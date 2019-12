Juventus lavora con noi: posizioni aperte 2020, opinioni e come candidarsi

Lo storico club calcistico cerca impiegati da inserire in ambito sviluppo commerciale, gestione merchandising e Sales Assistant per Juventus Store. Ecco tutte le posizioni aperte e come candidarsi.

Gli italiani hanno una grande passione per il calcio, lo sappiamo. Questo sport è da sempre molto seguito e fa ormai parte della cultura popolare del nostro Paese. Un Paese quindi di tifosi! E la Juventus, che ti piaccia o no, è la squadra di calcio più seguita! Dietro ad una squadra però, soprattutto se di così importanza internazionale come quelle di serie A, devi sapere che c’è una vera e propria società che ha bisogno di personale e professionisti del settore che fanno sì che ogni aspetto e funzione aziendale sia ben gestita. Di particolare importanza, in una società del genere, è l’ambito commerciale / marketing e dell’organizzazione eventi. Ma non solo. La costruzione del nuovo stadio, lo Juventus Stadium di Torino, e la diffusione degli Juventus Store (i punti vendita ufficiali dei gadget della squadra) hanno portato alla ricerca anche di personale da impiegare come addetti vendita, hostess / steward per eventi, ecc. Insomma, le opportunità di lavoro a Torino con la Juventus non mancano. Se quindi sei appassionato di calcio, prova a dare uno sguardo alle opportunità di lavoro in Juventus. Il famoso club calcistico torinese ha periodicamente diverse posizioni aperte nel suo Headquarter di Torino, ma ma anche negli Juventus store. Ecco tutte le offerte di lavoro in Juventus e come candidarsi ad un ruolo nello storico club.

Profilo aziendale Juventus Club

Juventus Football Club S.p.A. è una società di calcio professionistico fondata a Torino, dove tutt’ora ha sede, nel lontano 1 novembre del 1897 da un gruppo di liceali (da qui il nome “juventus”). La Juventus o, più semplicemente, la Juve, debutta in Campionato nel 1900 e conquista, nel 1905 il suo primo titolo italiano. Il 1923 è un anno importante per il Club, che segna l’inizio dell’epoca Agnelli. Il primo della famiglia a prendere la guida della società è Edoardo Agnelli, figlio del fondatore della FIAT. Il club passa poi nelle mani del figlio, Giovanni Agnelli, nel 1947, e del fratello di questo, Umberto, nel 1953. Si susseguono poi diversi nomi illustri, che hanno fatto della Juventus una delle squadre più rappresentative ed amate a livello nazionale e internazionale.

Tanti, infatti, sono i trofei conquistati dalla squadra, tra il palmarès Juventus ricordiamo: 35 Scudetti, 2 UEFA Champions League, 13 Coppa Italia, 2 Coppa Intercontinentale, 3 UEFA Europa League, 2 Supercoppa UEFA, 8 Supercoppa italiana.

Posizioni aperte in Juventus

Queste le offerte di lavoro a Torino presso lo Juventus F.C. S.p.A. Headquarter:

Digital Marketing Specialist

La risorsa svolgerà un ruolo attivo nel team di Content Factory, seguendo e coordinando la realizzazione e la promozione delle campagne di comunicazione online.

Requisiti richiesti:

Laurea in economia o in comunicazione con specializzazione in ambital digital / social media / marketing

3/5 anni di esperienza in ambito marketing digitale, preferibilmente nel settore dello sport o dell’intrattenimento o nelle agenzie di comunicazione digitale

Conoscenza approfondita del funzionamento e delle peculiarità delle principali piattaforme di social media

Competenza in ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO), marketin(SEM) e pubblicità online e analisi web.

Buona conoscenza del settore calcistico

Inglese fluente

Buyer Merchandising

Il candidato svolgerà un ruolo attivo nel team di Content Factory. Gli verrà richiesto di seguire e coordinare le seguenti attività:

realizzazione e promozione delle campagne di comunicazione online

interagire con varie aree dell’azienda come il team editoriale, le agenzie creative aziendali ed esterne

attività di coordinamento e comunicazione relative a tutti gli aspetti sportivi relativi alla distribuzione di contenuti digitali sugli account dei social media della Juventus

affrontare le strategie di sviluppo dei contenuti e le raccomandazioni di marketing digitale, in base all’analisi dei dati della piattaforma e ai comportamenti degli utenti sui canali digitali della Juventus

gestione della comunità, il piano editoriale e la produzione di contenuti relativi alle campagne di marketing del marchio digitale del club

Requisiti richiesti:

Laurea in economia o comunicazione con specializzazione in ambito digital / social media / marketing

3/5 anni di esperienza nelle funzioni di marketing digitale, preferibilmente nel settore dello sport o dell’intrattenimento o nelle agenzie di comunicazione digitale

conoscenza approfondita del funzionamento e delle peculiarità delle principali piattaforme di social media e delle migliori pratiche del settore su ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO), marketing sui motori di ricerca (SEM) e pubblicità online e analisi web

buona conoscenza del settore calcistico

fluente in inglese.

