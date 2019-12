Lavorare come muratore: le ricerche in corso e come candidarsi

Le migliori offerte di lavoro per muratori pubblicate da Agenzie e aziende su portale Euspert: ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Se cerchi un lavoro come muratore, su Euspert potrai trovare numerosi annunci pubblicati dalle migliori Agenzie per il lavoro e aziende che ricercano personale. Di seguito trovi le figure ricercate e come candidarti direttamente su portale Euspert.

Le ricerche in corso di Ali Spa

Di seguito vi indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da Ali Spa direttamente sul portale Euspert.

Muratore – Tolentino (Macerata)

Ali Spa, filiale di Civitanova Marche, ricerca per impresa costruttrice un muratore edile per lavori da eseguirsi su cantieri siti tra la provincia di Fermo e Macerata. Si richiede oltre che una disponibilità immediata, esperienza pregressa nella mansione ed ottima capacità manuale. La risorsa si occuperà anche del trasporto di materiali edili e del rifornimento presso i cantieri. Non obbligatoria, ma preferibile esperienza nella guida di gru ed escavatori.

Muratori e manovali edili – Macerata

ALI SPA, filiale di Civitanova Marche, ricerca per importante azienda muratori edili, manovali edili ed escavatoristi. Si richiede pregressa esperienza nella mansione.

Muratore – Firenze

Ali spa ricerca per importante azienda di costruzioni edili un muratore con esperienza. La risorsa sarà inserita all’interno del gruppo di lavoro e si occuperà di supportare i lavori edili sui vari cantieri di Firenze. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento. Retribuzione commisurata alla reale esperienza.

Le ricerche in corso di Orienta Spa

Di seguito vi indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da Orienta Spa direttamente sul portale Euspert.

Operaio Edile / manutenzione strade – Affi (Verona)

Si ricercano per importante azienda diverse figure nel settore della manutenzione stradale.

Un escavatorista in possesso della patente C e con esperienza nella conduzione di escavatori e munito del relativo patentino, capace di realizzare scavi in trincea, scarpate, ricerca tubazioni, scogliere in pietrame, disponibilità in caso di necessità al lavoro di sabato, domenica e notturno.

Un fresatore di asfalti in possesso della patente C e con esperienza nella conduzione di fresa scarificatrice di asfalti e capace nella gestione della posa dell'asfalto in tutte le sue forme. Disponibilità in caso di necessità al lavoro di sabato, domenica e notturno.

Un muratore in possesso della patente C e con esperienza nella conduzione di mini pale e mini escavatori con relativo patentino, capace di realizzare lavorazioni previste nel settore edile/costruzioni generali stradali. Richiesta disponibilità in caso di necessità al lavoro di sabato, domenica e notturno.

Pompista calcestruzzo in possesso della patente C e con esperienza nella conduzione di autobetoniera con pompa per calcestruzzi e munito del relativo patentino, capace in generale nella conduzione di autocarri con cassone o bilici. Richiesta disponibilità in caso di necessità al lavoro di sabato, domenica e notturno.

Per tutte le figure si offre iniziale contratto a tempo determinato a scopo continuativo. Indispensabile residenza in zone limitrofe.

Carpentiere Edile patente C-CQC – Taranto

Orienta S.p.a. – Filiale di Siena ricerca per importante azienda cliente operante nel settore edilizio n°4 MURATORI/CARPENTIERI. Si richiede esperienza lavorativa pluriennale nel settore edile industriale; patente C e CQC; preferibilmente con attestati di capo squadra, preposto e addetto alle emergenze. Si richiede disponibilità a colloquio nella provincia di Siena.

Muratori/Carpentieri – Padova

Orienta ricerca per importante azienda operante nel settore edilizio n°4 MURATORI/CARPENTIERI.Si richiede esperienza lavorativa pluriennale nel settore edile industriale; patente C e CQC; preferibilmente con attestati di capo squadra, preposto e addetto alle emergenze. Luogo di lavoro: vari cantieri sul territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia.

Muratore/Manovale edile – Saluzzo (Cuneo)

Orienta Spa, ricerca per impresa, una figura di muratore con esperienza in grado di eseguire opere murarie e costruzioni edili. Si richiede ottimo utilizzo utensili/macchine/attrezzature necessarie per le specifiche lavorazioni. Disponibilità immediata.

Muratore – Vasto (Chieti)

Orienta Spa, ricerca per azienda operante nel settore edile, un muratore esperto. La risorsa selezionata ha esperienza nella tinteggiatura interna ed esterna; cartongesso e rasatura. Il candidato dovrà essere preciso, puntuale e responsabile.

Muratore carpentiere – Montecchio Maggiore (Vicenza)

Si ricerca un muratore-carpentiere con esperienza nel settore e residenza in zone limitrofe.

Altre offerte

Addetti cantieristica stradale – Verona

Per importante Gruppo operante nel settore della cantieristica stradale, in.HR ricerca le seguenti figure professionali:

Settore scavi/movimento terra: Escavatoristi/Autisti patente cat. C

Settore asfalti: Addetti macchina fresatrice e Addetti al rullo

Settore edile: Muratori

Settore calcestruzzo/asfalti: Addetti Betoniera e Pompisti

Si richiede consolidata esperienza nel ruolo e disponibilità a lavorare su orario centrale e su turni.

Muratore – Brescia

E-work spa , filiale di Brescia, ricerca per azienda un Muratore. La figura lavorerà su impianti civili e industriali. Si richiede: esperienza nella mansione; automunito.

Muratore – Roma

In.HR ricerca per azienda operante nella costruzione e ristrutturazione edile, muratori qualificati e specializzati. Si offre un inserimento con CCNL Edilizia Industria con livello da definire (qualificato o specializzato) in base alla reale esperienza ed abilità della persona.

Manovale edile – Provincia di Macerata

Life in Spa Agenzia per il Lavoro – Filiale di Tolentino ricerca e seleziona, per azienda operante nel settore edile, un manovale addetto al carico/scarico dei materiali, preparazione del cantiere, gestione attrezzature e svolgimento di ulteriori attività a supporto dei muratori nella ristrutturazione di edifici civili. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di inserimento stabile. Orario di lavoro: full time.

Muratore – Provincia di Macerata

Life in Spa Agenzia per il Lavoro – Filiale di Tolentino ricerca e seleziona, per azienda operante nel settore edile, un muratore con pregressa esperienza nella mansione per la ristrutturazione di edifici civili. La risorsa si occuperà di lavorazioni di opere murarie, quali muri, tramezzi, facciate e elementi decorativi. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di inserimento stabile. Orario di lavoro: full time.

Come candidarsi

Dopo aver consultato tutte le offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro muratore che trovi costantemente aggiornata, potrai facilmente candidarti. Effettua la registrazione al portale e inserisci i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).