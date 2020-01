Lavorare a Catania: le professioni più richieste e i servizi per chi cerca lavoro

Lavorare a Catania e provincia: le attività produttive, le professioni più richieste, le maggiori aziende, i servizi per chi cerca lavoro e per chi vuol mettersi in proprio

Se desideri lavorare in una splendida città d’arte, esempio indiscusso del barocco siciliano allora di seguito potrai trovare tutte le informazioni utili sulle professioni più richieste e i servizi per trovare lavoro a Catania.

Catania

La Provincia di Catania, oggi Città Metropolitana di Catania, è una delle nove divisioni amministrative della Regione Sicilia. Come estensione territoriale e come numero di abitanti, è superata dalla sola Città Metropolitana di Palermo, mentre supera per entrambi gli aspetti la Città Metropolitana di Messina. I 58 comuni che la compongono hanno una popolazione complessiva di 1.115.600 abitanti, con Catania che conta 313.300 abitanti, e numerosi comuni di medio grandi dimensioni: sono ben 14 i comuni con più di 20.000 abitanti, di cui 7 superano i 30.000 e 4 superano i 40.000 abitanti. Oltre al capoluogo, abbiamo Acireale con 52.500 abitanti, Misterbianco con 49.600 e Paternò con 48.000. La città metropolitana di Catania è anche la provincia siciliana con la maggiore densità abitativa, con 307 abitanti per kilometro quadrato, contro i 250 della Città Metropolitana di Palermo ed i 201 di Messina.

Dal punto di vista economico la Provincia di Catania è nota sia per l’attività industriale, più sviluppata che nel resto della regione, sia per l’attività agricola: la produzione di agrumi è rinomata a livello nazionale e la produzione vinicola può vantare due vini DOCG, il Cerasuolo di Vittoria ed il Cerasuolo di Vittoria Classico, e due vini DOC, l’Etna ed il Vittoria. In termini di addetti impiegati nei vari settori, il manifatturiero ha un’incidenza superiore alla media del resto del sud: dopo il commercio che pesa per il 31% degli occupati, il manifatturiero rappresenta il 18% degli addetti. Il terzo settore più rappresentato è quello delle costruzioni, con il 11% degli occupati complessivi.

Lavorare a Catania e provincia: le professioni più richieste

La crescita della città di Catania dal punto di vista turistico sta portando allo sviluppo di notevoli opportunità professionali nelle attività ricettive e di ristorazione, così come nel connesso settore del commercio. Numerose opportunità continuano ad essere offerte del settore manifatturiero, anche in settori altamente avanzati come l’elettronica. Nel dettaglio, le professioni più richieste, a Catania e provincia, sono le seguenti:

Le aziende più importanti nella Provincia di Catania

Il fiore all’occhiello della vivace attività imprenditoriale catanese è lo stabilimento della ST Microelectronics, uno dei giganti mondiali dei microprocessori. Importanti sono anche le attività nel settore alimentare, con la produzione di conserve alimentari, distillati e liquori. Un ulteriore settore che presenta importanti unità produttive in questa provincia è il settore farmaceutico. Le maggiori aziende della provincia di Catania sono le seguenti:

Centri per l’impiego ed altri servizi di orientamento e formazione a Catania

Lavoro: la Provincia di Catania comprende ben 13 Centri per l’Impiego, che sono la prima risorsa a cui ci si può rivolgere se si cerca una prima occupazione o se ci si vuole re-inserire nel mercato del lavoro, o ri-qualificare. Lo scopo dei centri per l’impiego è di mettere in contatto chi cerca con chi offre lavoro, offrendo nel contempo servizi di orientamento e formazione a chi vuole incominciare a lavorare, e servizi di consulenza fiscale e giuridica, alle aziende che invece hanno bisogno di personale. I Centri per l’Impiego si trovano, oltre che a Catania, ad Acireale, Adrano, Bronte, Caltagirone, Giarre, Grammichele, Misterbianco, Scordia, Paternò, Ramacca, Randazzo e Tremestieri Etneo.

Mettersi in proprio a Catania: per chi sta pensando di avviare una propria attività, è possibile rivolgersi al settore Promozione e Sviluppo della Camera di Commercio di Catania. Attraverso questa struttura, è possibile venire a conoscenza delle varie opportunità di incentivo rivolte alle nuove imprese, alle imprese femminili, all’imprenditoria giovanile, e ai numerosi servizi volti allo sviluppo internazionale e alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici.

Indirizzi utili di Centri Impiego, Eures ed Informagiovani

CPI PATERNO’

Indirizzo: PIAZZALE CIVILTA DEL LAVORO 21 – 95047 PATERNO’ (CT)

Sede decentrata: no

Telefono: 095-7977922

Fax: 095859705

Email: SC20c00@regione.sicilia.it

Sito web: http://www.regione.sicilia./lavoro

CPI RAMACCA Indirizzo: VIA 24 MAGGIO, 22-24 – 95040 RAMACCA (CT) Sede decentrata: no Telefono: 095-7932550 Fax: 095 653326 Email: SC21c00@regione.sicilia.it

CPI RANDAZZO Indirizzo: PIAZZA TUTTI SANTI 1 – 95036 RANDAZZO (CT) Sede decentrata: no Telefono: 095-923786 Fax: 095 7993007 Email: SC22c00@regione.sicilia.it Sito web: http://www.regione.sicilia.it/lavoro

CPI SCORDIA Indirizzo: VIA BENNARDO 69 – 95048 SCORDIA (CT) Sede decentrata: no Telefono: 095657300 Email: sc24c00@regione.sicilia.it