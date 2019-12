Lavorare con Giulia De Lellis: le posizioni aperte e come candidarsi

Giulia De Lellis alla ricerca di un fotografo, di un grafico e di un videomaker. Ecco come candidarsi

Se siete alla ricerca di un lavoro, vi segnaliamo l’annuncio postato su Instagram Stories di Giulia De Lellis, famosa influencer romana. Per la realizzazione di un nuovo progetto, che per ora resta ancora top secret, la giovane è alla ricerca di un fotografo, un videomaker ed un grafico. Ecco l’annuncio e come candidarsi.

Lavorare con Giulia De Lellis

Giulia De Lellis, la famosa influencer romana, lanciata dal programma televisivo di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, è alla ricerca di collaboratori da inserire nel suo team. Lo scopo è quello di trovare dei giovani creativi, competenti e con tanta voglia di lavorare, in grado di mettersi in gioco e di crescere con tutto il gruppo. Un nuovo progetto è alle porte, e proprio per questo l’influencer è alla ricerca di collaboratori pronti ad intraprendere una nuova ed emozionante esperienza lavorativa. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato su Instagram Stories nel profilo ufficiale di Giulia.

L’annuncio di lavoro

Nei giorni scorsi l’influencer romana ha pubblicato su Instagram l’annuncio di lavoro, in cui si ricercano espressamente tre figure professionali:

un fotografo,

un videomaker,

un grafico.

Nello specifico si legge espressamente: “Ho bisogno di giovani che hanno voglia di lavorare tanto quanto me, e di creare e crescere insieme al mio team… Sta per nascere un nuovo progetto. E voglio metterlo su con uno di voi… forse più di uno. Mi date una mano? Iniziamo…” Ed ancora:“ so che ci sono tanti ragazzi con tanto talento… NON VEDO L’ORA DI TROVARVI. Vi aspettiamo via email seguite bene le nostre istruzioni VI PREGO! BENEEEEEE. Spero di trovarvi presto! Grazie per l’attenzione ragazzi, ora la smetto di sembrare un pc. Promesso. Love u. GDL”. Parole chiare e dirette, rivolte a tutti gli aspiranti collaboratori.

Come inviare la propria candidatura

Siete interessati a questa offerta di lavoro? Non dovete fare altro che seguire le istruzioni che la De Lellis ha indicato su Instagram Stories. In particolare, per potersi candidare basta una mail, che indichi nell’oggetto, il ruolo per cui ci si candida e nel testo il nome e cognome del candidato. Inoltre alla mail, inviata all’indirizzo che troverete su Instagram Stories, bisogna allegare il proprio CV aggiornato, ed il proprio portfolio. Tutte le candidature già arrivate e quelle che arriveranno, saranno prese in esame dalla De Lellis e dal suo team. Tra i requisiti richiesti la capacità di creare nuove idee, di essere pieni di entusiasmo e di creatività, tuttavia si richiede anche tanta pazienza, voglia di lavorare e di crescere.

A suo tempo, anche Chiara Ferragni, altra influencer italiana ormai famosa in tutto il mondo, ha assunto 15 dipendenti nella sua azienda. Sono sempre di più i giovani che aspirano a ricoprire tale ruolo e proprio per questo motivo è nato uno specifico corso di laurea.

Il corso di laurea per diventare influencer

Per tutti coloro che aspirano a diventare dei famosi influencer e di affinare sempre di più le loro conoscenze e competenze nel settore, arriva un vero e proprio corso di laurea. Ci riferiamo ad un percorso formativo della durata complessiva di 3 anni, in grado di fornire agli studenti tutte le conoscenze nel settore della comunicazione online e del marketing. Il corso di laurea per influencer è inserito all’interno dell’indirizzo di Scienze della Comunicazione e prevede il raggiungimento di 60 crediti formativi ogni anno, per un totale di 180 CFU necessari per laurearsi. La figura professionale dell’influencer si è ormai affermata attirando la curiosità di molti.

Si tratta di gente comune che grazie ai social è riuscita ad affermarsi, ad attirare un gran numero di follower, diventando affidabili e soprattutto credibili agli occhi della gente. Proprio per questo successo, le aziende spesso fanno a gara per avere tali personaggi come loro testimonial, andando a sponsorizzare il proprio brand ed i propri prodotti.

