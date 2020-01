Lavorare a Bergamo: le professioni più richieste e i servizi per chi cerca lavoro

Lavorare a Bergamo e provincia: le attività produttive, le professioni più richieste, le maggiori aziende, i servizi per chi cerca lavoro e per chi vuol mettersi in proprio

Se vuoi vivere e lavorare in una delle più belle città d’arte della Lombardia allora di seguito potrai trovare tutte le informazioni utili sulle professioni più richieste e i servizi per trovare lavoro a Bergamo.

Bergamo

La Provincia di Bergamo è una delle 12 Province in cui è suddivisa la Regione Lombardia, ed è quella che comprende il maggior numero di comuni, vale a dire 243. In Italia solo le province di Torino e di Cuneo hanno un numero di comuni superiore. La popolazione complessiva di questa provincia ammonta ad oltre 1.100.000 abitanti: oltre a Bergamo che conta 120.900 abitanti, ci sono numerose città di medio grandi dimensioni: altre 17 città superano i 10.000 abitanti, e di queste sono 4 a superare i 20.000 abitanti, vale a dire Treviglio con 29.700 abitanti, Seriate con 25.300 abitanti, Dalmine con 23.400 abitanti e Romano di Lombardia con 20.400 abitanti.

L’economia bergamasca è basata su tanti aspetti differenti: c’è una storica industria manifatturiera con sia un tessuto di piccole-medie aziende, sia alcuni giganti mondiali nei rispettivi settori; ci sono vaste aree agricole e numerose produzioni agroalimentari e gastronomiche di qualità; a Bergamo hanno sede alcuni gruppi bancari, finanziari e immobiliari di importanza nazionale, ed infine il turismo può contare sia sulle attrattive artistiche del capoluogo, sia su numerose località di montagna in cui si praticano gli sport invernali. Lo stesso aeroporto di Orio al Serio, grazie al fatto di essere diventato uno delle maggiori basi della Ryan Air, è uno dei maggiori aeroporti d’Italia come traffico di viaggiatori, funge da terzo aeroporto di Milano, ed ha portato nuovi flussi turistici alla città grazie ai viaggiatori internazionali diretti a Milano, che ne approfittano anche per vedere il centro storico medioevale meglio conservato d’Europa, noto come Bergamo Alta.

Nella distribuzione dei lavoratori tra i vari comparti economici, la fetta maggiore è rappresentata dal settore manifatturiero, con 127.400 addetti su un totale di 371.400 impiegati complessivi. Il settore del commercio impiega 61.900 addetti mentre il settore delle costruzioni occupa 40.316 lavoratori. Il settore ricettivo occupa 21.100 addetti ed esiste un tessuto molto sviluppato di liberi professionisti, anche in questo caso nell’ordine delle 21.600 unità.

Lavorare a Bergamo e provincia: le professioni più richieste

La Provincia di Bergamo offre numerosi sbocchi occupazionali praticamente in tutti i settori: a trainare la richiesta di lavoratori sono in ogni caso il commercio ed il manifatturiero, ma anche in questa provincia è notevole il progresso delle attività ricettive e di ristorazione, a riflettere la continua crescita del settore turistico. Buone opportunità anche per quel che riguarda le professioni nel settore finanziario. Nel dettaglio, le professioni più richieste in provincia di Bergamo sono le seguenti:

Le aziende più importanti nella Provincia di Bergamo

Tra le aziende più importanti della provincia di Bergamo possiamo citare la Brembo, leader nel settore dei freni per auto e moto sia per quel che riguarda le vendite, sia per quel che riguarda la ricerca tecnologica. Notissima in tutto il mondo anche la San Pellegrino, produttrice della omonima acqua minerale, a cui fanno capo altri importanti marchi di acque minerali, e che produce anche una vasta gamma di bibite analcoliche. Basata tutt’ora a San Pellegrino Terme, la San Pellegrino fa oggi parte del gruppo Nestlè. Sempre in provincia di Bergamo, a Treviglio, ha la sua sede storica la Same, uno dei maggiori marchi produttori di trattori agricoli, a cui fanno capo oggi anche la Lamborghini trattori, la Deutz Fahr, la Hurlimann e la Gregoire. Tra le altre maggiori aziende della provincia di Bergamo possiamo citare:

DALMINE

SDM

BONALDI MOTORI

SIAD

GECOTRAS

SCHNEIDER ITALIA

ITEMA

BREVI

RAVAGO ITALIA

COTONIFICIO ALBINI

SABO

S.A.C.B.O.

