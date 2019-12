Lavorare come autista: posizioni aperte e come candidarsi

Le migliori offerte di lavoro per autisti pubblicate da Agenzie e aziende su portale Euspert: ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Se cerchi un lavoro come autista, sul portale Euspert potrai trovare numerosi annunci pubblicati dalle migliori Agenzie per il lavoro e aziende che ricercano personale nel settore dei trasporti. Di seguito troverai le offerte di lavoro come autista e come candidarti direttamente su Euspert.

Le ricerche in corso di Adecco Spa

Di seguito ti indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da Adecco Spa direttamente sul portale Euspert.

Autista Patente C – Desio (Monza e Brianza)

Adecco ricerca autista con patente C per azienda del territorio. La risorsa dovrà occuparsi di effettuare consegne sulle province di Milano e Monza Brianza. Si richiede:

esperienza nella mansione

patente c in corso di validità

serietà e flessibilità

Costituirà titolo preferenziale il possesso dell’attestato per l’utilizzo di gru su camion.

Autista Patente C – Livorno

Hai conseguito la patente C e hai dimestichezza con la guida di camion? Sei disponibile per lavoro su Livorno full time in somministrazione per 3 mesi? Per azienda cliente operante in ambito edile, si ricerca Risorsa con queste caratteristiche.

Autista di betoniere – Poggibonsi (Siena)

Adecco Italia spa ricerca per azienda un autista di betoniere che abbia già maturato esperienza nella mansione e che sia in possesso di patente C e CQC in corso di validità. E’ necessario aver già guidato betoniere e di essere disponibili a svolgere questo tipo di mansione per un orario full time.

Autisti per Azienda di Trasporto Pubblico Locale con Patente C, CQC Persone, D E DE – Padova

Adecco, filiale di Padova, ricerca per azienda di trasporto pubblico locale con filiale a Padova, autisti con patente C, CQC persone, D e DE. Il lavoratore effettuerà il trasporto pubblico locale tra Padova e limitrofi. Si offre assunzione a tempo determinato a scopo di somministrazione, CCNL Autoferrotranvieri. Il candidato deve necessariamente assicurare disponibilità su turni (anche notturni) e nei weekend. La ricerca ha carattere di urgenza.

Magazziniere/Autista – Provincia di Lecco

Per società di piccole dimensioni, famigliare, specializzata nel commercio di prodotti alimentari, Adecco ricerca un magazziniere/addetto alle consegne. Il candidato, si occuperà delle seguenti mansioni:

Ricezione degli ordini cartacei dall’ufficio commerciale, prelievo della merce in magazzino, carico della merce su transpallet e posizionamento della stessa sul furgone.

Consegna della merce presso bar, ristoranti e attività commerciali situati in provincia di Lecco, Como e Monza e Brianza.

Il profilo ideale:

è in possesso di patente B e è disponibile a condurre quotidianamente un furgone aziendale

ha maturato una minima esperienza in attività di magazzino e/o di consegna di merce presso clienti

è una persona in possesso delle seguenti caratteristiche personali: flessibilità (dal punto di vista lavorativo, soprattutto a livello di orari) cordialità e attenzione al cliente, capacità di organizzazione, onestà, affidabilità verso i colleghi e la proprietà.

Le ricerche in corso di e-work Spa

Di seguito ti indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da e-work Spa direttamente sul portale Euspert.

Autisti con Patente C- E- CQC – Oppeano (Verona)

Si ricercano autisti con patente C- E- CQC con esperienza nella mansione. La risorsa ideale sarà in possesso delle seguenti caratteristiche:

Precedente esperienza nella mansione di autista CE – CQC merci

Disponibilità a lavorare in orario notturni a ciclo continuo

Esperienza pregressa nell’uso del transpallet elettrico

Disponibilità a svolgere carico e scarico merce

Esperienza pregressa in guida di mezzi refrigerati

Autista patente E – Lanciano (Chieti)

Per importante azienda di trasporti E-WORK SPA seleziona autista patente E+CQC. Si richiede il possesso possesso della patente E+CQC, esperienza pregressa , disponibilità ad effettuare tratte sul territorio nazionale e capacità di lavorare in autonomia. Completano il profilo flessibilità oraria e il rispetto delle scadenze assegnate.

Autista Patente CQC – E – Cosenza

E-Work ricerca per importante azienda nel settore della logistica Nazionale, autisti con patente CQC, E. Si richiede:

patente CQC, E e carta tachigrafica,

disponibilità a viaggiare su tutto il territorio nazionale.

Le ricerche in corso di Ali Spa

Di seguito ti indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da Ali Spa direttamente sul portale Euspert.

Autista trasportatore merci, con patente C – CQC merci – Empoli

ALi Spa, filiale di Pontedera, ricerca urgentemente un Autista trasportatore merci, con patente C – CQC merci ed esperienza nella conduzione di automezzi pesanti e con rimorchio. La persona individuata, sarà inserita presso un’azienda di Empoli, che opera nell’ambito della lavorazione di metalli. Nello specifico dovrà effettuare trasporti principalmente all’interno della Regione Toscana. Il possesso della patente E, è considerato requisito preferenziale. Completano il profilo, serietà e senso di responsabilità.

Autista patente CE – Brembate di Sopra (Bergamo)

Si ricerca per azienda di Brembate di Sopra un autista con Patente CE. La risorsa si occuperà del trasporto di materiale edilizio presso cantieri situati in tutta la Lombardia, del carico/scarico della merce e si renderà disponibile a supportare gli operai nei momenti in cui non è in viaggio. Requisiti:

possesso della patente CE;

possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);

pregressa esperienza nella mansione;

disponibilità, all’occorrenza, ad effettuare trasferte di più giorni (mai oltre i cinque);

disponibilità a muoversi sul territorio lombardo;

la pregressa esperienza in ambito edilizio costituirà un bonus.

Autista Patente CQC – Seregno (Monza e Brianza)

Ali Spa Filiale di Seregno ricerca per azienda di Desio operante nel settore dello smaltimento rifiuti non pericolosi, un autista patente CQC per inserimento in organico. Indispensabile la capacità di saper manovrare il ragno ed essere in possesso della patente CQC.

Autista Patente C CQC – Lucca

Ali spa ricerca per azienda del settore alimentare un autista con patente C e CQC. Si richiede:

Esperienza nella guida di autocarri per trasporto cose

Patente C e CQC in corso di validità

Disponibilità immediata

Come candidarsi

Dopo aver consultato tutte le offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro autista che trovi costantemente aggiornata, potrai facilmente candidarti. Effettua la registrazione al portale e inserisci i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).