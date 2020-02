Kimbo lavora con noi: posizioni aperte 2020, opinioni e come candidarsi

Kimbo, famosa azienda napoletana produttrice di caffè, cerca personale per i propri stabilimenti, uffici e la rete commerciale. Le informazioni sull’azienda e su come candidarsi

Se Napoli è sinonimo di buon caffè questo è anche grazie ai fratelli Rubino, fondatori della società Cafè do Brasil S.p.A., oggi la nota Kimbo S.p.A.. Famosi per il loro espresso, hanno diffuso l’arte di tostare e di bere il buon caffè non solo in tutta Napoli ma, col tempo, in Italia e nel mondo. Sono infatti riusciti a creare un’azienda di successo, considerata oggi tra le maggiori realtà del settore nel mondo che ha come motto “Kimbo, il piacere che ci unisce”. Se sei curioso di entrare a far parte di questa azienda e di conoscere a fondo questa particolare “arte”, Kimbo offre diverse opportunità di lavoro a Napoli, nella propria sede di Melito di Napoli, e altre zone d’Italia. Le ricerche riguardano personale da inserire sia gli stabilimenti produttivi del gruppo che gli uffici e la rete di agenti commerciali. Prima di scoprire tutte le posizioni aperte, ti forniamo qualche informazione per conoscere meglio la realtà aziendale.

Profilo aziendale di Kimbo

Kimbo S.p.A. è l’azienda fondata dai fratelli Rubino nel 1963 a Melito di Napoli e oggi tra i marchi più conosciuti di caffè, non solo in Italia ma nel mondo intero. Negli anni ’60, i fratelli Rubino hanno colto al volo l’opportunità offerta dalle nuove tecniche di confezionamento che, con la rivoluzionaria lattina sottovuoto, hanno reso possibile portare il vero caffè della tradizione napoletana ovunque. Con questo obiettivo, nasce nel 1963 la Cafè do Brasil S.p.A., oggi Kimbo S.p.A. che è diventata in breve una delle più importanti torrefazioni europee.

Il crescente successo è dovuto certamente alla rigorosa fedeltà, alla tradizione e all’eccellenza qualitativa, ma anche alla forte presenza in comunicazione e agli investimenti nelle infrastrutture aziendali. Ne è prova lo stabilimento di Melito di Napoli che si estende su 40.000 mq, dove l’aggiornamento delle apparecchiature e dei processi produttivi è costante e garantisce sempre il raggiungimento degli elevatissimi standard produttivi nel pieno rispetto delle politiche ambientali. Dal 2009 Kimbo è all’avanguardia anche nella logistica integrata, con il Kimbo-hub (18.000 mq) all’interporto di Nola.

Kimbo lavora con noi posizioni aperte

Al momento sono 4 le posizioni aperte in Kimbo per vari profili. Vediamole nel dettaglio una ad una:

ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO DI CAFFE’ – Operatore con esperienza

La risorsa, attraverso attività di affiancamento on the job, avrà il compito di gestire operativamente la linea produttiva, controllandone il corretto funzionamento. La ricerca è rivolta a candidati in possesso di diploma tecnico ad indirizzo Industriale o Chimico con una pregressa esperienza maturata operando su impianti di confezionamento di caffè torrefatto.

BRAND COFFEE SPECIALIST canale Ho.Re.Ca. – Area Nielsen 1 – (Piemonte / Liguria / Valle D’Aosta)

La risorsa ricercata, dopo un opportuno training on the job, avrà il compito migliorare la fruibilità del caffè servito nei pubblici esercizi, formando gli addetti alla sua preparazione secondo le linee guida predisposte dall’azienda. Fornirà inoltre consulenza per la risoluzione degli aspetti operativi e tecnico-commerciali relativi alla qualità del prodotto e del servizio presso i punti di consumo, compilando report riassuntivi in riferimento all’attività espletata. Supporterà infine la gestione dei clienti del canale Ho.Re.Ca. del territorio di riferimento, seguendone lo sviluppo per far crescere la presenza del brand Kimbo. Il pacchetto clienti verrà visitato periodicamente, con frequenza da stabilire, al fine di verificare il mantenimento dell’attivazione di marca e consolidare il rapporto con i gestori e lo staff dei locali serviti.

Requisiti richiesti ai candidati:

ottima conoscenza della lingua francese e di quella inglese

buona conoscenza del territorio di riferimento

formazione preferibilmente universitaria

capacità di utilizzo degli applicativi MS Office

conoscenza delle dinamiche distributive del canale Ho.Re.Ca.

attitudine al lavoro in team

elevata flessibilità

ottima capacità relazionale

disponibilità alla mobilità sul territorio affidato

esperienza commerciale nel canale Ho.Re.Ca. e come Barman nel settore della formazione (titoli preferenziali)

L’azienda offre un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di 6 mesi, con possibilità di proroga e di eventuale inserimento stabile nell’organico aziendale, un’autovettura aziendale, un tablet ed uno smartphone.

