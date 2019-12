Lavorare in Fiat: assunzioni 2020 e dove inviare il curriculum

Fiat assume personale in Piemonte, Emilia Romagna e Puglia. Tutte le offerte di lavoro e stage disponibili nel famoso gruppo automobilistico

Nuovi posti di lavoro in Fiat. La famosa azienda automobilistica facente ora parte del Gruppo FCA – Fiat Chrysler Automobiles assume nuove risorse negli uffici e negli stabilimenti in Italia. Ecco quali sono le posizioni aperte e tutte le informazioni utili sull’azienda, le opportunità di inserimento e dove inviare il curriculum per candidarsi in Fiat.

Profilo aziendale di Fiat

Fiat ovvero Fabbrica Italiana Automobili Torino è marchio automobilistico italiano di lunga storia, fondato nel 1899 a Torino da Giovanni Agnelli. Ad oggi, invece, fa parte di FCA Italy e quindi di Fiat Chrysler Automobiles (FCA), gruppo internazionale con 15 marchi, attività in 40 paesi e rapporti commerciali con clienti in oltre 140 paesi, nato dall’unione di Fiat S.p.A. e Chrysler Group.

Il Gruppo progetta, sviluppa, produce e commercializza in tutto il mondo veicoli e relativi servizi post-vendita e ricambi, componenti e sistemi di produzione per l’industria automotive e opera nel mercato automotive con i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, SRT, Maserati e Mopar, il brand che offre servizi post-vendita e ricambi. Le attività del Gruppo includono anche Comau (sistemi di produzione), Magneti Marelli (componenti) e Teksid (fonderie).

FCA in numeri (dati aggiornati al 31 dicembre 2016):

231.000 Dipendenti

Più di 40 Paesi in cui FCA ha una presenza industriale

Più di 140 Paesi in cui FCA intrattiene rapporti commerciali

4,7 mln Consegne complessive di veicoli

162 Stabilimenti – in Italia abbiamo lo Stabilimento Fiat di Melfi – SATA , Stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco – Acerra, Stabilimento FCA di Cassino, Stabilimento Fiat di Mirafiori e Stabilimento Fiat di Grugliasco – Officine Maserati

€111 mld Ricavi

€6,1 mld EBIT adjusted

€4,2 mld Investimenti in Ricerca e Sviluppo

Fiat lavora con noi, selezioni in corso

Al momento, sono quasi 100 le posizioni aperte in Fiat Italia, rivolte sia a giovani neo laureati che vogliono intraprendere un percorso di stage in azienda, sia a profili senior. Ecco l’elenco aggiornato di tutte le figure ricercate, suddiviso in sedi di lavoro:

Offerte di lavoro a Modena, Emilia-Romagna

Executive Assistant (Categorie Protette l.68/99)

Performance & Fuel Consumption – Fleet Compliance & Data Analysis Specialist

Electric Vehicle Specialist

Accounting Specialist – Offerta riservata a Professionisti appartenenti alle Categorie Protette (l.68/99)

Assistant Chief Engineer – Electrified Propulsion

Vehicle Connectivity Specialist

Project Leader eDrives BEV

Product Specialist (Temporary Contract)

Vehicle Door handles & Levers Specialist

Professionisti appartenenti alle Categorie Protette (l.68/99)

Electrical Architecture Integration – Design Responsible

System Engineer – Electronic Architecture Integration

Vehicle and Powertrain Automotive Engineer

Vehicle Upperbody Design Specialist

Planning & Reporting Senior Specialis

Automotive Benchmarking Engineer

Spontaneous apply

Failure Analysis Search Team (FAST) Specialist

Project Chief – Audio & Telematics

Accountant Specialist

Offerte di lavoro a Torino, Piemonte

Automated Driving Sensor Development Engineer

Body Computer Software – Test Engineer

Software Developer

Hardware Architect

Software Architect

Validation Engineer

Project Chief – Vehicle Wiring Harness

Project Chief – PASD & Wiring Harness

Offerte di lavoro a Orbassano, Piemonte

Infotainment – Digital Displays Release Engineer

Automated Driving Functional Safety Specialist

Automated Driving Senior Software Engineer

Automated Driving – Control Systems Specialist

Infotainment Project Chief

Offerte di lavoro a Bari, Puglia

Software Engineer

Lavorare in Fiat

In Fiat, come in tutte le aziende del Gruppo FCA, si ha la possibilità di lavorare in un contesto dinamico e multiculturale, dove le persone vengono valorizzate per le loro attitudini e per le loro capacità, dove il metro di valutazione è la meritocrazia e dove il dialogo, il confronto e la partecipazione sono lo strumento per condividere idee e progetti al fine di raggiungere insieme ambiziosi obiettivi su scala globale.

