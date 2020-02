Intesa Sanpaolo lavora con noi 2020, posizioni aperte e come candidarsi

Banca Intesa Sanpaolo seleziona personale in ambito Business, IT, Staff, Quants e Regulatory, sia in Italia che all'estero. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Sei pronto per una carriera in banca? Tra i numerosi istituti bancari che operano in Italia, ti proponiamo le opportunità offerte da Intesa Sanpaolo, il più grande gruppo bancario in Italia e uno dei maggiori d’Europa. Banca Intesa è molto propensa all’ingresso di giovani, per i quali predispone percorsi formativi ad hoc per l’acquisizione di competenze e lo sviluppo di una carriera in azienda. Per questo, ha periodicamente selezioni aperte per numerosi profili junior in varie funzioni aziendali. Se invece hai già esperienza nel settore, non mancano opportunità per profili senior da inserire all’interno delle varie sedi e filiali aziendali. E’ un’esperienza di lavoro all’estero che più ti interessa? Perfetto, ti puoi candidare anche per una delle posizioni aperte nelle filiali estere del gruppo, anche queste sono sempre numerose e rivolte a vari profili professionali. Andiamo allora a vedere quali sono le posizioni aperte nel gruppo ma anche qualche informazione in più su Intesa Sanpaolo.

Banca Intesa Sanpaolo, profilo aziendale

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario nato dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo IMI, due grandi realtà bancarie italiane. Intesa Sanpaolo si colloca tra i primissimi gruppi bancari dell’eurozona con una capitalizzazione di mercato di 46,4 miliardi di euro. In Italia il Gruppo è leader in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth management) e offre i propri servizi a 11,1 milioni di clienti avvalendosi di una rete di oltre 3.900 sportelli presenti su tutto il territorio nazionale con quote di mercato non inferiori al 12% nella maggior parte delle regioni. Intesa Sanpaolo ha una presenza selettiva anche in Europa centro-orientale e nel Medio Oriente e Nord Africa, grazie a oltre 1.100 sportelli e 7,7 milioni di clienti delle banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi. Vanta inoltre una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate, che presidia 27 Paesi, in particolare il Medio Oriente e Nord Africa e le aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane, come Stati Uniti, Brasile, Russia, India e Cina.

L’attività del Gruppo si articola in sette business units:

Divisione Banca dei Territori

Divisione Corporate

Divisione Banche Estere

Divisione Private Banking

Divisione Asset Management

Divisione Insurance

Capital Light Bank

Intesa Sanpaolo lavora con noi

I collaboratori sono una risorsa cruciale per la crescita di Intesa Sanpaolo, per questo motivo l’investimento nella valorizzazione delle persone ha sempre rappresentato l’elemento distintivo e qualificante del Gruppo e si è tradotto nella promozione dello sviluppo attraverso adeguate iniziative di formazione e aggiornamento professionale; nel riconoscimento del merito individuale e di squadra; nel coinvolgimento e nella motivazione dei collaboratori. Alle persone che lavorano in Intesa Sanpaolo sono offerte soluzioni integrate di welfare aziendale che rispondono a specifiche sfere di bisogni e interessi attraverso servizi, iniziative e specifiche progettualità per accrescere il livello di benessere, migliorare la qualità della vita dei collaboratori e delle loro famiglie.

Posizioni aperte

Ecco le posizioni aperte in Intesa Sanpaolo, suddivise nelle aree aziendali (come consigliamo di consultare per la ricerca):

