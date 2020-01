Italo Job Day: selezione per Hostess e Steward di Stazione

L’evento si terrà giovedì 30 gennaio 2020 a Milano: ecco le informazioni per partecipare a ITALO STATION DAY

Italo Treno, la nota impresa ferroviaria italiana privata, è alla ricerca di nuovo personale nel ruolo di Hostess e Steward di Stazione. Per selezionare i candidati, l’azienda ha organizzato una giornata di recruiting con gli HR Italo, ITALO STATION DAY, che si svolgerà il giorno giovedì 30 gennaio 2020 a Milano. Ecco le informazioni per partecipare all’evento ed entrare nel team Italo come Hostess e Steward di Stazione.

Profilo aziendale di Italo Treno

Italo è un’impresa ferroviaria italiana privata che opera nel settore dei trasporti ad alta velocità, per l’esattezza si tratta del primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, e del primo operatore al mondo ad utilizzare il nuovo treno Alstom AGV, detentore del primato di velocità ferroviaria.

L’attuale flotta dei treni Italo è composta da 25 treni Agv 575 di ultima generazione in grado di viaggiare al altissima velocità, fino a 360 Km/h. Il treno Italo collega 17 stazioni di 13 città: Salerno, Napoli, Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano Rogoredo, Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Verona, Padova, Ferrara, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia e Brescia. Con la sua flotta, Italo offre viaggi servizi personalizzati, nel massimo comfort, e pensati per le diverse esigenze di ogni tipo di viaggiatore grazie a 4 diversi ambienti di viaggio: Smart, Comfort, Prima classe e Club Executive.

Hostess e Steward di Stazione Italo: mansioni e requisiti

Le attività dell’ Hostess e Steward di Stazione Italo sono le seguenti:

Accogliere i viaggiatori in stazione, curandone il comfort e le relazioni

Erogare i servizi previsti in stazione nonché le necessarie attività di vendita dei prodotti commercializzati.

Gestire il processo di informazione offrendo supporto ai viaggiatori;

Curare il decoro e riordino degli ambienti di Casa Italo e Lounge

Instaurare un rapporto di fiducia con i propri Viaggiatori offrendo ascolto, professionalità, passione ed educazione;

Supportare lo Station Manager per tutte le attività di Casa Italo e Lounge;

Rappresentare nello stile e nei comportamenti il Brand e i Valori Italo.

Requisiti richiesti per il ruolo di Hostess e Steward Italo:

Titolo di studio: Diploma o Laurea

Esperienza lavorativa di almeno 2 anni preferibilmente in uno dei seguenti settori: Vendita, Turismo, Trasporto, Servizi alla persona

Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi

Ottima conoscenza della lingua inglese (la conoscenza di una seconda lingua costituirà requisito preferenziale)

Sono poi richieste alcune soft skills indispensabili:

Attitudine alla vendita

Sorriso ed empatia relazionale

Capacità comunicative

Problem solving operativo

Autonomia e dinamismo

Orgoglio nel servizio e orientamento al cliente

Precisione e attenzione all’ordine.

Le nuove risorse selezionate lavoreranno nelle stazioni di: Venezia, Verona, Torino, Milano, Brescia, Bologna, Firenze e Roma.

Cosa offre Italo

Il superamento della selezione svolta durante la giornata di Talent Day prevede il successivo inserimento al corso di formazione per Station Hostess & Steward, che si terrà a Roma nel mese di febbraio 2020 e avrà una durata di circa 3 settimane. Non preoccupatevi se siede “fuorisede”, per i residenti fuori dalla regione Lazio sarà infatti previsto un rimborso di vitto e alloggio. Le risorse che risulteranno idonei al corso potranno ricoprire il ruolo di Hostess & Steward di Stazione con contratto di somministrazione con Agenzia Adecco.

Come candidarsi per diventare Hostess e Steward di Stazione Italo?

Per candidarti all’ Italo Job Day è sufficiente collegarsi al sito aziendale di riferimento, ovvero Italo treno Lavora con noi. Qui è presente l’annuncio e il form da compilare, previa registrazione. Oltre al tuo Curriculum Vitae, ti potranno essere richieste delle informazioni ulteriori sulla tua professionalità e la disponibilità a registrare un video di presentazione per conoscerti meglio.

Per conoscere tutte le offerte di lavoro Italo ti rimandiamo alla pagina dedicata Lavorare in Italo Treno che trovi sempre aggiornata con i nuovi annunci.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!