Cinque principi fondamentali guidano il Gruppo nella gestione e nello sviluppo del capitale umano e trovano la loro applicazione nel modello di valutazione:

meritocrazia – nel valorizzare l’eccellenza leadership – come elemento guida nella gestione del cambiamento e delle persone competizione – come fattore da ricercare e fare proprio performance d’eccellenza – come punto di riferimento affidabilità – garantire e fare quanto promesso

Aree professionali di inserimento

In Fiat le assunzioni riguardano le seguenti aree aziendali:

After Sales (MOPAR): fornire assistenza continuativa ai clienti

fornire assistenza continuativa ai clienti Business Management : valutare nuove opportunità per il futuro dell’azienda

: valutare nuove opportunità per il futuro dell’azienda Communications and External Relations : gestire le comunicazioni

: gestire le comunicazioni Design : plasmare una vettura da un’idea, assicurandosi che i prodotti abbiano equilibrio, bellezza e funzionalità.

: plasmare una vettura da un’idea, assicurandosi che i prodotti abbiano equilibrio, bellezza e funzionalità. Finance : massimizzare il valore delle idee e delle risorse, fornire direzione strategica in ambito Operations, Sales, Manufacturing e Business Development

: massimizzare il valore delle idee e delle risorse, fornire direzione strategica in ambito Operations, Sales, Manufacturing e Business Development Financial Services (FCA Bank) : supportare il processo di vendita ai clienti e alla rete dei concessionari attraverso finanziamenti e altre forme di facilitazione finanziaria

: supportare il processo di vendita ai clienti e alla rete dei concessionari attraverso finanziamenti e altre forme di facilitazione finanziaria Human Resources : fornisce programmi e iniziative strategiche che ci aiutano a raggiungere gli obiettivi aziendali

: fornisce programmi e iniziative strategiche che ci aiutano a raggiungere gli obiettivi aziendali ICT : partner strategico per tutte le funzioni aziendali

: partner strategico per tutte le funzioni aziendali Internal Audit : assicurare che l’ azienda sia guidata da integrità e correttezza, coordinare i processi di audit e monitora le attività atte a garantire il rispetto delle politiche e procedure aziendali

: assicurare che l’ azienda sia guidata da integrità e correttezza, coordinare i processi di audit e monitora le attività atte a garantire il rispetto delle politiche e procedure aziendali Legal : tutelare l’azienda (investimenti e risorse)

: tutelare l’azienda (investimenti e risorse) Manufacturing : produzione, con impianti produttivi tra i più performanti ed efficienti del settore, tecnologie e processi all’avanguardia

: produzione, con impianti produttivi tra i più performanti ed efficienti del settore, tecnologie e processi all’avanguardia Product Development : creazione di tecnologie e design automobilistici innovativi

: creazione di tecnologie e design automobilistici innovativi Purchasing : funzione acquisti, responsabile dell’approvvigionamento di parti e servizi a livello globale

: funzione acquisti, responsabile dell’approvvigionamento di parti e servizi a livello globale Quality : assicurare i più alti standard di eccellenza

: assicurare i più alti standard di eccellenza Sales and Marketing : posizionare sul mercato globale i marchi Fiat

: posizionare sul mercato globale i marchi Fiat Security, Safety and Facilities : presidia e governa tutti gli aspetti di sicurezza industriale e ambientale

: presidia e governa tutti gli aspetti di sicurezza industriale e ambientale Supply Chain and Logistics: responsabile della pianificazione e logistica che sta dietro a ogni componente del prodotto, in entrata e in uscita, fino alla consegna del prodotto

