Job Day Esselunga Pisa, selezione per cassieri e addetti vendita

Esselunga organizza un Job Day a Pisa il prossimo 12, 13 e 14 febbraio per selezionare cassieri e addetti vendita. Le informazioni su come partecipare all’evento.

Se stai cercando un lavoro a Pisa, segnati l’appuntamento con il prossimo Job Day Esselunga che si terrà nella città toscana nei giorni 12, 13 e 14 febbraio 2020. L’evento di una tra le più importanti catene di supermercati italiani è finalizzato alla ricerca e selezione di personale per lavorare come cassiere / addetto alla vendita in uno dei Supermarket e Superstore Esselunga presenti sul territorio di Pisa. Ecco alcune informazioni sull’azienda, il ruolo ricercato e su come partecipare al Job Day Esselunga Pisa il prossimo febbraio.

Profilo aziendale Esselunga

Lavorare in Esselunga significa entrare a far parte di una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione organizzata. Nata nel 1957 con l’apertura a Milano del primo supermercato in Italia, oggi, attraverso una rete di oltre 150 superstore e supermarket, il gruppo è presente in Lombardia, Toscana, Emilia Pisagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio e può contare sul quotidiano impegno di oltre 22.000 dipendenti. Dalla fine degli anni ’70, produce una linea di prodotti a marchio privato, distribuita unicamente nei propri punti vendita, che oggi comprende oltre 2500 referenze tra freschi (“Pronti in Tavola”, “Pronti da Cuocere” e “Naturama”) e prodotti confezionati (“Esselunga”, “Ecolabel”, “Esselunga BIO”, “Esselunga TOP” e “Esselunga Equilibrio”).

Periodicamente l’azienda ricerca personale per i propri punti vendita, incontrandoli direttamente nelle principali città italiane grazie a Job Day dedicati a specifiche figure professionali.

Job Day Esselunga Pisa

Il profilo ricercato a Pisa, come abbiamo detto, è quello di cassiere / addetto alla vendita, figura che sarà inserita all’interno di uno specifico reparto operativo del punto vendita tra Drogheria, Latticini e Salumi e Frutta e Verdura. Le risorse inserite con questo ruolo dovranno assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto, mantenere in ordine la merce esposta, garantire la costante esposizione degli articoli e assistere la clientela nell’acquisto. Nello specifico, ecco le mansioni tipiche del ruolo:

Supporto alla clientela

Rifornimento della merce a scaffali e nei banchi

Sistemazione e riordino degli spazi espositivi

Scarico e carico della merce

Garantire gli standard HACCP

Attività di cassa e gestione dei pagamenti

Controllo merce: verifica date di scadenza e paesi di provenienza

Titolo di studio ed esperienza: per essere assunti è necessario essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado o Qualifica Professionale.

Non è invece richiesta alcuna esperienza nel settore in quanto Esselunga garantisce un percorso formativo strutturato direttamente sul campo, in affiancamento a persone esperte, e attività in aula.

Queste, invece, alcune competenze personali che ti sono richieste per lavorare in Esselunga come cassiere / addetto alla vendita:

Orientamento al cliente

Velocità e dinamismo

Alto livello di energia

Precisione

Attitudine al lavoro di squadra

Propensione a lavori operativi e manuali

Capacità di lavorare in contesti standardizzati

Flessibilità oraria

Puntualità

Come partecipare al Job Day Esselunga

Il Job Day è un’iniziativa che Esselunga organizza periodicamente in varie città finalizzata alla ricerca e selezione di personale per Superstore e Supermarket. È un evento a numero chiuso, questo vuol dire che per prendervi parte è richiesta la registrazione alla pagina Esselunga Job, dove trovi anche tutte le informazioni sull’evento, oltre alle altre offerte di lavoro in Esselunga. Per l’evento di Pisa, la scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il giorno 19 gennaio 2020. Prendendo parte al Job Day, avrai la possibilità di conoscere l’organizzazione aziendale, scoprire i percorsi di crescita professionale disponibili all’interno e partecipare ad un primo colloquio individuale.