CLINICHE GAVAZZENI

SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES ITALIA

TENACTA GROUP

Centri per l’impiego ed altri servizi di orientamento e formazione a Bergamo

Lavoro: i Centri per l’Impiego sono la prima fonte a cui si può rivolgere chi è in cerca di prima occupazione o chi vuole reinserirsi nel mercato del lavoro. Sul sito della Provincia di Bergamo è possibile informarsi su tutti i tipi di servizi offerti a titolo gratuito, come il servizio di orientamento, o la possibilità di visionare offerte di lavoro dal settore pubblico e privato, o di pianificare nel modo corretto i tirocini aziendali. I Centri per l’Impiego in provincia di Bergamo si trovano, oltre che nel capoluogo, ad Albino, Clusone, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno. C’è poi a Bergamo un ufficio per il Collocamento Mirato dei Disabili.

Mettersi in proprio a Bergamo: per facilitare chi sta pensando di aprire una nuova attività imprenditoriale, o per chi vuole far crescere la propria azienda, la Camera di Commercio di Bergamo ha creato “Bergamo Sviluppo”, un’azienda specializzata nel supportare questo tipo di attività. Nello specifico, il Punto Nuova Impresa, è uno sportello che fornisce indicazioni sugli aspetti legislativi e fiscali legati all’apertura di nuove imprese, sulla realizzazione del piano industriale, sugli eventuali incentivi economici a cui si può accedere, e su tutto quel che può servire a strutturare al meglio il proprio progetto imprenditoriale.

Indirizzi utili di Centri Impiego, Eures ed Informagiovani

CPI ALBINO Indirizzo: VIA SERIO 2A – 24021 ALBINO (BG) Sede decentrata: no Telefono: 035 751344 Fax: 035 774424 Email: impiego.albino@provincia.bergamo.it Sito web: http://provincia.bergamo.

CPI BERGAMO Indirizzo: VIA PIZZO DELLA PRESOLANA 19 – 24100 BERGAMO (BG) Sede decentrata: no Telefono: 035 387770 Fax: 035 387221/92 Email: impiego.bergamo@provincia.bergamo.it Sito web: http://provincia.bergamo.

CPI CLUSONE Indirizzo: LARGO LOCATELLI 9 – 24023 CLUSONE (BG) Sede decentrata: no Telefono: 0346 21373 Fax: 0346 27909 Email: impiego.clusone@provincia.bergamo.it Sito web: http://www.provincia.bergamo.it

CPI GRUMELLO DEL MONTE Indirizzo: P.TTA DON G. ROTA 18 – 24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) Sede decentrata: no Telefono: 035 830360 Fax: 035 830584 Email: impiego.grumello@provincia.bergamo.it Sito web: http://provincia.bergamo.

CPI LOVERE Indirizzo: VIA GUGLIELMO MARCONI 19 – 24065 LOVERE (BG) Sede decentrata: no Telefono: 035 960454 Fax: 035 964184 Email: impiego.lovere@provincia.bergamo.it Sito web: http://provincia.bergamo.

CPI PONTE SAN PIETRO Indirizzo: VIA MONTE GRAPPA 2 – 24036 PONTE SAN PIETRO (BG) Sede decentrata: no Telefono: 035 611404 Fax: 035 462283 Email: impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

CPI ROMANO DI LOMBARDIA Indirizzo: VIA RINALDO PIGOLA 1 – 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) Sede decentrata: no Telefono: 0363 910328 Fax: 0363 901380 Email: impiego.romano@provincia.bergamo.it Sito web: http://provincia.bergamo.

CPI TRESCORE BALNEARIO Indirizzo: VIA A. LOCATELLI 85/87 – 24069 TRESCORE BALNEARIO (BG) Sede decentrata: no Telefono: 035 940135 Fax: 035 4258318 Email: impiego.trescore@provincia.bergamo.it Sito web: http://provincia.bergamo.

CPI TREVIGLIO Indirizzo: VIALE CAVOUR 4/6 – 24047 TREVIGLIO (BG) Sede decentrata: no Telefono: 0363 49017 Fax: 0363 301614 Email: impiego.treviglio@provincia.bergamo.it Sito web: http://provincia.bergamo.