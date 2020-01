La Rinascente lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

La Rinascente, il famoso department store del lusso e della moda, cerca addetti vendita, visual merchandiser, magazzinieri e impiegati per le sedi di Milano e Roma. Ecco tutte le posizioni aperte e come candidarsi.

Rinascente è da sempre sinonimo di moda e lusso e rappresenta un prestigioso punto di riferimenti per clienti provenienti da tutto il mondo. Lavorare in uno degli store Rinascente, presenti nelle principali città d’Italia, significa stare a contatto con persone provenienti da tutto il mondo, conoscere in anteprima le tendenze della moda e del fashion e muovesi un ambiente elegante. Se tutto questo ti affascina, La Rinascente, ricerca periodicamente personale da inserire con vari ruoli in tutti gli store d’Italia e negli uffici delle sedi centrali di Milano e Roma. Andiamo allora a conoscere quali sono i profili ricercati ma anche a fornirti qualche informazioni sull’azienda, le opportunità di inserimento e come candidarti alle offerte di lavoro Rinascente.

Profilo aziendale di La Rinascente

La Rinascente è una catena di department store tra le più prestigiose e all’avanguardia d’ Italia. Con sede a Milano, città di fondazione del primo negozio, è oggi presente con 11 stores nel cuore delle principali città, offrendo il meglio di moda, accessori, beauty, casa, design e gourmet. In La Rinascente si può trovare il miglior Made in Italy e scoprire le novità e le tendenze dei più prestigiosi brand internazionali. Ma rappresentano anche degli incubatori e diffusori di creatività, che danno spazio e visibilità ai nuovi talenti della moda e del design. E, infine, sono luoghi d’incontro ricchi di eventi culturali e commerciali legati al territorio e allo spirito del nostro tempo. Il tutto garantito da un eccellente servizio.

Lo store più conosciuto è sicuramente quello di Milano in Piazza Duomo, ma troviamo La rinascente anche a Roma, con due store via del Tritone e in piazza Fiume, e nelle seguenti città: Firenze, Torino, Padova, Cagliari, Palermo, Catania, Monza e Genova.

Il successo dell’azienda porta il marchio anche all’estero, quando nel 2013 inizia l’espansione in Europa con Illum, storico department store a Copenhagen.

Lavorare in La Rinascente

Lavorare in Rinascente significa entrare in un ambiente di lavoro cosmopolita, sfidante e valorizzante, che ha come mission quella di creare un destination point con una esperienza unica e performance di alto livello. Per mantenerli, è necessario che il personale dipendete sia capace e condivida i principi dell’azienda. Per questo, Rinascente investe molto nella formazione del personale. Nel 2014 le ore totali di formazione sono state più di 20.000 e le crescite interne, sul totale delle posizioni, hanno raggiunto il 100%.

Il personale Rinascente è formato per l’80% da donne e per il 20% uomini che, fin dal loro ingresso in azienda, vengono coinvolti in percorsi di formazione continua, specifici nelle diverse fasi della loro carriera, dallo stage formativo e di orientamento al training per i manager.

L’azienda crea percorsi di crescita unici, partendo dalle caratteristiche individuali e dall’esperienza di ciascun collaboratore, per costruire insieme un progetto formativo su misura, integrando momenti in aula a training sul campo. Le risorse sono sempre affiancate da tutor preparati e motivati e sono previste rotazioni tra le varie divisioni e i diversi store. Infine, attraverso il programma di Talent Management (Third Millennium People) si preparano i manager per nuove aperture e per l’internazionalizzazione dell’azienda.

Requisiti per lavorare alla Rinascente

Rinascente cerca persone che abbiamo principalmente queste tre caratteristiche: internazionalità, team-worker oriented e appassionati del proprio lavoro. Andiamo a capire meglio cosa significano:

persone open-minded e curiose del mondo, con buona conoscenza delle lingue straniere e aperte al cambiamento

e aperte al cambiamento Team-worker, flessibili, disposte a muoversi da un store all’altro e da una categoria di prodotto all’altra

persone che mettano passione in quello che fanno, capaci di entrare in contatto con i clienti e di interagire con loro con entusiasmo e partecipazione per creare una customer experience unica

Rinascente, inoltre, si riconosce come un’azienda che si comporta in modo trasparente, leale e friendly con i propri collaboratori e, di conseguenza, si aspetta che questi facciano altrettanto con loro.