Partnerships Development Specialist

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

Lavorare a stretto contatto con il Responsabile dello sviluppo del partenariato per realizzare obiettivi di sponsorizzazione e vendita

Collaborare con il team di targeting per identificare categorie / prospettive per l’approccio e strutturare proposte adeguate

Costruire relazioni e reti sia a livello nazionale che globale

Gestione delle trattative per incontri e sponsorizzazioni

Requisiti richiesti:

Laurea in Economia

3/4 anni di esperienza nelle vendite con particolare attenzione all’identificazione di nuove opportunità commerciali

Esperienza nella negoziazione con marchi internazionali e buona rete

Ottima conoscenza della lingua inglese

Disponibilità a viaggiare in tutta Italia e all’estero

PMO Specialist

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

introduzione metodi per la gestione dei progetti ed incoraggiarne l’applicazione e la diffusione

analisi e documentazione dei processi introdotti o modificati dai progetti

comunicazioni con gli stakeholder lo status e gli esiti delle attività

supporto all’innovazione ed al miglioramento continuo

Requisiti richiesti:

Laurea magistrale in Ingegneria gestionale e/o formazione specifica in ambito PMO (possesso di certificazioni metodologie Waterfall – PMBOK o analogo – e Agile – Scrum o analogo – saranno considerate un plus)

3/4 anni di esperienza all’interno della funzione PMO

Ottima conoscenza della lingua inglese, di Microsoft Office e degli strumenti di project management

Licensing Specialist

La risorsa sarà inserita nell’ufficio Merchandising e si occuperà delle seguenti attività:

Identificare nuove opportunità di Licensing in linea con il piano strategico della licenza

in linea con il piano strategico della licenza Identificare i potenziali licenziatari e presentare il marchio in vista delle operazioni di chiusura e contrattazione e collaborare con i licenziatari per sviluppare le loro gamme di prodotti

Riconoscere le opportunità per le offerte multi-territorio e mantenere i contatti con la rete di agenti internazionali per ottenere supporto nei loro mercati

Condurre negoziati ed eseguire nuovi accordi di licenza contrattuale

Ricerca di nuove categorie di attività e sicurezza di nuovi partner di licenza per categorie chiave

Collaborare con ciascun partner di licenza per garantire una crescita annuale delle vendite

Mantenere i contatti tra il Licenziatario e i dipartimenti interni

Principali requisiti richiesti:

Esperienza precedente in un ruolo simile

Laurea triennale

Capacità di negoziazione

Suite Microsoft Office

Padronanza della lingua Inglese

Disponibilità a viaggiare sia a livello nazionale che internazionale, se necessario

International Business Development Specialist

La risorsa sarà responsabile dello sviluppo di International Business per la Juventus FC aprendo opportunità commerciali di sponsorizzazione regionali al di fuori dell’Italia. Principali mansioni e responsabilità:

produrre elenchi di targeting e contattare potenziali clienti

elaborazione di proposte di vendita e presentazioni

pianificazione e organizzazione di visite / incontri di potenziali clienti sul territorio

negoziare proposte di sponsorizzazione con prospettive

contatto principale per le parti interessate esterne in Medio Oriente e Africa

collaborare e coordinarsi con i dipartimenti di vendita e gestione dei conti nella sede centrale in merito alle proposte e agli obblighi contrattuali con i partner

lavori di amministrazione

Requisiti richiesti:

Laurea triennale / magistrale in Economia

oltre 4 anni di esperienza nelle vendite, con particolare attenzione alle vendite sportive acquisite nelle migliori agenzie o nei dipartimenti di partenariato di società multinazionali

esperienza nella negoziazione con marchi internazionali e buona rete

disponibile per viaggiare frequentemente

ottima conoscenza delle lingue inglese e arabo scritte e parlate

Juventus Store Lavora con noi

L’azienda ricerca anche personale da inserire all’interno dei punti vendita Juventus Store di Milano e Torino con il ruolo di:

Sales Assistant – categorie protette

Si occupano quindi dell’assistenza della clientela dei negozi, dell’allestimento del punto vendita e della gestione della cassa.

Principali requisiti richiesti:

Diploma di maturità (requisito minimo) o Laurea Triennale

Iscrizione alle liste delle categorie protette – se richiesto dal profilo (L.68/99, art. 1 o 18)

Residenza a Torino / Milano o zone limitrofe

Padronanza degli strumenti Microsoft Office

Buona conoscenza della lingua inglese

Disponibilità a lavorare nei giorni festivi

Gradita precedente esperienza nell’utilizzo della cassa e in realtà retail

Opinioni sul lavoro in Juventus

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Juventus:

“Fantastico!”. Così’ Giacomo R., Addetto vendite allo store Juventus, ci parla della sua esperienza: “Da sempre sono tifoso di calcio e della Juve, lavorare nello stadio della squadra è fantastico, vivi il clima pre partita e durante il match, con persone che entrano ed escono dal negozio che come te condividono la passione per la Juve. E poi a volte capita di incontrare calciatori e altri personaggi famosi…davvero una esperienza formidabile!”.

“Clima piacevole e unico, che non si torva in altri uffici”. Marco V., da 2 anni Impiegata, e ci racconta: “E’ davvero entusiasmante come lavoro, anche se sono inserita nell’ambito amministrativo si respira sempre quel clima calcistico che contraddistingue questo impiego! A livello più generale, mi trovo con i colleghi e superiori, c’è un clima collaborativo e si lavora bene in team”.

“Grande azienda, seria e ben organizzata”. Dario C., ha lavorato in Juventus per molti anni prima di trasferirsi altrove per motivi personali. Ci racconta così la sua esperienza: “Non è facile trovare un’altra azienda così ben organizzata, seria e con dei manager che fanno la differenza. In fondo si parla di una società con un business e una immagine molto importante. Ci sono stati momenti davvero tosti, dove la capacità di gestire lo stress e di mettere in pratica le proprie doti di problem solving sono fondamentali, ma ne vale la pena e sono esperienze che ti formano professionalmente”.

Come candidarsi in Juventus

Per candidarti ad una delle offerte di lavoro in Juventus è necessario registrarti sul portale del club alla pagina Juventus – sezione Lavora con noi. Qui vengono pubblicate tutte le posizioni aperte alle quali è possibile rispondere inviando il proprio curriculum vitae. Se non trovi posizioni aperte di tuo interesse, puoi comunque inviare una candidatura spontanea in vista di future opportunità.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!