LEGAL SPECIALIST (Giurista d’Impresa)

La risorsa ricercata si occuperà di fornire assistenza e consulenza legale in materia di tutela della proprietà industriale (marchi e brevetti ed analisi dei presupposti per il conseguente deposito e registrazione in ambito UE ed extra UE); collaborerà inoltre alla gestione del sistema Privacy aziendale. Gli ulteriori compiti affidati concernono l’assistenza e la consulenza per la fase di revisione e redazione dei contratti di acquisto, vendita, comodato, distribuzione, agenzia, procacciamento di affari, locazione, appalto, trasporto, deposito, etc. Per tutte le necessità che implicano conoscenze di natura legale, fornirà infine supporto, assistenza e consulenza alle attività degli altri uffici interni.

Requisiti richiesti ai candidati:

laurea in discipline giuridiche e superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività forense

esperienza professionale di almeno 3 anni in aziende strutturate o presso studi legali

ottima conoscenza della normativa GDPR

buona conoscenza della lingua inglese, capacità di utilizzo degli applicativi MS Office

attitudine a lavorare sotto pressione e con molteplici interlocutori

elevata flessibilità e proattività, ottima capacità relazionale.

ADDETTO CUSTOMER SERVICE – settore Vendite Italia

La risorsa curerà le attività di amministrazione delle vendite e di soddisfazione delle esigenze della clientela del canale diretto (provenienti da call center, web e dal personale dipendente); si occuperà inoltre della gestione amministrativa delle attività promozionali nazionali e locali del canale retail.

Requisiti richiesti ai candidati:

laurea in discipline dell’area economica

esperienza di almeno 1 anno maturata nell’area amministrativa delle Vendite e/o del Customer Service.

Lavorare in Kimbo opinioni

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Kimbo:

“Buona organizzazione interna”. Edoardo L., Agente di Commercio Kimbo da 3 anni, descrive così la sua esperienza in azienda. E aggiunge: “Ormai lavoro da qualche anno in azienda e posso dire di conoscerla abbastanza bene, per quanto riguarda soprattutto la mia funzione aziendale ovvero l’area Commerciale. La struttura è bene organizzata e ti mette a disposizione strumenti idonei al raggiungimento degli obiettivi. I prodotti, poi sono di qualità, quindi su quello si va sul sicuro!”.

“Ambiente sereno, organizzazione e pulizia”. Anna R., lavora da 10 anni come operai per Kimbo e così ci parla della sua esperienza: “Lavoro da anni nella la linea produttiva, mi occupo soprattutto del confezionamento dei prodotti. E’ tutto molto curato e super organizzato, l’azienda tiene molto alla pulizia sia degli interni che dei macchinari da lavoro. Con i colleghi ho un buon rapporto, si lavora serenamente anche se a volte con ritmi serrati per consegne importanti”.

“Che bel prodotto da vendere!”. Carlo G., ex Agente di Commercio Kimbo ora in pensione, è stato entusiasta di lavorare per loro per oltre 15 anni. Ci dice: “Ci ho messo entusiasmo e sono stato ripagato! Non posso che valutare positivamente il mio lavoro in Kimbo e l’azienda stessa, seria, con prodotti di qualità e con obiettivi specifici. Sono riuscito a sviluppare l’area assegnata e creare una rete di clienti di fiducia. E poi, c’era sempre l’occasione giusta per bere un buon caffè!”.

Come candidarsi in Kimbo

Puoi trovare tutte le offerte di lavoro in Kimbo direttamente alla loro pagina aziendale – sezione Lavora con noi. I profili ricercati sono descritti con precisione e trovi le modalità specifiche di candidatura. Ad esempio, per la posizione di Agente di Commercio, ti è richiesto l’invio del Curriculum Viate via e-mail, al seguente indirizzo horeca@kimbo.it, indicando nell’oggetto il riferimento “agenti_KMB”. Per le altre ricerche in corso, invece, devi compilare un form online. Prenditi un po’ di tempo perché è abbastanza lungo, viene praticamente chiesto di compilare un CV. In particolare, ti viene chiesto di indicare il grado di conoscenza dei seguenti strumenti informatici: Word, Excel, Access, PowerPoint e AS-400 ma anche quali lingue straniere conosci. Dettagliato anche il form inerente il curriculum scolastico / universitario e quello relativo alle esperienze lavorative attuale e passata. Lo stesso form online è da utilizzare se invece vuoi inviare una candidatura spontanea, con opzione di scelta tra due settore / aree funzionali da indicare.