Benefit sociali ed economici

Il pacchetto retributivo del Gruppo è allineato alle migliori pratiche internazionali e assicura compensi economici equi e attrattivi per tutti i dipendenti. Il Gruppo FCA offre inoltre un’ampia gamma di benefit che varia a seconda della categoria professionale, del Paese di impiego e delle politiche locali:

piani pensione

piani sanitari integrativi

assicurazione vita

sostegno finanziario in caso di invalidità/disabilità

mensa aziendale/voucher

servizi di assistenza per l’infanzia

programmi benessere e nutrizione

centri fitness

Formazione dei dipendenti

La formazione è una risorsa fondamentale per sostenere il percorso professionale dei dipendenti, fornire le competenze necessarie ad affrontare le sfide professionali e rispondere alle esigenze di business. Il processo di formazione è focalizzato su quattro assi portanti: supportare in modo costante l’accrescimento delle professionalità automotive, sviluppare le capacità manageriali dei dipendenti a cui sono assegnate nuove responsabilità, assicurare che le competenze professionali siano allineate ai cambiamenti strategici, organizzativi e tecnologici e, infine, diffondere i valori e gli impegni che l’azienda ha assunto nei confronti dei suoi stakeholder.

Studenti e Neolaureati

FCA collabora attivamente con i principali atenei universitari e con le principali business school attraverso presentazioni, incontri, testimonianze aziendali e appuntamenti dedicati agli studenti, ed è costantemente alla ricerca di nuovi giovani talenti da inserire in azienda. In collaborazione con le Università, FCA organizza inoltre master e percorsi formativi volti a sviluppare e arricchire le competenze degli studenti, fornendo parte della docenza attraverso i propri manager ed esperti e offrendo opportunità di stage finalizzati allo sviluppo di tesi su tematiche automotive.

Lavorare in Fiat opinioni

Abbiamo raccolto per voi alcune testimonianze di dipendenti o ex dipendenti degli stabilimenti e uffici Fiat. Ecco cosa ci hanno detto della loro esperienza:

“Ambiente di lavoro stimolante e professionale”. Francesco T., Ingegnere di produzione, ci dice: “Nell’azienda ho trovato un ambiente di lavoro caratterizzato da rapporti trasversali tra le diverse aree e funzioni aziendali. Niente gerarchia quindi, un modello organizzativo innovativo e, a mio parere, efficace. Ci sono molti più stimoli e collaborazione tra colleghi”.

“Buon posto di lavoro, sicurezza e attenzione per i dipendenti”. Queste le parolo di Federico G., Operaio specializzato in uno stabilimento campano: “Lavoro ormai da anni in Fiat e ho potuto specializzarmi. Il mio è un lavoro di precisione, serve molta concentrazione, preparazione e cura nei dettagli. L’azienda è molto attenta sul lato Sicurezza, non ci sono mai stati incidenti. L’ambiente di lavoro è molto curato, ordinato e pulito. Nulla da dire, si lavora molto bene e con un buono stipendio”.

“Grande azienda innovativa e proiettata al futuro”. Gianmarco G., Project manager, ha lavorato in Fiat seguendo un progetto nel team di customer experience digitale: “Ho seguito con Fiat un progetto per creare una nuova strategia mobile. Ogni giorno avevo compiti diversi perché il progetto era stato definito quando sono arrivato nel team. Durante i primi mesi ho seguito la definizione della funzionalità delle nuove applicazioni per i marchi Jeep e Alfa Romeo e ho poi implementato la nuova applicazione con il mio team e gli altri attori IT coinvolti. E’ stato molto interessante come lavoro, mi ha fatto capire l’interesse e la volontà dell’azienda di guardare al futuro e cercare sempre soluzioni innovative. Dopotutto, questo vuol dire essere un’azienda multinazionale. Produttivo anche il rapporto con colleghi, team affiatato e molto coinvolto. Si lavora per obiettivi, ci tengono a puntualizzarlo sin dall’inizi. Un buon metodo di lavoro e coinvolgimento di tutto il team”.

Candidarsi in Fiat: dove inviare il curriculum

Per candidarti ad una delle offerte di lavoro in Fiat è necessario collegarsi al portale web del Gruppo FCA nella sezione Careers. Qui, la ricerca degli annunci è diversificata in base all’area geografica, quindi per selezionare un annuncio in Italia bisogna entrare nella sezione EMEA, che ricopre appunto l’area Europa oltre a Russia, Medio Oriente e Africa. Una volta individuata la posizione aperta di interesse, è possibile inviare il tuo curriculum vitae, previa registrazione. C’è anche l’opportunità di inviare una candidatura spontanea in vista di future ricerche in azienda.