La Banca d’Italia assume personale: concorso per 105 diplomati e laureati

Assunzioni per profili amministrativi e tecnici: requisiti richiesti, prove d’esame e come candidarsi entro il 7 aprile

La Banca d’Italia assume personale nell’Area Operativa. L’ente ha pubblicato un bando per la selezione di 105 risorse con profilo amministrativo e tecnico, sia laureate che diplomate, che saranno assunte a tempo indeterminato. Se sei interessato a lavorare in Banca d’Italia, di seguito trovi tutti i profili ricercati e le informazioni sui requisiti richiesti, le prove d’esame e come candidarsi al concorso.

Banca d’Italia, profilo dell’ente

La Banca d’Italia è la banca centrale della Repubblica italiana ed è un ente regolato da norme nazionali ed europee. È parte integrante dell’Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali dell’area dell’euro e dalla Banca centrale europea. Persegue finalità d’interesse generale nel settore monetario e finanziario, ovvero il mantenimento della stabilità dei prezzi, obiettivo principale dell’Eurosistema in conformità al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; la stabilità e l’efficienza del sistema finanziario, in attuazione del principio della tutela del risparmio sancito dalla Costituzione e gli altri compiti ad essa affidati dall’ordinamento nazionale. E’ una realtà che conta su circa 7 mila persone che lavorano in Italia e all’estero.

In Europa, la Banca d’Italia è l’autorità nazionale competente nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) sulle banche ed è autorità nazionale di risoluzione nell’ambito del Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM) delle banche e delle società di intermediazione mobiliare.

Quali sono i profili ricercati e i requisiti richiesti

La Banca d’Italia assume 105 risorse nei seguenti profili:

10 Assistenti Amministrativi con orientamento nelle discipline economiche . Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33).

. Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33). 10 Assistenti Amministrativi con orientamento nelle discipline giuridiche . Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36).

. Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36). 20 Assistenti Amministrativi con orientamento nelle discipline statistiche . Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; laurea triennale in una delle seguenti classi: Statistica (L-41); Scienze matematiche (L35); Ingegneria dell’informazione (L-8); Scienze e tecnologie fisiche (L-30).

. Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; laurea triennale in una delle seguenti classi: Statistica (L-41); Scienze matematiche (L35); Ingegneria dell’informazione (L-8); Scienze e tecnologie fisiche (L-30). 25 Assistenti tecnici con orientamento nel campo dell’ICT . Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Ingegneria dell’informazione (L-8); Statistica (L-41); Scienze matematiche (L-35); Scienze e tecnologie fisiche (L-30).

. Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Ingegneria dell’informazione (L-8); Statistica (L-41); Scienze matematiche (L-35); Scienze e tecnologie fisiche (L-30). 40 Vice assistenti amministrativi. Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

A tutti i profili è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

Età non inferiore agli anni 18

Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea o altra cittadinanza

Idoneità fisica alle mansioni

Godimento dei diritti civili e politici

Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia.

Prove d’esame

Le prove d’esame, per tutti i profili, consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle materie indicate nei programmi allegati al bando e si svolgono a Roma.

Per i primi quattro profili, per i quali è richiesta la laurea, la prova scritta prevede lo svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi d’esame (allegati al bando) e di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità sociale ed economica.

Invece, per l’ultimo profilo, diplomato, la prova scritta consiste in un test di 100 domande a risposta multipla sulle materie indicate nel programma allegato al bando e sulla lingua inglese.

Manuali di preparazione all’esame

Come presentare domanda

Se sei interessato a lavorare in Banca d’Italia puoi presentare domanda di partecipazione tramite l’applicazione disponibile sul sito internet dell’ente. La scadenza è fissata per ore 16:00 del giorno 7 aprile 2020.

Bando del concorso Banca d’Italia

Per maggiori informazioni ti invitiamo a consultare il bando del concorso Banca d’Italia per 105 risorse nell’Area Operativa – Amministrativi e Tecnici.

