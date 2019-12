Job day a Parma per Allievo responsabile Esselunga

Esselunga cerca Allievi Responsabili e incontra i candidati a Parma il 29 e il 30 gennaio 2020. Informazioni sul profilo ricercato e come partecipare all'evento entro il 5 gennaio 2020.

Con il 2020 riprendono le giornate di Job Day Esselunga. Se sei alla ricerca di un impiego e ti interessa lavorare nella gdo, allora segnati l’appuntamento con il prossimo Job Day Esselunga che si terrà a Parma nei giorni 29 e 30 gennaio 2020. L’evento di una tra le più importanti catene di supermercati italiani è finalizzato alla ricerca e selezione di personale per il ruolo di Allievo Responsabile di negozio per i punti vendita della città. Ecco le informazioni sul ruolo ricercato e su come partecipare alla Job Day Esselunga Parma il prossimo gennaio.

Profilo aziendale Esselunga

Lavorare in Esselunga significa entrare a far parte di una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione. Nata nel 1957 con l’apertura a Milano del primo supermercato in Italia, oggi, attraverso una rete di oltre 150 superstore e supermarket, il gruppo è presente in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio e può contare sul quotidiano impegno di oltre 22.000 dipendenti.

Dalla fine degli anni ’70, produce una linea di prodotti a marchio privato, distribuita unicamente nei propri punti vendita, che oggi comprende oltre 2500 referenze tra freschi (“Pronti in Tavola”, “Pronti da Cuocere” e “Naturama”) e prodotti confezionati (“Esselunga”, “Ecolabel”, “Esselunga BIO”, “Esselunga TOP” e “Esselunga Equilibrio”).

Job Day Esselunga Parma

Il profilo ricercato a Parma, come abbiamo detto, è quello di Allievo Responsabile di negozio. L’azienda desidera incontrare giovani con doti di leadership e team working, attitudine all’ascolto e alla mediazione, capacità di analisi e problem solving operativo, predisposizione alla relazione con la Clientela, disponibilità alla mobilità sul territorio e flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. Come titolo di studio è invece richiesto:

Laurea o un diploma di scuola secondaria di secondo grado

Il ruolo prevede un percorso di crescita manageriale suddiviso in diverse fasi, che porterà la giovane risorsa a raggiungere ruoli direttivi e di responsabilità all’interno di uno dei supermercati Esselunga, acquisendo col tempo le metodologie di lavoro direttamente sul campo per svolgere le seguenti attività:

assistenza e servizio al Cliente

gestione logistica di negozio e supporto per attività di stoccaggio ed esposizione nei reparti vendita dei prodotti in assortimento secondo layout per scaffali, banchi e banchi frigo

analisi dati di vendita funzionale alla gestione degli ordini di acquisto specifici per ogni reparto e dei flussi delle merci

organizzazione e gestione del personale di reparto (definizione delle mansioni, programmazione orari di lavoro e ferie)

verifica ed osservanza degli standard di sicurezza del reparto e del negozio previsti dalle norme legislative di riferimento (in primis HACCP)

Il programma di formazione comprende attività d’aula, formazione sul campo, affiancamenti a professionisti del settore, volti ad acquisire le competenze e gli strumenti necessari al raggiungimento di un’autonoma ed efficace gestione organizzativa dei reparti e al coordinamento delle risorse assegnate.

Come partecipare al Job Day Esselunga Parma

Il Job Day è un’iniziativa che Esselunga organizza periodicamente in varie città finalizzata alla ricerca e selezione di personale per Superstore e Supermarket. È un evento a numero chiuso, questo vuol dire che per prendervi parte è necessario registrarsi alla pagina Esselunga – sezione Lavora con noi, dove trovate tutte le informazioni sull’evento. Per il Job Day di Parma, la scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il giorno 5 gennaio 2020. Prendendo parte al Job Day, avrai la possibilità di conoscere l’organizzazione aziendale, scoprire i percorsi di crescita professionale disponibili all’interno, partecipare a un primo colloquio individuale.

Per tutte le altre opportunità di lavoro in Esselunga, ti invitiamo alla lettura del contenuto dedicato a tutte le ricerche in corso nella catena gdo.