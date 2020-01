Lavorare con Emirates Airlines: le assunzioni 2020. Come candidarsi

Opportunità di lavoro come assistenti di volo con l'Emirates Airlines. Le nuove assunzioni 2020 con recruiting day anche in Italia

Emirates Airlines, la nota compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti è alla ricerca di nuovo personale. Arriva la campagna assunzioni 2020 per assistenti di volo, con vari recruiting day in diverse città Italiane. Ecco come candidarsi ed entrare a far parte del team di lavoro.

Nuove assunzioni con Emirates Airlines

Se siete alla ricerca di un lavoro ed avete la passione di volare, date uno sguardo alle opportunità professionali messe a disposizione dalla compagnia aerea internazionale Emirates Airlines. Anche nel 2020 parte la nuova campagna di reclutamento del personale. In particolare si cercano nuovi assistenti di volo, che lavoreranno a bordo degli aerei nelle varie tratte coperte dalla compagnia stessa. Stiamo parlando di un Gruppo affermato in tutto il mondo, con sede principale a Dubai, che periodicamente organizza recruiting day in varie città, per la copertura di posti di lavoro come assistenti di volo. A tal proposito, la nota compagnia araba, ha indetto anche in Italia i Cabin Crew Open Day, ossia delle apposite giornate completamente dedicate al reclutamento di nuovo personale, in cui gli addetti alle Risorse Umane presentano la compagnia ed incontrano personalmente ogni singolo candidato.

Si tratta di opportunità di lavoro davvero interessanti, con una compagnia aerea solida ed affidabile, dove gli stipendi di un assistente di volo, possono arrivare anche a 2 mila euro al mese.

Emirates Airlines, una compagnia in continua crescita

Ad offrire lavoro è una importante compagnia aerea internazionale degli Emirati Arabi Uniti, nata nel 1985, di proprietà del Governo di Dubai, città in cui si trova la sede principale. Il Gruppo attualmente possiede più di 240 aerei, andando ad impiegare più di 100 mila collaboratori. L’Emirates Airlines è in continuo sviluppo, contando 160 diverse destinazioni in 80 paesi di tutto il mondo. Inoltre, possiede le più giovani generazioni di aeromobili con più di 400 premi di eccellenza. Ricordiamo che a questo Gruppo, fanno capo altre importanti società come: Emirates Skywards, Emirates SkyCargo, Emirates Flight Training Academy, Emirates Engineering, Emirates Aviation University e tante altre.

I requisiti necessari per lavorare con il Gruppo

Per lavorare con l’Emirates Airlines, bisogna soddisfare tutta una serie di requisiti, ben specificati dalla compagnia aerea. Ecco quali sono:

avere almeno 21 anni di età;

di età; portata minima del braccio , in punta di piedi pari a 212 cm, indispensabile per poter raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza presenti sull’aereo;

, in punta di piedi pari a indispensabile per poter raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza presenti sull’aereo; altezza minima di 1.60 cm;

di possesso di un diploma di scuola superiore ;

; ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata ;

; nessun tatuaggio in parti del corpo visibili indossando l’uniforme di lavoro;

in indossando l’uniforme di lavoro; idoneità fisica ;

; atteggiamento positivo, flessibilità, adattabilità, capacità di lavorare nel team, predisposizione ad aiutare gli altri, interagendo con persone nuove provenienti da altre culture.

Sono questi i requisiti indispensabili, che saranno appurati in sede di colloquio e non solo.

Il calendario delle selezioni Emirates Airlines in Italia

La più grande compagnia aerea del Medio Oriente, ha pubblicato sul suo sito il calendario per i Cabin Crew Open Day previsti nelle città Italiane. Il mese di gennaio 2020 sarà ricco di incontri:

Ancona (Marche) 7 gennaio 2020 ore 9.00 presso SeePort Hotel, Rupi di Via XXIX Settembre n. 12;

(Marche) ore 9.00 presso SeePort Hotel, Rupi di Via XXIX Settembre n. 12; Pescara (Abruzzo) 7 gennaio 2020 dalle ore 9.00 presso Best Western Hotel Plaza, Piazza Sacro Cuore n. 55;

(Abruzzo) dalle ore 9.00 presso Best Western Hotel Plaza, Piazza Sacro Cuore n. 55; Bari (Puglia) 9 gennaio 2020 dalle ore 9.00 presso il Palace Hotel Bari, Via Francesco Lombardi n. 13;

(Puglia) dalle ore 9.00 presso il Palace Hotel Bari, Via Francesco Lombardi n. 13; Padova (Veneto) 9 gennaio 2020 ore 9.00 presso il Crowne Plaza Padova, Via Po n. 197;

(Veneto) ore 9.00 presso il Crowne Plaza Padova, Via Po n. 197; Napoli (Campania) 12 gennaio 2020 ore 9.00 presso il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, Via Ponte di Tappia n. 25.

I candidati che decideranno di aderire, dovranno presentarsi con il CV aggiornato ed un documento di riconoscimento. I Cabin Crew Open Day si terranno anche in altre città nel mondo, come Usa, UK, Germania, Spagna, Svizzera, Francia, Russia, Cina, Cipro, India, Egitto, Brasile, Australia, Canada e tanti altri ancora.

Come candidarsi per diventare assistenti di volo?

Gli interessati alle offerte di lavoro con la compagnia aerea Emirates Airlines, possono consultare le posizioni aperte accedendo al sito del Gruppo, nella sezione “Lavora con noi”. Per chi vuole partecipare alle giornate di Cabin Crew Open Day, bisogna ricordare che alcuni di questi incontri sono liberi, mentre per altri bisogna effettuare la registrazione online, proprio nella sezione carriere, sul sito del Gruppo. Per ulteriori informazioni relative alle campagne di recruiting, alle tipologie di lavoro, ai benefit e tanto altro, vi invitiamo a consultare il sito Internet della compagnia.