Business

Consulente Commerciale Isp Forvalue Tutto il territorio nazionale

Loan Agency & Support Milano

Stage Corporate Finance M&A Mid-Cap Milano

Rami Elementari – Senior Sviluppo Prodotti Torino e Milano

Stage Business Analyst Financial Sponsor Italia Milano

Stage Brokerage & Execution Milano

Stage Curriculare Loan Syndication Milano

Stage Business Analyst Telecom, Media & Technology Milano

Senior Specialist Trade Finance Milano

Stage Private Banks & Foreign Networks Sales Milano

BIMI Specialista Senior Loan Agency & Support Milano

Liquidatore Sinistri RCA Milano

Senior Liquidatore Salute Torino

Senior Liquidatore RE Torino

Underwriter FINPRO (PI E D&O) Milano

BIMI Real Estate Structuring_VP Milano

Consulenti Finanziari Junior – Video Intervista Digitale Torino – Milano

Private Banker Tutto il territorio nazionale

Stage Strategic Coverage Analyst Milano

Stage Customer Experience Milano

Stage Business Analyst Funds Finance Milano

Energy & Industry Specialised Lending Associate Milano

M&A Vice President Milano

Regulatory

Compliance Specialist – Presidio Normativa e Operazioni Personali Milano

Senior Legal Counsel Milano

ISA – Sinistri e Contenzioso Support – stage Torino

IT

Capo Progetto ICT in ambito AML Torino

Financial Software Developer Milano

Information Technology Junior Analyst Milano

ISGS – DSI Project Manager ambito Insurance Milano o Bologna

Quants

Junior Economist stage Milano

Stage Financial Institutions Structuring Milano

Stage Private Equity Fund Analyst Milano

Stage Commodity Sales Milano

Macroeconomista internazionale Milano

Actuarial Specialist Planning & Control Milano

Attuario Analyst – Stage Milano

Business Analyst internship Milano

Stage Analyst Value Management Milano

Asset Liability Management Analyst – stage Milano

Risk Analyst – Stage Milano

Attuario Vita Reserving Milano

Stage Risk Transfer & Financing Milano

Senior Risk Manager Milano

Monitoring and Support Analyst – stage Milano

ISA – Attuariato Prodotti – stage Torino

ISBD – HR Data Analyst internship Milano

Staff

INSURANCE – Digital Marketing – stage Milano

Fideuram – ISPB Sviluppo Commerciale – stage Milano

Fideuram Invest SGR – Stage presso Fund Research & Alternative Invest Milano

Addetto Operations Junior Milano

CCMO – Project e Facility Mg – Progettista e gestore impianti elettrotecnici Parma

Stage Organizzazione e Project Management Milano

Addetto Bilancio Local e Ias Ramo Danni Milano

Addetto Contabilità Titoli Milano

ISBD_Business Development Analyst stage Milano

Addetto Servizi e Supporto al Business – Categoria Tutelata Milano

Human Resources internship Milano

Addetto operation titoli Milano

Personal Assistant Torino

China Wealth Management Development Internship Milano

COO – Welfare – Fondo Pensioni Cariplo Milano

Stage Monitoraggio Distribuzione Milano

Posizioni aperte all’estero

In questo elenco, invece, alcune delle posizioni aperte nelle filiali estere del gruppo:

Fund Manager – Emerging Markets/Local currency Debt Markets Eurizon SLJ Capital London

EUK – Finance Senior Officer Luxembourg

EUK – Luxembourg – Legal advisor Luxembourg

Junior Accountant Shanghai

Junior Portfolio Professional in Investimenti Lugano

Trade Export Analyst New York

Financial Institutions Manager Mumbai

ISPB Suisse Morval – Junior Dealer Professional in Finanza e Tesoreria Lugano

Eurizon Capital S.A. Collateral Manager Officer Luxembourg

Finance Senior Officer Eurizon Capital S.A. Luxembourg

Relationship Manager New York

EUK – ECSA Lussemburgo Legal advisor Luxembourg

Assistant ECA Unit London

Structured Trade Export Analyst New York

Operational Risk Officer Dublino

Head of Compliance Department Luxembourg

Senior Credit Analyst Sao Paulo, Brasile

Assistant Relationship Manager Sao Paulo, Brasile

Assistant Relationship Manager Varsavia

Opinioni sul lavoro in Intesa Sanpaolo

Raccogliamo ora alcune testimonianze da parte di dipendenti o ex-dipendenti di Intesa Sanpaolo:

“Esperienza costruttiva e formativa. Grande azienda, di respiro internazionale”. Così Franco L., attuale Project Manager, ci parla della sua esperienza in Intesa: “Lavoro qui da oltre 10 anni, ho cambiato varie filiali perché ho iniziato come classico Operatore di Sportello, ora coordino un team di 10 risorse e lavoro anche su progetti internazionali. Ho imparato molte cose, anche grazie al supporto di corsi di formazione messi a disposizione. Mi trovo bene e ho fatto molta strada, a livello professionale e personale”.

“Esperienza formativa”. Gaia D., attuale Impiegata in ambito Amministrazione, ci racconta la sua esperienza in Intesa: “Ho svolto uno stage in Intesa della durata di 6 mesi e poi sono stata assunta! L’esperienza è stata formativa e buona sotto tutti gli aspetti: lavorativi, ho imparato molte cose e soprattutto mi sono resa autonoma per alcune attività proprie del ruolo, e personale, ho imparato a lavorare con colleghi, anche con molta più esperienza di me che hanno seguito il mio percorso. Per ora sono soddisfatta della mia scelta!”.

“Ottima esperienza”. Queste le parole di Omar R., ex dipendente nel ruolo di Family Manager: “Ho voluto fare un’esperienza all’estero e ho scelto Banca Intesa per il suo ruolo di banca internazionale. Mi sono trovato bene, nel corso degli anni ho imparato ad interagire con i clienti (il lavoro di squadra era fondamentale) e colleghi, oltre ad aver acquisito un eccellente background culturale sulla finanza”.

Processo di selezione e consigli di candidatura

Alla pagina aziendale di Banca Intesa Sanpaolo nella sezione “Lavora con noi” è possibile consultare tutte le posizioni aperte nel gruppo e inviare la tua candidatura. L’azienda mette anche a disposizione una sorta di calendario eventi in cui ritrovi tutte le dati degli appuntamenti per le giornate di orientamento professionale, come Job Meeting e Career Day, che vengono periodicamente organizzate presso varie università o manifestazioni varie.

Ecco alcune indicazioni su come inserire il cv, consultare gli annunci e monitorare le candidature.

Nella sezione “il mio profilo” puoi inserire i tuoi dati e creare il curriculum vitae online, che può sempre essere aggiornato con le ultime esperienze (attività che viene anche consigliato da Intesa Sanpaolo: essendo il cv un biglietto da visita, è importante tenerlo sempre aggiornato e curato in ogni dettaglio).

Per trovare, tra le posizioni disponibili, quelle più adatte alle tue esperienze ed inclinazioni, è possibile fare una ricerca per parola chiave o location. Con tre click, una volta individuata l’offerta idonea, ti puoi candidare. Attivando i Job Alerts per le posizioni di interesse potrai inoltre essere sempre informato sulle ricerche attive ed in linea con il tuo profilo.

Nella sezione “Candidature Inviate” puoi controllare di volta in volta lo stato della tua candidatura. Inoltre, puoi ricevere delle notifiche tramite e-mail che ti permettono di rimanere aggiornato ed in contatto con l’azienda durante tutto il processo di selezione.

Se il tuo profilo è in linea con la ricerca, verrai invitato ad un colloquio conoscitivo, che sarà l’occasione di presentarsi reciprocamente, raccontare i valori dell’azienda e approfondire le informazioni relative al ruolo. Intesa Sanpaolo consiglia di prepararsi bene al colloquio di lavoro in quanto momento importante dove “essere se stessi è una chiave vincente”.

In caso di assunzione, è necessario informarsi per tempo sulla documentazione da presentare. Al contrario, se non selezionati, il consiglio è comunque quello di continuare a monitorare le opportunità nel sito e rimani sempre in contatto con l’azienda, potresti essere contatto per altre posizioni più in linea con il tuo profilo.