Posizioni aperte

Queste le opportunità di lavoro in Rinascente nel settore vendite e nelle funzioni di staff.

Commerciale / Vendite

Sales Assistant Firenze

Allievo Floor Manager Tutti gli store

Stage Assistente alla vendita Roma – P.zza Fiume e Milano Duomo

Stage Assistente alla vendita Palermo

Sales Assistant Roma – via del Tritone

Sales Assistants Week-End Milano Duomo

Visual Merchandising

Stage Visual Merchandising Roma – P.zza Fiume

Allievo Responsabile Visual Merchandising Tutti gli store

E-Commerce

Digital Merchandiser Assistant Head Office Milano

Logistica

Stage Addetto Ricevimento Merci Milano Duomo

HR Administration e Comp. & Ben. Specialist Head Office Milano

Stage Training & E-Learning Specialist Head Office Milano

Sistemi Informativi

ERP Business Analyst Head Office Milano

Acquisti

Stage Assistant Buyer Head Office Milano

Amministrazione / Finance / Controlling

Allievo Business Controller Tutti gli store

Tax Accountant Head Office Milano

Addetto Ufficio Amministrazione Roma – via del Tritone

Come prepararsi al colloquio La Rinascente

Il colloquio in Rinascente può avvenire con tre diverse modalità:

individuale

in videoconferenza, nel caso di candidati all’estero (colloquio via Skype)

di gruppo, prevalentemente per i profili di entry level

La Rinascente offre dei suggerimento concreti su come affrontare il colloquio di lavoro:

documentarsi prima sulla storia della Rinascente, sul suo posizionamento e sui suoi principi / mission

verificare quali sono i ruoli offerti ed i percorsi di sviluppo previsti

farsi un’idea “sul campo”, visitando almeno uno degli store

Opinioni sul lavoro in Rinascente

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Rinascente:

“Professionalità ed eleganza”. Queste le parole di Joseph K., attuale Sales Assistant in ambito Orologeria, che ci racconta la sua esperienza in Rinascente: “Ho avuto diverse esperienze nel settore Retail e Fashion, poi in Rinascente ho avuto l’opportunità di stabilizzarmi. Mi trovo benissimo, oltre all’ambiente estremamente elegante, la professionalità dei miei colleghi e superiori è ottima. E’ un privilegio lavorare in questo store così famoso, alla moda e sempre a contatto con novità del settore!”.

“Ambiente ottimo, formativo e stimolante”. Così Gabriele L., attuale Floor Manager, che ci racconta il suo percorso in Rinascente che lo ha portato all’assunzione: “Io ho frequentato l’Accademia, ovvero un percorso formativo di 18 mesi per Allievi Manager. Il percorso è davvero ben fatto, molto formativo e sei seguito da professionisti del settore. Al termine sono stato assunto e ora mi trovo benissimo, è il lavoro che ho sempre sognato! La mia esperienza all’estero, Tokyo e Londra, mi ha sicuramente aiutato e fornito quel qualcosa in più anche durante il processo di selezione”.

“Wow, che ambiente!”. Clara S., Sales Assistant reparto Casalinghi durante il periodo natalizio, ci racconta la sua esperienza: “E’ stato veramente entusiasmante lavorare in Rinascente! Oltre alla bellezza del luogo, sotto il periodo natalizio lo è ancora di più, è stato bello avere quotidianamente contatti con persone da tutto il mondo, anche molto facoltosi dato lo standard dello store. Richiedono quindi la conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua, e molta cura del cliente. Bella esperienza, e avrò la possibilità di inserirmi nuovamente e forse anche con un contratto di assunzione non appena ce ne sarà la possibilità”.

Come candidarsi in La Rinascente

Tutte le offerte di lavoro in La Rinascete si possono consultare alla pagina web aziendale La rinascente – Posizioni aperte. Per candidarti ad una delle ricerche in corso o per inviare una autocandidatura, effettua la registrazione online e allega i seguenti file: Curriculum Vitae (in formato doc, docx, pdf – 5MB), lettera di presentazione (in formato doc, docx, pdf – 2MB) e una foto (in formato jpg, gif – 2MB) e, infine, compila il form che richiede i seguenti dati: informazioni personali,formazione, profilo professionale e interessi lavorativi.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!