per candidarsi è richiesta una laurea in discipline economiche, conoscenza dei principi di contabilità generale e internazionale, buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. Strategic Planning Specialist: per candidarsi è richiesta una laurea in Economia o Ingegneria, conoscenza dei principali KPI di business, brand e comunicazione ed esperienza di almeno 2 anni.

Posizioni aperte rete ferroviaria

Queste invece le ricerche in corso per personale da inserire nella rete ferroviaria:

Italo lavora con noi Steward e Hostess di bordo

Italo Treno cerca Hostess/Steward di Bordo, figura che svolge mansioni di accoglienza e ospitalità dei viaggiatori, curandone il comfort e le relazioni a bordo treno. L’accoglienza costituisce il valore aggiunto che contraddistingue il personale di Italo. Per questo motivo la nostra azienda è alla costante ricerca di personale accogliente, ospitale, pronto a lavorare in un contesto dinamico, stimolante e multiculturale. In particolare, sono richiesti i seguenti requisiti:

Diploma di scuola secondaria

Ottima conoscenza della lingua inglese

Conoscenza di una seconda e/o terza lingua (titolo preferenziale)

Esperienza lavorativa in ambito turismo, ristorazione, trasporti, attività ricreative, servizi alla persona (titolo preferenziale)

Esperienze lavorative all’estero costituiranno un plus in fase di selezione

Disponibilità al trasferimento presso tutte le sedi lavorative di Napoli, Roma e Milano

Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale

I candidati ritenuti idonei alla selezione saranno assunti nel corso dell’anno 2019/2020 con un contratto di apprendistato della durata di 24 mesi e avviati ad un percorso di formazione al ruolo.

Operatori di Impianto

Italo è alla ricerca di 30 diplomati da avviare alla professione di Operatore di Impianto per le sedi di Milano, Venezia, Roma, Napoli-Nola. L’Operatore d’Impianto in Italo svolge le seguenti attività:

movimentazione e stazionamento dei treni all’interno e tra gli impianti/stazioni ed esegue controlli tecnici

preparazione del treno per l’entrata in servizio

verifica l’operato dei fornitori esterni svolgendo controlli giornalieri.

Requisiti richiesti:

Diploma Tecnico / Scientifico (5 anni)

Esperienza lavorativa in ambito meccanico, elettrico, trasporti, logistica (preferenziale)

Disponibilità al trasferimento presso tutte le presenti sedi lavorative sopra elencate

Disponibilità a lavorare su turni h 24 e nei giorni festivi

Macchinisti

Si tratta di esperti in grado di condurre treni sofisticati e altamente tecnologici (treni Alstom AGV 575 ad altissima velocità e treni Alstom ETR 675). Per candidarsi al ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Licenza Europea di condotta treni in corso di validità

Certificato complementare di categoria B in corso di validità

Esperienza nel ruolo di macchinista (primo agente di condotta) superiore a 1 anno

Diploma di scuola secondaria

Disponibilità al trasferimento in una delle seguenti sedi lavorative: Roma, Milano, Napoli

Disponibilità al lavoro su turni, compresi notturni e festivi

Lavorare per Italo recensioni

Che cosa vuol dire lavorare in italo come Hostess? Ecco qui alcune testimonianze di dipendenti Italo:

Marta F., Hostess di terra da 3 anni, sintetizza il suo lavoro con questa parola “cortesia”. Questo ruolo prevede le mansioni di vendita biglietti e assistenza clienti. Di questo lavoro, Marta ama il “contatto con il pubblico e il dinamismo. Ci vuole sicuramente pazienza (tanta), passione e cortesia. Questo lavoro mi ha garantito più stabilità, e opportunità di entrare in una azienda che ha grandi progetti per il futuro”.

Valentina, da un anno dipendente nel ruolo di Hostess di bordo, ama definire il suo lavoro con il termine “dinamicità”. Si occupa dell’assistenza e accoglienza viaggiatori e dell’erogazione dei servizi di bordo. Dice: “amo la dinamicità del mio lavoro, il contatto con viaggiatori e i colleghi. Si è formato un team importane e collaborativo”.

“Sempre in movimento e fascino del treno”. Giada, neo assunta in Italo come Hostess di bordo, dice: “Amo da sempre il treno e viaggiare. Lavorare in Italo per me è una gran gioia, ho sempre desiderato fare questo lavoro che mi permette di essere sempre in movimento e a contatto con la gente. E poi sono all’interno di una azienda che una tecnologia all’avanguardia”.

Come candidarsi in Italo Treno

Per consultare le posizioni aperte in Italo Treno è sufficiente collegarsi al sito aziendale di riferimento, ovvero Italo treno Lavora con noi. Qui puoi inviare la tua candidatura per una delle posizioni aperte oppure una candidatura spontanea in vista nuove selezioni.