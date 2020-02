Lavorare da casa: le aziende che cercano personale per operare da remoto

Le aziende che permettono ai dipendenti di lavorare da casa. Più flessibilità e libertà di organizzazione professionale

Lavorare da casa, oppure in viaggio, alla scoperta di nuovi scenari e luoghi, sta diventando l’esigenza di molte persone. Sono sempre di più i dipendenti che vorrebbero maggiore flessibilità e libertà di organizzare nel migliore dei modi il proprio lavoro. Ci sono delle aziende alla ricerca di determinate figure professionali per lavorare da remoto. Vediamo di cosa si tratta.

Lavorare da casa: il sogno di molti dipendenti

Il mondo del lavoro è cambiato nel corso del tempo e continuerà ad evolversi, abbracciando nuove filosofie ed organizzazioni professionali. Sono sempre di più i dipendenti che ricercano maggiore flessibilità e più libertà di organizzazione del proprio lavoro. Oggi più che mai si sente parlare di lavoro da remoto, telelavoro, smart working e tanto altro. Il concetto principale che accomuna queste tipologie di lavoro è la possibilità di lavorare da casa, oppure da qualsiasi altra parte nel mondo. Questo è possibile grazie alle nuove tecnologie, ed a connessioni sempre più veloci ed efficaci. Tuttavia, trovare degli impieghi simili non è facile. Se è difficile lavorare da casa, diventa ancor più complesso lavorare da qualsiasi parte del mondo, senza una fissa dimora. Oggi, solo il 5% dei lavori da remoto possono essere svolto in qualsiasi parte del mondo. Infatti, non tutti i mestieri hanno caratteristiche tali da permettere di essere svolti ovunque.

Le imprese che permettono di lavorare da casa

Se il vostro sogno è quello di lavorare da casa, senza dovervi recare ogni giorno in ufficio, non vi preoccupate in quanto non è un’impresa impossibile. A tal proposito, la FlexJobs ossi l’agenzia per il lavoro, specializzata nella ricerca di lavoro flessibile e da remoto, ha pubblicato l’elenco di alcune aziende alla ricerca di determinate figure professionali da assumere. Queste aziende offrono un lavoro flessibile, in cui è possibile operare anche da casa o da qualsiasi altra parte nel mondo. La maggior parte delle imprese che offrono lavoro da remoto, non hanno una sede fisica, ma operano essenzialmente sul web. Si tratta soprattutto di aziende specializzate in vari settori come: computer ed IT, media digitali, traduzione e marketing, istruzione e formazione. Ed ancora, le figure professionali più richieste sono: Marketing Manager, Virtual Assistant, Recruiter, Copywriter, Web Designer.

Le aziende che cercano personale per lavorare da casa

Sono diverse le imprese che operano in Italia alla ricerca di nuovo personale da assumere. Si tratta di realtà che permettono di lavorare da casa o da remoto, in qualsiasi parte del mondo. Tutto quello di cui avrete bisogno è un computer ed una connessione internet. Questo è possibile grazie all’avvento delle nuove tecnologie digitali, che hanno abbattuto le barriere spazio temporali, permettendo nuove modalità di lavoro. Vediamo alcune di queste aziende a cui potrete inviare la vostra candidatura, se siete stanchi di lavorare tra le 4 mura del vostro ufficio.

Lavoro da casa con GitLab

Stiamo parlando di una piattaforma online che permette lo sviluppo di programmi e software. Questa piattaforma, consente la creazione di spazi di archiviazione per i pacchetti software, siano essi pubblici o privati. In questo modo, gli addetti allo sviluppo software, possono caricare il proprio codice, gestendo modifiche e cambiamenti alle varie versioni, il tutto lavorando in contemporanea con altre persone. Questo permette di operare in contemporanea con altri soggetti su stessi programmi, senza problemi e difficoltà. Si tratta di un tipo di lavoro da svolgersi sul web, dunque non serve un ufficio o sede fisica ben precisa. Potrete lavorare da casa o da qualsiasi altro posto.

Coalition Technologies ed X-Team

La Coalition Technologies è un’importante realtà operante nel settore del web design e marketing online, in grado di offrire ai clienti tanti servizi per migliorare e soddisfare le loro esigenze di business online. Tra i servizi che la società offre sono inclusi quelli della realizzazione e gestione di siti web, l’ottimizzazione dei motori di ricerca. Ed ancora, e-mail marketing, social media marketing e pay-per-click. La X-Team è la società IT che collabora con vari sviluppatori in circa 30 differenti paesi al mondo per la gestione e supervisione del team.

Achieve Test Prep e Welocalize

Stiamo parlando di un’organizzazione che fornisce supporto e consulenza per la preparazione a test universitari. Una formula che sta riscuotendo molto successo e permette di lavorare da remoto. Altra realtà di notevole prestigio per il lavoro da casa è la Welocalize che offre alle aziende servizi di traduzione di prodotti e contenuti vari. I servizi offerti sono flessibili e personalizzabili con tanto di supporto durante tutto il percorso di sviluppo ed entrata nel mercato del prodotto stesso. Insomma, le opportunità per lavorare da remoto non mancano, così come non mancano le aziende che operano in questo modo.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!