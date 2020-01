Lavorare in Integris: system integration e sviluppo di piattaforme proprietarie con un occhio al N.L.P., al Process Mining e all’IoT Analytics

Facciamo qui la conoscenza di una delle aziende che ha partecipato al TECH JOBS fair di Pisa, la giornata di incontro tra professionisti e aziende del settore TECH, e che ci ha rilasciato una video intervista focalizzata sulla loro ricerca di personale.

Integris S.p.A., nasce nel 2013 dall’iniziativa del Dott. Daniel Lanaro, un manager con un passato presso grandi multinazionali, con l’obiettivo di realizzare servizi e soluzioni nell’ambito della Digital Transformation. Oggi l’azienda conta più di 250 dipendenti, distribuiti su 4 sedi e oltre 50 clienti.

Video Intervista a Integris

Al TECH JOB fair Helena Hagan di Bianco Lavoro ha intervisto due professionisti di Integris che hanno rappresentato l’azienda durante l’evento. Integris, ci hanno spiegato, si occupa di sviluppo di soluzione per i clienti che riguardano l’analisi del dato a 360 gradi. La missione dell’azienda quindi è quella di analizzare qualsiasi tipo di informazione con l’obiettivo di fornire la possibilità di capire quale è la percezione degli utenti finali sui servizi che si erogano, efficientare e identificare nuove aree di prodotto di interesse. I clienti tipo sono, in primis, attori del settore Telco, bancario, assicurativo e utilities.

La presenza di Integris al TJF è legata alla sua costante ricerca di talenti, indipendentemente da progetti attivi, in ambito Data Analysis. Due sono i profili ricercati: quelli legati all’analisi del testo, quindi NLP Engineer, e quelli legati all’attività di Data Analytics per la parte predittiva. La ricerca, precisano gli intervistati, è rivolta sia a profili junior che senior e ammettono che, nei junior, ritrovano spesso quel pizzico di follia nella ricerca di nuove soluzioni che li stupisce sempre!

In merito alle competenze tecniche del candidato ideale, quelle che forniscono gli atenei italiani sono di primo livello, ma quello che l’azienda ricerca è anche la volontà delle persone di sfidare sempre nuovi problemi e di mettersi in gioco andando alla ricerca di nuovi stimoli.

Chi è Integris

Integris, per attrarre e mantenere in azienda i candidati, offre dei piani di carriera e policy retributive interne che definiscono un percorso chiaro, anche per profili junior, progetti e clienti interessanti e assicura una crescita sotto tutti i punti di vista. L’azienda, che lavora molto nell’ambito dei progetti finanziati a contatto con centri di ricerca e università, sviluppa progetti di alto livello anche in ambito internazionale.

La ricerca è aperta su tutto il territorio in quanto sono 4 le sedi aziendali, e si offre al personale anche la possibilità di lavorare da remoto.

Per il reclutamento di personale l’azienda si affida sia a eventi, careeer day, fiere ed eventi molto legati alle accademie, ma anche canali social e job board, come LinkedIn o Euspert.

Dopo aver reclutato un pool di ricercatori di Data Analytics, Linguistica Computazionale e AI, provenienti dalle Università della Calabria e di Pisa, e dopo aver formato circa 40 Data Scientists, Integris ha realizzato una piattaforma Data-Driven che, a partire dall’analisi del dato strutturato e non-strutturato, offre soluzioni verticali nell’ambito del Natural Language Processing, del Process Mining e dell’IoT Analytics.

Integris affianca allo sviluppo di piattaforme proprietarie servizi ICT che comprendono attività di System Integration, Software Maintenance e soluzioni IT basate sulle principali tecnologie di mercato grazie anche alle partnership con IBM, Microsoft e Hitachi.

Lavorare in Integris

Integris si basa principalmente sulle figure di Analista Programmatore, Team Leader, Project Manager, Data Engineer e Data Scientist.

Le soft skill che Integris ricerca nei propri collaboratori sono la flessibilità, la puntualità e la passione per l’IT e in particolare per la Digital Transformation.

Per lavorare in Integris serve una laurea in informatica o in ingegneria informatica, in statistica o in matematica. Una volta all’interno dell’azienda corsi di formazione e percorsi di certificazione garantiscono l’aggiornamento professionale.

Considerando la sempre crescente affermazione dell’intelligenza artificiale nell’ambito lavorativo, Integris prevede una parallela necessità di figure professionali innovative, con competenze digitali legate allo sviluppo dell’AI, l’Internet of Things, le criptovalute e la blockchain, l’evoluzione dell’Industria e, ovviamente, tutte le attività legate al mondo della digital transformation.

Posizioni aperte

Per il potenziamento dell’organico delle sue quattro sedi aziendali di Pisa, Roma, Milano e Rende, l’azienda è al momento alla ricerca dei seguenti profili:

.NET Developer con almeno 2 anni di esperienza

Attività e responsabilità del ruolo:

Progettazione, disegno e implementazione software in ambiente .NET

Effettuare attività di reportistica

Svolgere attività di programmazione

Nel rispetto del progetto esistente, integrare nuove funzionalità

Supportare la messa in esercizio

Redigere la documentazione tecnica relativa a quanto realizzato

Supporto al team di analisi per individuare le migliori soluzioni tecniche

Competenze richieste

Il candidato ideale è in possesso di una Laurea ad indirizzo Informatico o Scientifico (triennale e/o Specialistica) o cultura equivalente che abbia sviluppato le seguenti competenze:

Ottima conoscenza di MS ASP.NET

Ottima conoscenza di ASP.NET MVC

Ottima conoscenza di C#.

Ottima conoscenza di SQL Server

Java Developer con almeno 3 anni di esperienza

Attività e responsabilità del ruolo:

Analisi tecnica e sviluppo di applicazioni

Nel rispetto del progetto esistente, integrare nuove funzionalità

Effettuare attività di reportistica

Svolgere attività di programmazione

Svolgere attività di manutenzione software già esistenti

Redigere la documentazione tecnica relativa a quanto realizzato

Supporto al team di analisi per individuare le migliori soluzioni tecniche

Competenze richieste

Il candidato ideale è in possesso di una Laurea ad indirizzo Informatico o Scientifico (triennale e/o Specialistica) o cultura equivalente che abbia sviluppato le seguenti competenze:

Approfondita conoscenza dei linguaggi Java e J2EE;

Buona conoscenza di framework back-end (Spring, Hibernate);

Solida conoscenza di SQL

Buona conoscenza dei linguaggi Front End (HTML5, Javascript, Angular).

Le risorse selezionate lavoreranno con contratto full-time e sarà offerto loro retribuzione ed inquadramento commisurati all’esperienza e alle competenze dimostrate.

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina Integris su Euspert e seguire la procedura di candidatura.